Η ενδεχόμενη «επίθεση» που συζητάνε οι επιστήμονες: Τι ξέρουμε για τον 3I/ATLAS;

Από τον Ιούλιο, ο κομήτης 3I/ATLAS έχει προκαλέσει... πανικούλη και έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρόκειται απλώς για κομήτη, αλλά για ένα πιθανό εξωγήινο σκάφος.

Η συμπεριφορά του κομήτη ενώ είναι κοντά στον ήλιο, μπορεί να δώσει απαντήσεις για τη σύνθεσή του, αλλά και για την προέλευσή του.

