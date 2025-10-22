Το «πράσινο» χόμπι που σώζει τα πεσμένα δέντρα - Πώς μετατρέπονται σε κανάτες και κουτάλια

Στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, ένα επάγγελμα που μετατράπηκε σε χόμπι προσφέρει πολλαπλά οφέλη, με κυριότερο την αποφυγή της κατάληξης των κομμένων δέντρων στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ο Όμιλος Κουταλιών του Γιορκσάιρ (Yorkshire Spoon Club), όπως υποδηλώνει και το όνομά του, αρπάζει κάθε ευκαιρία να μετατρέψει μια αναποδογυρισμένη βελανιδιά ή σκλήθρα σε ένα κουτάλι. Ωστόσο, αυτή η συλλογή ερασιτεχνών και επαγγελματιών ξυλογλυπτών παράγει πολύ περισσότερα από απλά σκεύη φαγητού.

Συναντώνται μία φορά τον μήνα στο δάσος Έλεκερ, κοντά στη μικρή πόλη Μπράντφορντ στη Βόρεια Υόρκη, και μετατρέπουν τα δημοτικά δέντρα που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους σε έργα τέχνης. Όταν, για παράδειγμα, η καταιγίδα «Έιμι» έριξε μια ώριμη σκλήθρα στην πόλη Σίπλεϊ τον περασμένο μήνα, το μέλος του Ομίλου Clive Nutton παρέλαβε ολόκληρο τον κορμό, αφού οι δεντροκόμοι τον είχαν τεμαχίσει.

Όπως ανέφερε το BBC, ο Όμιλος επεξεργάστηκε το πεσμένο δέντρο της πόλης, δημιουργώντας κάθε είδους κανάτες, μπολ και κουτάλια. Ο Nutton υποστήριξε πως είναι τόσο ωραίο να έχεις αντικείμενα που θυμίζουν το δάσος. «Αντανακλούν τον όμορφο χρόνο που περάσαμε εκεί με υπέροχους ανθρώπους και τον χρόνο που αφιερώσαμε στη φύση».

Μέλη της ομάδας Yorkshire Spoon Club στην καρδιά του δάσους κατασκευάζουν τα σκεύη κουζίνας με ύλη τους πεσμένους κορμούς δέντρων Liz Watson / Facebook

Ο Dave Watson, ιδρυτής του Ομίλου Κουταλιών, επισημαίνει ότι αυτά τα πεσμένα δέντρα είναι μια μεγάλη βοήθεια για τα δεκάδες μέλη που δεν ζουν κοντά σε δάση ή δεν διαθέτουν εξοπλισμό για την υλοτόμηση ξυλείας.

Ο Watson οργανώνει εργαστήρια ξυλογλυπτικής στο δάσος Έλεκερ, όπου η ξυλεία είναι άφθονη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου μήνα, κάποιοι από αυτούς τους τεχνίτες «κυριολεκτικά ακούν τον ήχο των αλυσοπρίονων» καθώς εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες. «Συχνά, οι δεντροκόμοι απομακρύνουν κάτι που είναι επικίνδυνο ή ανεπιθύμητο για κάποιον λόγο και απλώς το τεμαχίζουν», δήλωσε ο Watson στο BBC. «Επομένως, συνήθως είναι παραπάνω από πρόθυμοι να μας δώσουν λίγο ξύλο».

Ο Watson υπογράμμισε επίσης τα οφέλη αυτής της δραστηριότητας για την ψυχική υγεία των συμμετεχόντων, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους Βρετανούς, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό βάρος ψυχικών διαταραχών στην κοινωνία.

Το να κάθεσαι σε ένα δάσος με φίλους, σκαλίζοντας ένα κουτάλι από φρέσκο ξύλο γύρω από μια φωτιά, ενώ ο ήλιος διασχίζει τεμπέλικα τον ουρανό και τα φύλλα αλλάζουν χρώμα, είναι μια θεραπεία κατάλληλη για πολλούς. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν, το γεγονός ότι ο Όμιλος έχει τόσα πολλά μέλη.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

