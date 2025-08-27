Σημαντική ανακάλυψη: Κελύφη καρυδιών μπορούν να παράγουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Waterloo ανέπτυξαν μια φθηνή συσκευή που παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει μία αριθμομηχανή χρησιμοποιώντας μόνο κελύφη καρυδιών και σταγόνες νερού.

Η συσκευή, που έχει το μέγεθος ενός νομίσματος και είναι γνωστή ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας με νερό (WEG), παράγει ηλεκτρική ενέργεια καθώς το νερό εξατμίζεται από ένα πολύπλοκο δίκτυο πόρων που αποτελούν τη δομή του κελύφους.

«Όλα αυτά συμβαίνουν με μια μόνο σταγόνα νερού και τη φυσική δομή του κελύφους, χωρίς να απαιτείται σύνθλιψη, εμβάπτιση ή πολύπλοκη επεξεργασία», δήλωσε ο Nazmul Hossain, διδακτορικός φοιτητής μηχανικής στο Waterloo. «Είναι ένα απλό, αλλά ισχυρό παράδειγμα μετατροπής των απορριμμάτων σε καθαρή ενέργεια χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φύσης».

Ο Hossain εμπνεύστηκε να αναπτύξει τη συσκευή αφού έφαγε ένα φουντούκι και εξέτασε το κέλυφος του με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Η πολύπλοκη δομή που παρατήρησε, μέρος του εσωτερικού συστήματος του καρπού που μεταφέρει νερό και θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή του, του φάνηκε ιδανική για τη συλλογή ενέργειας.

«Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην τροφοδοσία μικρών ηλεκτρονικών συσκευών, ειδικά σε απομακρυσμένες ή εκτός ηλεκτρικού δικτύου περιοχές», δήλωσε ο Hossain. «Φανταστείτε περιβαλλοντικούς αισθητήρες που παρακολουθούν δάση, συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο (IoT) και φορητές συσκευές υγείας, εξοπλισμό για την αντιμετώπιση καταστροφών – όλα να λειτουργούν με μικροσκοπικές σταγόνες νερού από τον αέρα».

Οι ερευνητές εργάζονται τώρα για την ανάπτυξη φορητών WEG που θα μπορούν να συλλέγουν ενέργεια από τον ιδρώτα ή τη βροχή, καθώς και για πρακτικές εφαρμογές, όπως η ενεργειακή τροφοδοσία αισθητήρων που ανιχνεύουν διαρροές νερού, ενώ πειραματίζονται και με τη χρήση ξύλου αντί για κελύφη καρυδιών.

Διαβάστε επίσης