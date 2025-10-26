Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

Ο Ολεξάντρ Βολομπούγιεφ κρατά ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του μετά την επίθεση ρωσικού drone σε νηπιαγωγείο.

Αν και προχωράει μπροστά, το σώμα του Ολεξάντρ Βολομπούγιεφ είναι ελαφρώς στραμμένο μακριά από την κάμερα, σαν να προσπαθεί να αντισταθεί στον θανατηφόρο αέρα που εξακολουθεί να στροβιλίζεται με τα συντρίμια και τον καπνό της επίθεσης.

Με το πρόσωπό του να δείχνει την συγκέντρωσή του, ο υποστράτηγος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Ουκρανίας κρατά σφιχτά ένα πολύτιμο δέμα, τυλιγμένο για προστασία στο παλτό του - από το οποίο προεξέχουν δύο μικρά ροζ παπούτσια.

Είναι μια εντυπωσιακή εικόνα από τη δραματική διάσωση ενός νηπιαγωγείου στο Χάρκοβο, μετά από μια καταστροφική επίθεση από ένα ρωσικό drone.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εικόνα έγινε viral, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία τόσο του ουκρανικού όσο και του ευρύτερου παγκόσμιου κοινού.

Ο Ολεξάντρ Βόλομπουγιεφ κρατά ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του μετά την επίθεση ρωσικού drone σε νηπιαγωγείο. Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Με 48 παιδιά παγιδευμένα σε ένα καταφύγιο στο φλεγόμενο κτίριο, δεν ήταν η μόνη πράξη γενναιότητας εκείνη την ημέρα.

⚡️The first minutes after the Russian strikes on Kharkiv.



Fortunately, the kindergarten teachers managed to lower the little ones to the simplest shelter in time.



"The investigation will clarify the final circumstances of the kindergarten's work. But I have said it more than… pic.twitter.com/fMD8n2hUjd — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 22, 2025

Ωστόσο, λίγες φωτογραφίες συνοψίζουν καλύτερα τον αυξανόμενο αντίκτυπο της εισβολής της Ρωσίας στην καθημερινή ζωή, με τους πιο ευάλωτους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, να υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες.

Διασώστες και πολίτες εκκένωσαν τα παιδιά από το κτίριο. Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

«Λάβαμε την κλήση ότι είχε γίνει επίθεση στο νηπιαγωγείο», είπε ο Ολεξάντρ Βολομπούγιεφ. «Και, φυσικά, γνωρίζοντας ότι θα υπήρχαν παιδιά εκεί, ξεκινήσαμε με κάποια ανησυχία».

Δεν περίμενε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς του μικρού κοριτσιού σε ασφαλές μέρος, θα βρισκόταν να χαιρετίζεται ως εθνικός ήρωας.

Σε μια στιγμή που αποτυπώθηκε από την κάμερα, ο ουκρανικός λαός είδε όχι μόνο την πραγματικότητα της νέας στρατηγικής της Ρωσίας - τις αυξανόμενες επιθέσεις της σε υποδομές πολιτών - αλλά και μια σκληρή απεικόνιση της δικής του ανθεκτικότητας και ανυπακοής.

Οι αντίκτυποι της ρωσικής εισβολής στη χώρα επηρεάζει καθημερινά τους πολίτες, ακόμα και τους πιο ευάλωτους. Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε γιατί η «Honey Academy», που εδρεύει σε ένα στιβαρό, διώροφο κτίριο από τούβλα στην περιοχή Kholodnohirsky του Χάρκοβο, χτυπήθηκε από ένα drone Shahed.

Ο χαμηλός, απειλητικός βόμβος αυτών των όπλων ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία μεταφέρουν ένα θανατηφόρο φορτίο 50 κιλών, είναι πλέον πολύ γνωστός, όχι μόνο στους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, αλλά και σε όλους τους Ουκρανούς.

Αν και μπορούν να είναι εξαιρετικά ακριβή, ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός που εκτοξεύονται από τη Ρωσία - με πολλαπλά κύματα drones σε κάθε επίθεση σε πόλεις σε όλη τη χώρα - σημαίνει ότι κάποια αναπόφευκτα δυσλειτουργούν.

Η Ρωσία αρνείται συστηματικά ότι στοχεύει κατοικημένες περιοχές, αλλά οι χάρτες της πόλης δεν δείχνουν κανένα προφανές στρατιωτικό στόχο στην άμεση γειτονία του νηπιαγωγείου, και η ουκρανική κυβέρνηση μίλησε για σκόπιμη ενέργεια.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο μετά την επίθεση. «Είναι σαφές ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο προκλητική».

Το νηπιαγωγείο μετά την επίθεση. X

Ο Φεντίρ Ουχνένκο ήταν επίσης μέλος μιας από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν να ανταποκριθούν στην επίθεση.

Κανονικά, ως υπεύθυνος Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας, δεν εμπλέκεται τόσο στενά στο έργο της πρώτης γραμμής.

Αλλά αυτή τη φορά, βλέποντας την καταστροφή να εκτυλίσσεται μπροστά του, ήξερε ότι έπρεπε να δράσει.

«Είχε γίνει μια τεράστια έκρηξη και τα μάτια τους ήταν γεμάτα τρόμο», είπε, όταν βρήκε τα παιδιά να κρύβονται στο υπόγειο του κτιρίου.

Ευτυχώς, μετά την προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή που είχε ηχήσει πριν από την επίθεση, τα παιδιά είχαν μεταβεί στο καταφύγιο του νηπιαγωγείου.

Ωστόσο, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει, την οροφή να έχει καταστραφεί και το κτίριο να γεμίζει καπνό και σκόνη, εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι συνάδελφοί του, καθώς και πολίτες που είχαν έρθει να βοηθήσουν, προχώρησαν ένας-ένας για να εκκενώσουν τα παιδιά.

Πολίτες και διασώστες εκκένωσαν ένα-ένα τα παιδιά από το καταφύγιο του νηπιαγωγείου. Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Όπως και ο Ολεξάντρ, ο διοικητής του, ο Φεντίρ φωτογραφήθηκε να μεταφέρει ένα παιδί σε ασφαλές μέρος. Στην περίπτωσή του, ήταν ένα μικρό αγόρι, μέσα από τα ερείπια και τον καπνό.

«Του έλεγα συνεχώς ότι όλα ήταν εντάξει, ότι δεν υπήρχε λόγος να ανησυχεί», εξήγησε.

«Όταν βγήκαμε από το κτίριο, υπήρχε ένα αυτοκίνητο που καιγόταν. Οι δικοί μας μας το έσβηναν. Και, ξέρετε, με εξέπληξε το γεγονός ότι το παιδί δεν έκλαιγε. Σίγουρα υπήρχε φόβος στα μάτια του», δήλωσε.

«Του είπα, έλα, κράτα με όσο σφιχτά θέλεις. Είμαι αρκετά μεγαλόσωμος και, όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, με άρπαξε πολύ σφιχτά», πρόσθεσε.

Ο υπεύθυνος Τύπου φωτογραφήκε να μεταφέρει ένα αγόρι σε ασφαλές μέρος ενώ φορούσε το κράνος του που φέρει κάμερα. Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Τελικά, είχε εκπληρώσει δύο ρόλους: το έργο της διάσωσης και την καθημερινή του δουλειά. Η κάμερα του κράνους του υπεύθυνου Τύπου του τραβούσε συνεχώς, καταγράφοντας πολλές από τις κοντινές φωτογραφίες και τα βίντεο που από τότε έχουν μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ένα σημείο συγκέντρωσης σε ασφαλή ζώνη, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το νηπιαγωγείο.

Όλα ήταν σώα και αβλαβή, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία για τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες από την επίθεση

Ένας ενήλικας που εργαζόταν κοντά σκοτώθηκε από την επίθεση και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν, ένας με σοβαρά εγκαύματα και ένας άλλος με ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Όλοι οι διασώστες, είπε ο Φεντίρ, είχαν πάντα στο μυαλό τους όχι μόνο τους κινδύνους από τη φωτιά, τα μπάζα που έπεφταν και τον καπνό, αλλά και την πιθανότητα μιας νέας επίθεσης.

Η Ρωσία είναι γνωστή για το ότι χτυπά δύο φορές τον ίδιο στόχο, κάτι που οι Ουκρανοί θεωρούν σκόπιμη στρατηγική για να σκοτώσουν τους διασώστες.

Την ημέρα μετά την επίθεση στο νηπιαγωγείο, μία από αυτές τις λεγόμενες «διπλές επιθέσεις» σκότωσε έναν πυροσβέστη και τραυμάτισε πέντε συναδέλφους του σε ένα χωριό σε μικρή απόσταση από το Χάρκοβο.

Η Ουκρανία πιστεύει ότι η Ρωσία στράφηκε σε πολιτικούς στόχους από απελπισία, λόγω της αδυναμίας της να επιτύχει σημαντικά κέρδη στο πεδίο της μάχης.

Τόσο ο Ολεξάντρ όσο και ο Φεντίρ λένε ότι αυτό που είδαν στο νηπιαγωγείο δεν άλλαξε καθόλου την άποψή τους για τον εχθρό.

«Από την αρχή έχω μόνο ένα συναίσθημα: ότι πρέπει να περάσουμε όλα αυτά και να νικήσουμε», είπε ο Ολεξάντρ.

Ο Ολεξάντρ ερωτήθηκε για τι μέλλον οραματίζεται για τα 48 νεαρά παιδιά που βοήθησε να σωθούν.

«Φυσικά, μόνο μια καλή και ευτυχισμένη ζωή», απάντησε. «Αλλά όχι μόνο για τα δικά μας παιδιά. Θα ήθελα όλα τα παιδιά να ζουν σε ειρήνη».

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης