Ρωσία: 5χρονη πέταξε και σκότωσε το 21 ημερών αδερφάκι της από τον 4ο όροφο επειδή το ζήλευε

Μία 5χρονη σκότωσε το νεογέννητο αδεφάκι της πετώντας το από ύψος 12 μέτρων, από το παράθυρο του 4ου ορόφου όπου διέμεναν, στο Βασίλιεβο της Ρωσίας.

Η μικρή, όπως θέλουν πληροφορίες ήταν μόνη στο σπίτι με το μόλις 21 ημερών βρέφος, καθώς η μητέρα τους απουσίασε μαζί με τον σύζυγό της στη δουλειά.

Περαστικοί άκουσαν ένα κορίτσι να ουρλιάζει από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου και μετά είδαν το μωρό στο τσιμέντο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του με την άφιξη των διασωστών.

«Έχει κινηθεί ποινική υπόθεση για τον θάνατο του βρέφους», δήλωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, ενώ η κινδυνεύει τώρα με φυλάκιση.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το πεντάχρονο παιδί «ζήλευε» το νεογέννητο μωρο, αλλά και γιατί τα δύο παιδιά ήταν μόνα στο σπίτι.

Μια αναφορά ανέφερε ότι η μητέρα της επισκεπτόταν μια φίλη στο γραβάτα και έμεινε μόνη της.

Μια αναφορά που επικαλείται τοπικές πηγές ανέφερε: «Το μεγαλύτερο κορίτσι ήταν αναστατωμένο που υπήρχε ένα άλλο παιδί στο διαμέρισμα και από ζήλια πέταξε το βρέφος έξω από το παράθυρο».

Ο αρχηγός της περιοχής Ζελενοντόλσκ του Ταταρστάν, Μιχαήλ Αφανασίεφ, δήλωσε: «Οι αστυνομικοί διερευνούν τώρα την κατάσταση.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του μωρού και προτρέπω όλους τους γονείς να είναι σε εγρήγορση και να μην αφήνουν ποτέ τα παιδιά τους μόνα τους».