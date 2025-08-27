Σημαντική ανακάλυψη: Κελύφη καρυδιών μπορούν να παράγουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια

Το Πανεπιστήμιο του Waterloo χρησιμοποίησε απορρίμματα για την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών

Newsbomb

Σημαντική ανακάλυψη: Κελύφη καρυδιών μπορούν να παράγουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Waterloo ανέπτυξαν μια φθηνή συσκευή που παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει μία αριθμομηχανή χρησιμοποιώντας μόνο κελύφη καρυδιών και σταγόνες νερού.

Η συσκευή, που έχει το μέγεθος ενός νομίσματος και είναι γνωστή ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας με νερό (WEG), παράγει ηλεκτρική ενέργεια καθώς το νερό εξατμίζεται από ένα πολύπλοκο δίκτυο πόρων που αποτελούν τη δομή του κελύφους.

«Όλα αυτά συμβαίνουν με μια μόνο σταγόνα νερού και τη φυσική δομή του κελύφους, χωρίς να απαιτείται σύνθλιψη, εμβάπτιση ή πολύπλοκη επεξεργασία», δήλωσε ο Nazmul Hossain, διδακτορικός φοιτητής μηχανικής στο Waterloo. «Είναι ένα απλό, αλλά ισχυρό παράδειγμα μετατροπής των απορριμμάτων σε καθαρή ενέργεια χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φύσης».

Ο Hossain εμπνεύστηκε να αναπτύξει τη συσκευή αφού έφαγε ένα φουντούκι και εξέτασε το κέλυφος του με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Η πολύπλοκη δομή που παρατήρησε, μέρος του εσωτερικού συστήματος του καρπού που μεταφέρει νερό και θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή του, του φάνηκε ιδανική για τη συλλογή ενέργειας.

«Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην τροφοδοσία μικρών ηλεκτρονικών συσκευών, ειδικά σε απομακρυσμένες ή εκτός ηλεκτρικού δικτύου περιοχές», δήλωσε ο Hossain. «Φανταστείτε περιβαλλοντικούς αισθητήρες που παρακολουθούν δάση, συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο (IoT) και φορητές συσκευές υγείας, εξοπλισμό για την αντιμετώπιση καταστροφών – όλα να λειτουργούν με μικροσκοπικές σταγόνες νερού από τον αέρα».

Οι ερευνητές εργάζονται τώρα για την ανάπτυξη φορητών WEG που θα μπορούν να συλλέγουν ενέργεια από τον ιδρώτα ή τη βροχή, καθώς και για πρακτικές εφαρμογές, όπως η ενεργειακή τροφοδοσία αισθητήρων που ανιχνεύουν διαρροές νερού, ενώ πειραματίζονται και με τη χρήση ξύλου αντί για κελύφη καρυδιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:57ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Πολιορκείται το μοναστήρι

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Υποκριτής» ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για την «αποπυρηνικοποίηση» - Έχει «εμμονή» στην πολεμική αναμέτρηση

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Για πρώτη φορά ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στο Ντιπροπετρόφσκ - Παραδοχή του Κιέβου

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Ανήλικη καταγγέλλει τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Taylor Swift: Το παρασκήνιο του αρραβώνα της με τον Travis Kelce - Το δαχτυλίδι του 1 εκατ. δολαρίων και όλες οι πικάντικες λεπτομέρειες

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι χώρες με τις περισσότερες (και τις λιγότερες) ημέρες αμειβόμενης άδειας: Πού βρίσκεται η Ελλάδα

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί «σοκ» 50% του Τραμπ - «Να γίνουμε αυτοδύναμοι», καλεί ο Ναρέντρα Μόντι

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοκτήτης πιτσαρίας προσφέρει δωρεάν φαγητό σε όσους έτρωγαν από τα σκουπίδια: «Κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική ανακάλυψη: Κελύφη καρυδιών μπορούν να παράγουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια - Συσκευή με μέγεθος... νομίσματος

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

08:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του μεγαλύτερου πυραύλου στην ιστορία έπειτα από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες - Δείτε βίντεο

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Σε οριακό σημείο ο Μπαΐρού - Σφίγγει ο κλοιός για τον Μακρόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία Ελλήνων και Αρμενίων

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται μέτρο έκπληξη στη ΔΕΘ: Ποιοι φόροι μειώνονται - Τι αλλάζει για τα προστατευόμενα τέκνα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους - Η πρώτη αγωγή

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση της Μόσχας για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Απειλεί με κυρώσεις τη Ρωσία ο Τραμπ

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mεταναστευτικό νομοσχέδιο: Αλλάζει πλήρως το πλαίσιο - Απαγόρευση εισόδου και ποινικοποίηση παράνομης παραμονής - Πότε θα εφαρμόζεται κράτηση

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Ανήλικη καταγγέλλει τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά τώρα κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ - Επί τόπου η Πυροσβεστική

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου άφηνε ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Taylor Swift: Το παρασκήνιο του αρραβώνα της με τον Travis Kelce - Το δαχτυλίδι του 1 εκατ. δολαρίων και όλες οι πικάντικες λεπτομέρειες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος: Οι πιστοί σπεύδουν στις εκκλησίες και... στο TikTok για τη φανουρόπιτα

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκινά η πληρωμή τους σε 370.000 συνταξιούχους - Ποιοι οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ