Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αιθίοπα που αφέθηκε ελεύθερος - Του έδωσαν και λεφτά

Ο 41χρονος καταδικασμένος για σεξουαλικές επιθέσεις αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, αφέθηκε ελεύθερος

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ο 41χρονος Χαντούς Κεμπατού είχε καταδικαστεί σε 12μηνη φυλάκιση τον περασμένο Σεπτέμβριο
Οι βρετανικές αρχές έχουν ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του Αιθίοπα κρατούμενου, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε 14χρονο κορίτσι και σε μία γυναίκα στο Έπινγκ του Έσσεξ, αλλά αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος από τις φυλακές Chelmsford, αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Ο 41χρονος Χαντούς Κεμπατού είχε καταδικαστεί σε 12μηνη φυλάκιση τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης, απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης, παρενόχληση και απόπειρα πρόκλησης ανήλικης σε σεξουαλική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε αγγίξει το πόδι της μαθήτριας, προσπάθησε να τη φιλήσει και της είπε ότι «ήθελε να κάνει παιδί μαζί της», ενώ επιτέθηκε και σε ενήλικη γυναίκα που προσπάθησε να προστατεύσει το κορίτσι.

Του έδωσαν και χρήματα για τα έξοδά του

Παρά την ποινή του, οι αρχές της φυλακής Chelmsford τον απελευθέρωσαν κατά λάθος, θεωρώντας ότι επρόκειτο για κρατούμενο που θα έπρεπε να αποφυλακιστεί υπό όρους, και όχι για αλλοδαπό υπό απέλαση. Του δόθηκε μάλιστα μικρό χρηματικό ποσό για τα πρώτα έξοδά του, ενώ σε βίντεο εμφανίζεται να κυκλοφορεί ελεύθερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Chelmsford το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ένας σωφρονιστικός υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα και έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε «ανήσυχος και αγανακτισμένος» από το περιστατικό, τονίζοντας ότι «πρόκειται για ανεπίτρεπτο λάθος» και ότι η κυβέρνηση «εργάζεται σε στενή συνεργασία με την αστυνομία για τον άμεσο εντοπισμό του δράστη».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το γεγονός «εντελώς απαράδεκτο», δηλώνοντας ότι «ο δράστης πρέπει να συλληφθεί και να απελαθεί για τα εγκλήματά του». Η αστυνομία του Έσσεξ επιβεβαίωσε ότι ο Κεμπατού επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο στις 12:41 το μεσημέρι της Παρασκευής και έκτοτε αγνοείται.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ενώ οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να καλέσουν το 999 σε περίπτωση που τον εντοπίσουν.

