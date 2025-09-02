Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα

Νέος μάρτυρας ήρθε να προστεθεί στην υπόθεση του σοβαρού τροχαίου στη Θέρμη, επιβεβαιώνοντας ότι η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα.

Όπως αναφέρει στο Newsbomb.gr ο δικηγόρος των τραυματιών, Γιώργος Βρεττός, υπάρχει ενδεχόμενο η οδηγός να συμμετείχε σε κόντρα με άλλο όχημα, κάτι που διερευνάται περαιτέρω από τις Αρχές.

Η 45χρονη οδηγός που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με απολογισμό δύο τραυματίες βρίσκεται αντιμέτωπη με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Η απολογία της προγραμματίστηκε για σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Η 45χρονη, όπως λέει ο δικηγόρος των τραυματιών, κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Η 45χρονη, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε τους τραυματίες και κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο γιατι είχε χτυπήσει. Υποστηρίζει ακόμη ότι δεν είχε αντιληφθεί τη σύγκρουση και δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματίες.

Στην εντατική η 26χρονη - Με σπασμένους σπονδύλους ο 28χρονος

Οι δύο τραυματίες, που απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του οχήματος, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η 26χρονη νοσηλεύεται στην εντατική με σοβαρά αιματώματα και κατάγματα, ενώ ο 28χρονος έχει σπασμένους σπονδύλους.

«Ο 28χρονος έχει σπάσει σπονδύλους και πονάει πολύ. Οι δηλώσεις των κατηγορουμένων μπορεί να είναι προκλητικές, έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν, αλλά όλα υπόκεινται σε κριτική. Αν έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική, δεν είναι αποδεκτά», ανέφερε ο δικηγόρος των τραυματιών.

Η 26χρονη κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται στην εντατική και οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή της. Το ατύχημα σημειώθηκε ενώ η ίδια και ο 28χρονος συνοδηγός πήγαιναν στο αεροδρόμιο για πτήση, όταν δέχθηκαν ισχυρό χτύπημα από πίσω.

«Η κοπέλα βρίσκεται στην εντατική. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι πήγαιναν στο αεροδρόμιο για πτήση και δέχθηκαν από πίσω ισχυρό χτύπημα. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έγινε σχεδόν ένα με το μπροστινό μέρος του. Ευτυχώς, τα παιδιά φορούσαν ζώνη ασφαλείας, διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοβαρά», συμπλήρωσε ο συνήγορός τους.

Ο Γιώργος Βρεττός μάλιστα σημείωσε: «Το βράδυ της Κυριακής είχαμε άλλη μία απώλεια αίματος στην κοπέλα και οι γιατροί έψαχναν την αιτία. Της έδωσαν αίμα και ο οργανισμός της ανταποκρίθηκε. Η κοπέλα έχει πολλά αιματώματα, πέρα από κατάγματα. Είναι στην εντατική, αλλά είμαστε αισιόδοξοι για την αποκατάστασή της», ανέφερε αρχικά.

Στιγμιότυπο από τη βραδινή έξοδο της 45χρονης με την παρέα της λίγο πριν το τροχαίο

Σχετικά με τις κατηγορίες κατά της 45χρονης, ο κ. Βρεττός τόνισε: «Η θέση μας είναι ότι η συμπεριφορά της 45χρονης υπάγεται στην επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος λόγω της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, με ποινές που φτάνουν έως και δέκα χρόνια κάθειρξη. Η οδηγός υπερέβη το όριο ταχύτητας των 90 χλμ/ώρα κατά περίπου 40 χιλιόμετρα, δηλαδή κινούνταν με πάνω από 130 χλμ/ώρα. Αν υπάρχουν βίντεο από κάμερες, η ταχύτητα μπορεί να εξακριβωθεί αξιόπιστα».

Μαρτυρίες για κόντρα και υπερβολική ταχύτητα

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι υπήρξε μάρτυρας που επιβεβαιώνει ότι η οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και δεν απέκλεισε τη συμμετοχή σε κόντρα, κάτι που θα εξακριβωθεί με τη δικογραφία.

«Υπάρχει ένας άνδρας, μάρτυρας, που λέει ότι τον προσπέρασαν και κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Υπάρχει ενδεχόμενο να συμμετείχαν σε κόντρα με άλλο αυτοκίνητο, ωστόσο αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχουμε λάβει ακόμη τη δικογραφία», ανέφερε.

«Ευτυχώς οι τραυματίες φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Αν δεν φορούσαν, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοβαρά. Οι δηλώσεις των κατηγορουμένων μπορεί να είναι προκλητικές, αλλά όλα υπόκεινται σε κριτική και πρέπει να συμφωνούν με την κοινή λογική», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης