Σύντομη περιήγηση στον νέο ΚΟΚ: Οι πιο σημαντικές αλλαγές, οι αυστηρότερες ρυθμίσεις και τα πρόστιμα

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ένα νομοθέτημα του οποίου οι ρυθμίσεις ακτινοβολούν επί Διοικητικού, Αστικού, αλλά και Ποινικού Δικαίου, δέχθηκε προσφάτως την πολυαναμενόμενη τροποποίηση του.



Ο νέος, πλέον, Κ.Ο.Κ., ο οποίος αριθμεί ήδη περίπου τρεις (3) μήνες εφαρμογής, ήλθε να αυστηροποιήσει τις επιβαλλόμενες ποινές, αποκτώντας μια περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αφού πλέον η ποινή στρέφεται, κυρίως, κατά του οδηγού «παραβάτη» (χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Oδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), ενώ εγκαταλείπεται η επιβολή τιμωρητικών μέτρων κατά του οχήματος του (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας), αποσκοπώντας –με αυτόν τον τρόπο- να δημιουργήσει έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα στις παραβάσεις που καθημερινά παρατηρούνται στα οδικά δίκτυα.

Κάθε καλοκαίρι, πάνω από 2 άνθρωποι την ημέρα χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο.



Αλλάζουμε συμπεριφορά. Οδηγούμε με ασφάλεια. pic.twitter.com/j35XsdTly8 — Ελληνική Κυβέρνηση (@govgr) August 1, 2025

Ποινικοποιείται, μάλιστα, μια σειρά αδικημάτων υψηλής επικινδυνότητας, όπως η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου με πρόκληση ατυχήματος, η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε σιδηροδρομικό όχημα, η παραβίαση φωτεινής σηματοδότησης ή κινητού φράγματος προ ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Αναλυτικότερα, επέρχεται αναπροσαρμογή και κατηγοριοποίηση του κυρωτικού πλαισίου για τις εξής περιπτώσεις:

• Μη συμμόρφωση με σήμανση πινακίδων: Ειδικότερα, για την παραβίαση της πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας, STOP) το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης αυξάνεται από είκοσι (20) σε τριάντα (30) ημέρες (Κατηγορία παράβασης Ε3-Β). Εάν από την παραβίαση της πινακίδας Ρ-2 προκληθεί ατύχημα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ και αφαιρείται η άδεια οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε4). Πέρα των διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος επιβάλλονται οι ποινές των περ. γγ) και δδ) της παρ. 1 του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) για την επικίνδυνη οδήγηση, ήτοι ο παραβάτης τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις (στην περ. γγ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου) και με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου (στην περ. δδ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου). Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.



• Παραβίαση του σηματοδότη ερυθρού φωτός: διατηρείται το πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ και το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε4).



• Χρήση εν κινήσει ακουστικών που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, άλλων παρεμφερών ηχητικών συσκευών καθώς και τηλεόρασης ή χρήση εν κινήσει κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για βιντεοσκόπηση ή ζωντανή μετάδοση από τη θέση του οδηγού: επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και κύρωση της αφαίρεσης της άδειας για τριάντα (30) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε3-Β) αντί της προηγούμενης διοικητικής κύρωσης της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των πινακίδων για εξήντα (60) ημέρες. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων, εάν ο οδηγός γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος, με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 290Α ΠΚ για την επικίνδυνη οδήγηση, ήτοι ο παραβάτης τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις (περ. γγ) της παρ. 1 του ως άνω άρθρου) και με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου (περ. δδ) της παρ. 1 του ως άνω άρθρου). Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. Επίσης, για την διαπίστωση περί χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών προβλέπεται η δυνατότητα άρσης του απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών.



• Παραβάσεις περί αδειών οδήγησης: Επέρχεται αρτιότερη διάκριση των παραβάσεων ανάλογα με το είδος του οχήματος που καταλαμβάνεται να οδηγεί ο παραβάτης. Έτσι, ενώ στο υφιστάμενο καθεστώς υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση για όσους καταλαμβάνονταν να οδηγούν μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, τετράκυκλο και αυτοκίνητο χωρίς άδεια ή χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης, με την πρόβλεψη φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες, πλέον για τους οδηγούς αυτοκινήτου επιβάλλονται πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ, η επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα (1) έτος, εφόσον υπάρχει και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, για τριάντα (30) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε4). Για τους οδηγούς μοτοποδήλατου, μοτοσικλέτας, μηχανοκίνητου τρίκυκλου, ελαφρού τετράκυκλου και τετράκυκλου, επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, η επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα (1) έτος, εφόσον υπάρχει, και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για τριάντα (30) ημέρες. Για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και λεωφορεία, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, επιπλέον των κυρώσεων του ν. 4070/2012 (Α’ 82). Επιπλέον των προηγούμενων διοικητικών κυρώσεων αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί όχημα, ενώ η άδεια οδήγησής του έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο (2) ετών και χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Στην περίπτωση που κάποιος που οδηγεί χωρίς δίπλωμα προκαλέσει τροχαίο ατύχημα επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινικές κυρώσεις. Ειδικότερα, εάν γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος, με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων επιβάλλονται οι ποινές των περ. γγ) κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και δδ) κάθειρξη από 10 έως 20 της παρ.1 του άρθρου 290Α ΠΚ περί επικίνδυνης οδήγησης. Επίσης, προβλέπεται πλέον ρητά, ότι για να έχει ο παραβάτης δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη χορήγηση (αρχικής) άδειας οδήγησης, πρέπει να παρέλθει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που καταλήφθηκε να οδηγεί χωρίς άδεια, με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Χαρακτηριστική περίπτωση αντίστοιχης παράβασης αποτέλεσε η σύλληψη του εντολέως μου Γκάνου Νικόλαου για οδήγηση μοτοσυκλέτας μεγαλύτερων κυβικών από αυτών που προβλέπει η υπάρχουσα άδεια οδήγησης του. Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου από τις Αρχές της Τροχαίας, ο ίδιος συνελήφθη και υπεβλήθη στην αυτόφωρη διαδικασία, αντιμέτωπος με την κατηγορία της παράβασης του άρθρου 94 παρ. 1,2,4 Ν. 2696/99, και, πλέον άρθρου 98 του Ν. 5209/2025.

Δεδομένου ότι κατά την αρχική δικάσιμο η εκδίκαση της υπόθεσης ανεβλήθη, κατόπιν αιτήματος μας, ώστε να προσκομιστούν αποδεικτικά έγγραφα που θα φανέρωναν την πρόθεση για επέκταση της υπάρχουσας άδειας οδήγησης, κατά την τελική δικάσιμο είχε ήδη ψηφισθεί και εφαρμοσθεί ο Ν. 5209/2025 (Νέος Κ.Ο.Κ.), με αποτέλεσμα η πράξη του κ. Γκάνου να θεωρείται πλέον ατιμώρητη, οδηγώντας στην αθώωση του.



• Μη τήρηση κανόνων συμπεριφοράς σε περίπτωση ατυχήματος: Συγκεκριμένα, οι κανόνες συμπεριφοράς που επιβάλλονται σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος είναι οι εξής: 1) στάθμευση στον τόπο του ατυχήματος, 2) λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, 3) παροχή προσωπικών στοιχείων επιτόπου ή εντός 24 ωρών από το ατύχημα προς το αστυνομικό τμήμα, 4) παροχή της αναγκαίας βοήθειας και συμπαράστασης στους παθόντες, 5) ειδοποίηση της πλησιέστερης αστυνομικής αρχής και παραμονή στον τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή για την ειδοποίηση της αστυνομίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή του ίδιου. Και στην περίπτωση αυτή ο οδηγός υποχρεούται να αναγγείλει το ατύχημα στην αστυνομική αρχή το ταχύτερο δυνατόν, 6) αποτροπή οποιασδήποτε μεταβολής στον τόπο του ατυχήματος, η οποία θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της αστυνομίας με εξαίρεση τις ενέργειές του εκείνες οι οποίες αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσας κυκλοφορίας.

Για τις παραβάσεις που λάβουν χώρα, αναφορικά με τις ανωτέρω ζωτικής σημασίας υποχρεώσεις, εισάγεται διοικητική κύρωση με πρόστιμο ύψους τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, επανέρχεται η ποινή φυλάκισης και για τις παραβάσεις υπ’ αριθμ. 4) και 5) εισάγεται διοικητική κύρωση με πρόστιμο ύψους χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες Επιπλέον, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, εάν από τη συμπεριφορά του υπαιτίου ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής, οπότε ο παραβάτης τιμωρείται κάθειρξη έως έξι (6) ετών, εάν επήλθε βαριά σωματική βλάβη οπότε τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εάν επήλθε θάνατος με κάθειρξη έως είκοσι (20) έτη και σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο η παρεπόμενη ποινή αφαίρεσης της αδείας οδήγησης για χρονικό διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών.



Αντιμέτωπη με την παράβαση της εν λόγω διάταξης, που θέτει ένα -δικαιολογημένα- αυστηρότερο πλαίσιο για τους υπαίτιους τροχαίων ατυχημάτων, βρίσκεται η 45χρονη κατηγορουμένη, οδηγός Ι.Χ. μάρκας Porsche, η οποία προκάλεσε με την αμελή οδηγική της συμπεριφορά τον σοβαρό τραυματισμό δύο (2) έτερων οδηγών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προ ολίγων ημερών (29/08). Αναλυτικότερα, ανάμεσα στις αποδιδόμενες κατηγορίες, που στην πλειοψηφία τους είναι κακουργηματικής φύσεως, ήτοι επικίνδυνη οδήγηση με πιθανότητα κινδύνου για ανθρώπινη ζωή, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, κατηγορείται και για το κακούργημα της εγκαταλείψεως του τόπου ατυχήματος. Προσφάτως, μάλιστα, ο δικηγόρος των δύο (2) θυμάτων δήλωσε ότι, κατόπιν μαρτυρικής κατάθεσης, αποκαλύφθηκε πως η ίδια οδηγός υπερέβη κατά πολύ το όριο ταχύτητας, αφού προέβη σε επίδειξη ικανότητας και εντυπωσιασμό.



• Οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος: Έτσι, για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 46 του ΚΟΚ (συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα 0,50 g/l έως 0,80 g/l γραμμάρια ανά λίτρο, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα) επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο τριακόσια πενήντα (350) ευρώ και το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για τριάντα (30) ημέρες, ενώ στην περ. β’ της παρ. 7 (άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10g/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα) επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ και η επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ενενήντα (90) ημέρες. Στην περ. γ’ (άνω του 1,10g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας, ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα), επιβάλλονται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε4). Περαιτέρω, το όχημα απομακρύνεται επιτόπου.

• Παράβαση της οδήγησης οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων: το πρόστιμο αυξάνεται από τα επτακόσια (700) ευρώ στις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες αυξάνεται στο ένα (1) έτος λόγω της ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας της πράξης και του αντικοινωνικού της χαρακτήρα (κατηγορία παράβασης Ε4).



• Μη τήρηση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς: Ειδικότερα για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας και για τη μεταφορά ανηλίκων, χωρίς τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας από τον οδηγό, προβλέπεται η επιβολή προστίμου τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε3-Β), αντί για την αφαίρεση της άδειας οδήγησης και την αφαίρεση των πινακίδων για εξήντα (60) ημέρες, που ίσχυε πριν. Η επιβολή υψηλού διοικητικού προστίμου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα συμβάλλει στην προστασία των οδηγών και των μεταφερόμενων ανηλίκων αντίστοιχα. Για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας από επιβάτη, το πρόστιμο από πενήντα (50) ευρώ αυξάνεται σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ (κατηγορία παράβασης Ε3-Α).



• Παραβίαση των πινακίδων Ρ-71 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα) και Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα): επανεισάγεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και παραμένει το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης σε εξήντα (60) ημέρες (κατηγορίες παράβασης Ε2-Β και Σ).



• Παράβαση της στάσης- στάθμευσης σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία ή σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία: επιβάλλονται πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ και διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες (κατηγορίες παράβασης Ε2-Β και Σ), ενώ το όχημα απομακρύνεται επιτόπου. Ειδικότερα στην περίπτωση στάθμευσης αφαιρούνται και τα στοιχεία κυκλοφορίας για εξήντα (60) ημέρες.



• Μη συμμόρφωση προς την πινακίδα Ρ-29 (Απαγόρευση της αναστροφής): αυξάνεται το πρόστιμο από τα εκατό (100) ευρώ στα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ και αυξάνεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης από είκοσι (20) ημέρες σε τριάντα (30) ημέρες και επιπλέον προβλέπεται αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για τριάντα (30) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε3-Β).



• Παράβαση της απόρριψης αντικειμένων από το όχημα: εισάγεται πρόστιμο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ και μειώνεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης από εξήντα (60) σε τριάντα (30) ημέρες.



• Ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγών προς πεζούς και άλλους οδηγούς καθώς και των οδηγών επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας προς τους επιβάτες: αυξάνεται το πρόστιμο από εκατό (100) σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ και το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης αυξάνεται από δέκα (10) σε σαράντα (40) ημέρες (κατηγορίες παράβασης Ε2-Α και Σ).



• Μη συμμόρφωση σε σήμα ή υπόδειξη τροχονόμου: το επιβαλλόμενο πρόστιμο αυξάνεται από τα εβδομήντα πέντε (75) ευρώ στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ και επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για είκοσι (20) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε2-Β).



• Για τα οχήματα που εκπέμπουν ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν το περιβάλλον, πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και που προκαλούν από την κίνηση και λειτουργία τους θόρυβο, πέραν των επιτρεπόμενων ορίων: αυστηροποιείται η κύρωση με την αύξηση του προστίμου από εκατό (100) ευρώ σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ και την εισαγωγή διοικητικής κύρωσης αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εβδομήντα (70) ημέρες και των στοιχείων κυκλοφορίας για σαράντα (40) ημέρες. (κατηγορίες παράβασης Ε3-Β και Σ). Διατηρείται η πρόβλεψη της μη επιστροφής των αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας μέχρι την προσκόμιση σημειώματος καταλληλότητας από πλευράς εκπομπών καυσαερίων ή θορύβων.



• Παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού, παρόδιων και τους διαμενόντων επί της οδού, προκαλώντας μεταξύ άλλων, θόρυβο από χρήση ηχητικού συστήματος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών: επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για εβδομήντα (70) ημέρες (κατηγορίες παράβασης Ε3-Β και Σ).



• Κίνηση σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνσή του κυκλοφορία: αυξάνεται το πρόστιμο από εκατό (100) σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ και επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.



• Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας όλων των οχημάτων εντός κατοικημένων περιοχών από τα πενήντα (50) χιλιόμετρα την ώρα στα τριάντα (30) χιλιόμετρα την ώρα, με εξαίρεση τους μονόδρομους με τουλάχιστον δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις και τις οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα, καθώς και όπου ορίζεται άλλως με ειδική σήμανση. Για την υπέρβαση των ανωτάτων ορίων ταχύτητας άνω των πενήντα (50) χιλιόμετρων την ώρα επιβάλλεται πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε4), ενώ για την οδήγηση με ταχύτητα που υπερβαίνει τα διακόσια (200) χιλιόμετρα την ώρα διοικητικό πρόστιμο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για ένα (1) έτος λόγω της ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας της πράξης και του αντικοινωνικού της χαρακτήρα.



• Παραβάσεις περί άδειας κυκλοφορίας οχημάτων: αντί των ποινικών κυρώσεων εισάγονται διοικητικές κυρώσεις και επιβάλλονται το διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700) ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για τριάντα (30) ημέρες (κατηγορία παράβασης Ε4).



• Λήξη άδειας οδήγησης οδηγού μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας, μηχανοκίνητου τρίκυκλου, ελαφρού τετράκυκλου, τετράκυκλου και αυτοκίνητου: το πρόστιμο αυξάνεται από τα εκατό (100) ευρώ στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ (κατηγορία παράβασης Ε2-Α).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν η παράβαση βεβαιώνεται απουσία του οδηγού (π.χ. κάμερες, στάθμευση) και προβλέπονται διοικητικά μέτρα, ως παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποδείξει τον οδηγό ή να προσκομίσει το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης του οχήματος που φαίνεται ο οδηγός. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται το πρόβλημα αναζήτησης και εντοπισμού του πραγματικού παραβάτη οδηγού.

Αναφορικά με την πρωτοεμφανισθείσα έννοια της υποτροπής, ως τέτοια νοείται η διάπραξη της ίδιας παράβασης, ανεξάρτητα από την τοπική ή χρονική εγγύτητα από την τέλεση της προηγούμενης παράβασης και ανεξάρτητα από την επίδοση ή μη των εκθέσεων βεβαίωσης παραβάσεων.



Ειδικότερα, σε περίπτωση διάπραξης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών των παραβάσεων του παρόντος που συνδέονται μεταξύ άλλων με: α) την οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, περί οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών, β) τη Ρυθμιστική Πινακίδα Ρ-2 Υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), γ) τον ερυθρό φωτεινό σηματοδότη, περί φωτεινής σηματοδότησης για την κυκλοφορία οχημάτων, δ) την οδήγηση οχημάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την οδήγηση που υπερβαίνει τα διακόσια (200) χιλιόμετρα την ώρα, περί ορίων ταχύτητας, ε) τη μη χρήση ζώνης από τους οδηγούς και τη μη χρήση κράνους ασφαλείας από τους οδηγούς και από τους συνεπιβάτες, στ) τη μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών, ζ) περί μεταφοράς επιβατών με οχήματα, όσον αφορά το προστατευτικό κράνος συνεπιβάτη, η) τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, θ) τη στάση ή στάθμευση σε θέση όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ατόμων με αναπηρία, επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με εξαίρεση την παράβαση της περ. αδ) της παρούσας, για την οποία επιβάλλονται στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για δύο (2) έτη.



Η τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. και οι αυστηροποιημένες ρυθμίσεις, πληθώρα των οποίων εκτέθηκαν ανωτέρω, αποσκοπούν σε ένα ασφαλέστερο, υγιές και λειτουργικό οδικό δίκτυο. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προστασία των οδηγών και πεζών από πράξεις ανευθυνότητας και υψηλού κινδύνου, που παρατηρούνται, δυστυχώς, σε καθημερινή βάση, αλλά και η επιβολή μέτρων αυτοπροστασίας των οδηγών, όπως η χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, μια εκστρατεία, στην οποία -όπως δηλώνει η Ελληνική Αστυνομία- έχει δοθεί τεράστια βάση.

Η πορεία του χρόνου θα αποκαλύψει τι μέλλει γενέσθαι με τις πρόσφατες αλλαγές και πώς η αυστηρότητά τους θα αφομοιωθεί από τους οδηγούς, η πλειοψηφία των οποίων στερείται σε «οδηγική παιδεία».

*Ο Παναγιώτης Μπαλαχούτης είναι δικηγόρος

