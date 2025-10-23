Η ενδεχόμενη «επίθεση» που συζητάνε οι επιστήμονες: Τι ξέρουμε για τον 3I/ATLAS;
Σπάνιος κομήτης ή… εξωγήινο σκάφος; Το 3I/ATLAS που εμφανίστηκε τον Ιούλιο, κρύβεται τώρα πίσω από τον Ήλιο και οι θεωρίες γύρω από την περίπτωσή του ολοένα και φουντώνουν!
Από τον Ιούλιο, ο κομήτης 3I/ATLAS έχει προκαλέσει... πανικούλη και έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρόκειται απλώς για κομήτη, αλλά για ένα πιθανό εξωγήινο σκάφος.
Η συμπεριφορά του κομήτη ενώ είναι κοντά στον ήλιο, μπορεί να δώσει απαντήσεις για τη σύνθεσή του, αλλά και για την προέλευσή του.
