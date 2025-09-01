Θέρμη: «Δεν κατανάλωσα αλκοόλ», λέει η ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο - Τι απαντά η 26χρονη

«Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ», ισχυρίζεται η 45χρονη που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την Porsche ενώ η 26χρονη τραυματίας ζητά την παραδειγματική της τιμωρία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche, που φέρεται να εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες του αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε και το οποίο εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα πιο μακριά, αναφέρει: «Δεν έχω κάνει κάτι. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ. Υπάρχουν και χαρτιά. Πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κ.λπ. Είμαι συντετριμμένη με αυτό που έγινε. Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο».

Στο ερώτημα μάλιστα για το πώς έγινε το τροχαίο, η ίδια λέει: «Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε... Έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου... Έχουν βγει οι αιματολογικές. Δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ».

Η 26χρονη τραυματίας μίλησε στον ΣΚΑΪ και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία της οδηγού της Porsche. «Είμαι αγανακτισμένη. Θέλω να τιμωρηθεί ο υπαίτιος που μας προξένησε αυτό το κακό. Ήρθε από πίσω μας ένα όχημα και νιώσαμε σαν να μας χτυπά ξαφνικά κεραυνός. Κάτι σαν έκρηξη. Εμείς με τον σύντροφό μου κατευθυνόμασταν στο αεροδρόμιο για να φύγουμε για Ικαρία και κινούμασταν κανονικά, με ταχύτητα μάλιστα μικρότερη από το επιτρεπόμενο όριο. Το επιτρεπόμενο όριο ήταν 90χλμ. την ώρα».

