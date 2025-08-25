Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

Η κλιματική αλλαγή φέρνει στις ακτές της Ισπανίας τον «μπλε δράκο», έναν σπάνιο οργανισμό με επικίνδυνο τσίμπημα. Οι ειδικοί προειδοποιούν για νέες βιολογικές απειλές στη Μεσόγειο.

Newsbomb

Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

Οι «μπλε δράκοι» είναι εξαιρετικά δηλητηριώδεις. 

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμό στις αρχές της νοτιοανατολικής Ισπανίας έχει προκαλέσει η εμφάνιση του «μπλε δράκου» (Glaucus Atlanticus), ενός μικρού αλλά εντυπωσιακού θαλάσσιου οργανισμού που σπάνια ξεπερνά τα τέσσερα εκατοστά. Παρά το μικρό του μέγεθος, το τσίμπημά του είναι επώδυνο και τοξικό. Συνήθως επιβιώνει σε τροπικά κλίματα, όμως πρόσφατα εντοπίστηκε στην περιοχή του Αλικάντε, γεγονός που οι επιστήμονες συνδέουν με την υπερθέρμανση των θαλασσών.

Η Μεσόγειος θερμαίνεται έως και 20 φορές ταχύτερα σε σχέση με άλλες θάλασσες του πλανήτη. Αυτό δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση οργανισμών που μέχρι σήμερα περιορίζονταν σε τροπικά οικοσυστήματα.

Απαγόρευση κολύμβησης και κίνδυνοι για τον άνθρωπο

Στην πόλη Ρεβιέγα, οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν το κολύμπι σε παραλιακή ζώνη δέκα χιλιομέτρων μετά τον εντοπισμό του οργανισμού. Ο «μπλε δράκος» πλέει στην επιφάνεια του νερού και μπορεί εύκολα να έρθει σε επαφή με λουόμενους.

Το τσίμπημά του προκαλεί έντονο πόνο, κοκκινίλες και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλεργικές αντιδράσεις. Αν και τα σοβαρά περιστατικά είναι σπάνια, οι ειδικοί συστήνουν στους λουόμενους να αποφεύγουν κάθε επαφή με το πλάσμα και να έχουν μαζί τους φαρμακευτικά κιτ πρώτων βοηθειών.

Εισβολικά είδη στη μεσόγειο

Η παρουσία του «μπλε δράκου» δεν είναι το μοναδικό ανησυχητικό φαινόμενο. Στη Σαλαμίνα, ψαράδες εντόπισαν και αλίευσαν λαγοκέφαλους, τους οποίους μάλιστα κρέμασαν σε δέντρα για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους. Οι λαγοκέφαλοι, με τα ισχυρά τους δόντια και την τοξική τους φύση, έχουν περάσει από τον Ινδικό Ωκεανό στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ πριν από περίπου 20 χρόνια και πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς στα θερμά νερά.

Οι ψαράδες καταγγέλλουν ότι τα εισβολικά αυτά είδη καταστρέφουν τα ιχθυαποθέματα, τρώγοντας γόνο και μειώνοντας την αναπαραγωγή παραδοσιακών ειδών όπως σαρδέλες και γαύρους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωίδα γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο αυτοκίνητο και έσωσε τη ζωή του εγγονού της

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εμπειρία 1.033 αγώνων σε Top 5 πρωταθλήματα, φέρνουν οι μεταγραφές

06:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε ξέφρενα μαζί με τη Νόνη Δούνια σε ταβέρνα στη Σύρο – Δείτε βίντεο

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Κρήτη, Κάρπαθο, Χίο, Σάμο, Ικαρία

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά – Πώς θα δουν αυξήσεις πάνω από 650.000 συνταξιούχοι

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Πικρή ακόμη και η… μπουγάτσα – Η μερίδα «αγγίζει» τα 3 ευρώ

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

06:40TRAVEL

Ρεκόρ εσόδων στον ελληνικό τουρισμό το 2025 – Πρωταγωνιστές Αμερικανοί και Βρετανοί

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί «επικαιροποίησης» της ομόφωνης απόφασης αναγνώρισης της Παλαιστίνης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες μέσα από την «κόλαση» της Γάζας: Έλληνες ιατροί περιγράφουν τον λιμό

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημογραφική «βόμβα» και στην αγορά εργασίας – Η Ελλάδα θα χρειαστεί 2 εκατ. απασχολούμενους έως το 2035

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους - Ποιοι πληρώνονται σήμερα

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα

06:22ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Λιβύη: Τι δείχνει η ρηματική διακοίνωση - Η στρατηγική της Αθήνας

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και στο βάθος εκλογικός νόμος - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Αυγούστου 2025: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και στο βάθος εκλογικός νόμος - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

22:30LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά μετά από έξι χρόνια σχέσης - Δείτε βίντεο

22:41WHAT THE FACT

Ο άνδρας που επέζησε από επίθεση αρκούδας και το συγκλονιστικό μήνυμα που άφησε στη γυναίκα του αιμόφυρτος

06:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε ξέφρενα μαζί με τη Νόνη Δούνια σε ταβέρνα στη Σύρο – Δείτε βίντεο

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρίστρια που έγινε viral σε κρητικό πανηγύρι – Δείτε βίντεο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη τουρίστρια της Ρωσίας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα περιγράφει: «Μας κοίταγαν έκπληκτοι στον δρόμο»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες αποκαλύψεις για το έγκλημα στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει», λέει η αδελφή της 36χρονης - Ποιο ήταν το «μυστικό» του ζευγαριού

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά – Πώς θα δουν αυξήσεις πάνω από 650.000 συνταξιούχοι

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

06:40TRAVEL

Ρεκόρ εσόδων στον ελληνικό τουρισμό το 2025 – Πρωταγωνιστές Αμερικανοί και Βρετανοί

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα: Ο Κλίντον ζήτησε βοήθεια από τον Πούτιν για να πιάσει τον Μπιν Λάντεν

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εμπειρία 1.033 αγώνων σε Top 5 πρωταθλήματα, φέρνουν οι μεταγραφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ