Νέα Ζηλανδία: Θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον περιορισμό των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Νομοσχέδιο που στοχεύει στον περιορισμό της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η νομοθεσία θα απαιτεί από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διενεργούν έλεγχο εξακρίβωσης της ηλικίας του χρήστη, κάτι ανάλογο με τον νόμο που θέτει ένα ελάχιστο όριο ηλικίας 16 ετών για τη χρήση ορισμένων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ψηφίστηκε από το αυστραλιανό κοινοβούλιο το 2024, ο πρώτος τέτοιος νόμος παγκοσμίως.

Η πρόταση κατατέθηκε τον Μάιο από την βουλευτή Κάθριν Γουέντ του κυβερνώντος Εθνικού Κόμματος. Το νομοσχέδιο έχει λάβει τη στήριξη των μελών του Εθνικού Κόμματος αλλά οι εταίροι του στην κυβέρνηση δεν έχουν επιβεβαιώσει αν θα το υπερψηφίσουν.

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα σχέδιο νόμου μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε βουλευτή χωρίς να είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου και η επιλογή για τη συζήτησή του στο κοινοβούλιο γίνεται με κλήρωση.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα κατατεθεί στη βουλή το σχέδιο νόμου.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εφήβων από την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων της παραπληροφόρησης, του bullying και των επικίνδυνων αναπαραστάσεων της εικόνας του σώματος.

Η οργάνωση για τις πολιτικές ελευθερίες PILLAR υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο δεν θα προστατεύει τα παιδιά στο διαδίκτυο, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους περί ιδιωτικότητας και θα περιορίσει την διαδικτυακή ελευθερία για τους Νεοζηλανδούς.