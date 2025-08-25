Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

Συναγερμό στις αρχές της νοτιοανατολικής Ισπανίας έχει προκαλέσει η εμφάνιση του «μπλε δράκου» (Glaucus Atlanticus), ενός μικρού αλλά εντυπωσιακού θαλάσσιου οργανισμού που σπάνια ξεπερνά τα τέσσερα εκατοστά. Παρά το μικρό του μέγεθος, το τσίμπημά του είναι επώδυνο και τοξικό. Συνήθως επιβιώνει σε τροπικά κλίματα, όμως πρόσφατα εντοπίστηκε στην περιοχή του Αλικάντε, γεγονός που οι επιστήμονες συνδέουν με την υπερθέρμανση των θαλασσών.

Η Μεσόγειος θερμαίνεται έως και 20 φορές ταχύτερα σε σχέση με άλλες θάλασσες του πλανήτη. Αυτό δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση οργανισμών που μέχρι σήμερα περιορίζονταν σε τροπικά οικοσυστήματα.

Απαγόρευση κολύμβησης και κίνδυνοι για τον άνθρωπο

Στην πόλη Ρεβιέγα, οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν το κολύμπι σε παραλιακή ζώνη δέκα χιλιομέτρων μετά τον εντοπισμό του οργανισμού. Ο «μπλε δράκος» πλέει στην επιφάνεια του νερού και μπορεί εύκολα να έρθει σε επαφή με λουόμενους.

Το τσίμπημά του προκαλεί έντονο πόνο, κοκκινίλες και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλεργικές αντιδράσεις. Αν και τα σοβαρά περιστατικά είναι σπάνια, οι ειδικοί συστήνουν στους λουόμενους να αποφεύγουν κάθε επαφή με το πλάσμα και να έχουν μαζί τους φαρμακευτικά κιτ πρώτων βοηθειών.

Εισβολικά είδη στη μεσόγειο

Η παρουσία του «μπλε δράκου» δεν είναι το μοναδικό ανησυχητικό φαινόμενο. Στη Σαλαμίνα, ψαράδες εντόπισαν και αλίευσαν λαγοκέφαλους, τους οποίους μάλιστα κρέμασαν σε δέντρα για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους. Οι λαγοκέφαλοι, με τα ισχυρά τους δόντια και την τοξική τους φύση, έχουν περάσει από τον Ινδικό Ωκεανό στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ πριν από περίπου 20 χρόνια και πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς στα θερμά νερά.

Οι ψαράδες καταγγέλλουν ότι τα εισβολικά αυτά είδη καταστρέφουν τα ιχθυαποθέματα, τρώγοντας γόνο και μειώνοντας την αναπαραγωγή παραδοσιακών ειδών όπως σαρδέλες και γαύρους.

