Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

H 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη την Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της στέρησης ικανότητας οδήγησης και της καταβολής εγγυοδοσίας 50.000 ευρώ.

Η ίδια μίλησε στην τηλεόραση του MEGA, όπου ανέφερε: «Ήμουν σε σοκ και συνεχίζω να είμαι σε σοκ. Ήμουν 4 ημέρες προφυλακισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ζούνε τα παιδιά και εγώ και οι 3 μας. Δεν αντιλήφθηκα το όχημα. Ό,τι έχω πει στον ανακριτή, είναι ό,τι ακριβώς κατέθεσα, ό,τι ακριβώς κατέθεσα. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη σε αυτά τα 2 παιδιά που άθελα μου».

«Δεν ήμουν μεθυσμένη. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε έτρεχα, ούτε ήμουν μεθυσμένη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, το μόνο που θέλω είναι να πάω σπίτι μου. Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου όσες μέρες κρατούμαι, για τα παιδιά. Και ενημερώνομαι ότι είμαι καλά στη υγεία τους. Δεν θα μπορούσα να σηκώσω αυτό το βάρος, να πάθουν δύο άνθρωποι κάτι. Μιλάμε γι’ ατύχημα. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός, δεν με αντιπροσωπεύουν όλα αυτά που έχουν πει για εμένα. Έχει αμαυρωθεί πάρα πολύ το όνομά μου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου», ανέφερε.

Όπως ανέφερε η 45χρονη μιλώντας στο Mega «ούτε αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα, ότι υπήρχε άλλο όχημα».

«Ήμουν σε απόλυτο σοκ. Έχω δώσει κατάθεση. Είμαι κουρασμένη. Ήμουν τέσσερις μέρες έγκλειστη, δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω κοιμηθεί. Ήμουν στενοχωρημένη για τους ανθρώπους. Είμαι μία γυναίκα με ευγενική ψυχή».

Ερωτηθείσα γιατί δεν κάλεσε αμέσως στο σημείο του ατυχήματος να έρθει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η ίδια είπε: «Ήμουν αιμόφυρτη, σε σοκ και τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει τηλεφωνική κλήση, τηλεφώνησε η φίλη μου και δεν έχω και κινητό. Έχει σπάσει το κινητό μου».

