Όργιο δωροδοκιών και παράνομου πλουτισμού στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα - 14 «εκκαθαρίσεις»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάνει πρόποση σε δεξίωση μετά από στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο, Κίνα (2025)

Σε μία από τις μεγαλύτερες εσωτερικές εκκαθαρίσεις των τελευταίων ετών προχώρησε ο Κινέζος πρόεδος Σι Τζινπίνγκ, θέτοντας εκτός 14 στελέχη, πολιτικά και στρατιωτικά, για «σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου».

Μεταξύ αυτών που απομακρύνονται ο στρατηγός Χε Γουεϊντόνγκ, μέχρι τώρα αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC), της ανώτατης ηγεσίας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ο ναύαρχος Μιάο Χουά, πρώην επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικού Έργου της CMC, και ο Τανγκ Ρεντζιάν, πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε για αποδοχή εκατομμυρίων σε δωροδοκίες.

Σε μία κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της ολομέλειας παρουσιάστηκε έκθεση της πειθαρχικής επιτροπής, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τα παραπτώματα που διέπραξαν οι εκδιωχθέντες. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι έρευνες καλύπτουν τόσο κομματικές όσο και στρατιωτικές δομές, και αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας, παράνομου πλουτισμού και κατάχρησης εξουσίας σε μεγάλη κλίμακα.

Η λεγόμενη εκστρατεία κατά της διαφθοράς, θυμίζει περισσότερο εκστρατεία εκκαθάρισης με αρχιτέκτοντας τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ο οποίος φέτος κλιμάκωσε την εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, επιχείρηση απομάκρυνσεων.

Τα μέτρα επιδιώκουν να ελέγξουν τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς που εντοπίζονται εντός της οργανωτικής δομής του ΚΚΚ και του κράτους, φτάνοντας σε στρατιωτικούς διοικητές, υπουργούς, στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα και τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε πρόσφατα ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες αφορούν «εξαιρετικά μεγάλα» ποσά και έχουν οδηγήσει σε «εξαιρετικά επιζήμιες συνέπειες» για τον στρατό.

Η πτώση του Χε Γουεϊντόνγκ, ο οποίος εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή τον Μάρτιο, σηματοδοτεί ένα πρωτοφανές επεισόδιο εντός του στρατού, το οποίο έχει ήδη οδηγήσει στην απόλυση δύο υπουργών Άμυνας και αρκετών ανώτερων διοικητών της Πυραυλικής Δύναμης.

Ο He Weidong, τότε αντιπρόεδρος της ισχυρής Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, παρακολουθεί την εναρκτήρια συνεδρίαση του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (NPC) στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, Κίνα, στις 5 Μαρτίου 2025 AP/Ng Han Guan

Αυτή την εβδομάδα, πραγματοποιείται στο Πεκίνο η τέταρτη ολομέλεια της 20ής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, μια συνάντηση που συμπίπτει με μια περίοδο εσωτερικής αστάθειας και αναδιάρθρωσης της εξουσίας γύρω από την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ. Εκτός από τις καρατομήσεις, οι σύνεδροι συζήτησαν συστάσεις για το 15ο Πενταετές Σχέδιο (2026-2030) , το οποίο θα καθορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της χώρας για την επόμενη δεκαετία.

Το τελικό ανακοινωθέν επιβεβαιώνει την κεντρικότητα της ηγεσίας του Σι και καλεί «ολόκληρο το Κόμμα, τον στρατό και τον λαό» να ενωθούν γύρω από την Κεντρική Επιτροπή για την προώθηση του «σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού» και την ενίσχυση της εσωτερικής πειθαρχίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

