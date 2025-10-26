Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

Τα 48 παιδιά παγιδεύτηκαν στο καταφύγιο του φλεγόμενου κτιρίου

Newsbomb

Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

Ο Ολεξάντρ Βολομπούγιεφ κρατά ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του μετά την επίθεση ρωσικού drone σε νηπιαγωγείο. 

Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν και προχωράει μπροστά, το σώμα του Ολεξάντρ Βολομπούγιεφ είναι ελαφρώς στραμμένο μακριά από την κάμερα, σαν να προσπαθεί να αντισταθεί στον θανατηφόρο αέρα που εξακολουθεί να στροβιλίζεται με τα συντρίμια και τον καπνό της επίθεσης.

Με το πρόσωπό του να δείχνει την συγκέντρωσή του, ο υποστράτηγος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Ουκρανίας κρατά σφιχτά ένα πολύτιμο δέμα, τυλιγμένο για προστασία στο παλτό του - από το οποίο προεξέχουν δύο μικρά ροζ παπούτσια.

Είναι μια εντυπωσιακή εικόνα από τη δραματική διάσωση ενός νηπιαγωγείου στο Χάρκοβο, μετά από μια καταστροφική επίθεση από ένα ρωσικό drone.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εικόνα έγινε viral, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία τόσο του ουκρανικού όσο και του ευρύτερου παγκόσμιου κοινού.

χάρκοβο

Ο Ολεξάντρ Βόλομπουγιεφ κρατά ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του μετά την επίθεση ρωσικού drone σε νηπιαγωγείο.

Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Με 48 παιδιά παγιδευμένα σε ένα καταφύγιο στο φλεγόμενο κτίριο, δεν ήταν η μόνη πράξη γενναιότητας εκείνη την ημέρα.

Ωστόσο, λίγες φωτογραφίες συνοψίζουν καλύτερα τον αυξανόμενο αντίκτυπο της εισβολής της Ρωσίας στην καθημερινή ζωή, με τους πιο ευάλωτους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, να υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες.

χάρκοβο-νηπιαγωγείο

Διασώστες και πολίτες εκκένωσαν τα παιδιά από το κτίριο.

Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

«Λάβαμε την κλήση ότι είχε γίνει επίθεση στο νηπιαγωγείο», είπε ο Ολεξάντρ Βολομπούγιεφ. «Και, φυσικά, γνωρίζοντας ότι θα υπήρχαν παιδιά εκεί, ξεκινήσαμε με κάποια ανησυχία».

Δεν περίμενε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς του μικρού κοριτσιού σε ασφαλές μέρος, θα βρισκόταν να χαιρετίζεται ως εθνικός ήρωας.

Σε μια στιγμή που αποτυπώθηκε από την κάμερα, ο ουκρανικός λαός είδε όχι μόνο την πραγματικότητα της νέας στρατηγικής της Ρωσίας - τις αυξανόμενες επιθέσεις της σε υποδομές πολιτών - αλλά και μια σκληρή απεικόνιση της δικής του ανθεκτικότητας και ανυπακοής.

χάρκοβο-νηπιαγωγείο

Οι αντίκτυποι της ρωσικής εισβολής στη χώρα επηρεάζει καθημερινά τους πολίτες, ακόμα και τους πιο ευάλωτους.

Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε γιατί η «Honey Academy», που εδρεύει σε ένα στιβαρό, διώροφο κτίριο από τούβλα στην περιοχή Kholodnohirsky του Χάρκοβο, χτυπήθηκε από ένα drone Shahed.

Ο χαμηλός, απειλητικός βόμβος αυτών των όπλων ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία μεταφέρουν ένα θανατηφόρο φορτίο 50 κιλών, είναι πλέον πολύ γνωστός, όχι μόνο στους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή, αλλά και σε όλους τους Ουκρανούς.

Αν και μπορούν να είναι εξαιρετικά ακριβή, ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός που εκτοξεύονται από τη Ρωσία - με πολλαπλά κύματα drones σε κάθε επίθεση σε πόλεις σε όλη τη χώρα - σημαίνει ότι κάποια αναπόφευκτα δυσλειτουργούν.

Η Ρωσία αρνείται συστηματικά ότι στοχεύει κατοικημένες περιοχές, αλλά οι χάρτες της πόλης δεν δείχνουν κανένα προφανές στρατιωτικό στόχο στην άμεση γειτονία του νηπιαγωγείου, και η ουκρανική κυβέρνηση μίλησε για σκόπιμη ενέργεια.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο μετά την επίθεση. «Είναι σαφές ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο προκλητική».

g33v1unxoaakabi.jpg

Το νηπιαγωγείο μετά την επίθεση.

X

Ο Φεντίρ Ουχνένκο ήταν επίσης μέλος μιας από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν να ανταποκριθούν στην επίθεση.

Κανονικά, ως υπεύθυνος Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας, δεν εμπλέκεται τόσο στενά στο έργο της πρώτης γραμμής.

Αλλά αυτή τη φορά, βλέποντας την καταστροφή να εκτυλίσσεται μπροστά του, ήξερε ότι έπρεπε να δράσει.

«Είχε γίνει μια τεράστια έκρηξη και τα μάτια τους ήταν γεμάτα τρόμο», είπε, όταν βρήκε τα παιδιά να κρύβονται στο υπόγειο του κτιρίου.

Ευτυχώς, μετά την προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή που είχε ηχήσει πριν από την επίθεση, τα παιδιά είχαν μεταβεί στο καταφύγιο του νηπιαγωγείου.

Ωστόσο, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει, την οροφή να έχει καταστραφεί και το κτίριο να γεμίζει καπνό και σκόνη, εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι συνάδελφοί του, καθώς και πολίτες που είχαν έρθει να βοηθήσουν, προχώρησαν ένας-ένας για να εκκενώσουν τα παιδιά.

χάρκοβο-νηπιαγωγείο

Πολίτες και διασώστες εκκένωσαν ένα-ένα τα παιδιά από το καταφύγιο του νηπιαγωγείου.

Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Όπως και ο Ολεξάντρ, ο διοικητής του, ο Φεντίρ φωτογραφήθηκε να μεταφέρει ένα παιδί σε ασφαλές μέρος. Στην περίπτωσή του, ήταν ένα μικρό αγόρι, μέσα από τα ερείπια και τον καπνό.

«Του έλεγα συνεχώς ότι όλα ήταν εντάξει, ότι δεν υπήρχε λόγος να ανησυχεί», εξήγησε.

«Όταν βγήκαμε από το κτίριο, υπήρχε ένα αυτοκίνητο που καιγόταν. Οι δικοί μας μας το έσβηναν. Και, ξέρετε, με εξέπληξε το γεγονός ότι το παιδί δεν έκλαιγε. Σίγουρα υπήρχε φόβος στα μάτια του», δήλωσε.

«Του είπα, έλα, κράτα με όσο σφιχτά θέλεις. Είμαι αρκετά μεγαλόσωμος και, όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, με άρπαξε πολύ σφιχτά», πρόσθεσε.

χάρκοβο-νηπιαγωγείο

Ο υπεύθυνος Τύπου φωτογραφήκε να μεταφέρει ένα αγόρι σε ασφαλές μέρος ενώ φορούσε το κράνος του που φέρει κάμερα.

Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης

Τελικά, είχε εκπληρώσει δύο ρόλους: το έργο της διάσωσης και την καθημερινή του δουλειά. Η κάμερα του κράνους του υπεύθυνου Τύπου του τραβούσε συνεχώς, καταγράφοντας πολλές από τις κοντινές φωτογραφίες και τα βίντεο που από τότε έχουν μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ένα σημείο συγκέντρωσης σε ασφαλή ζώνη, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το νηπιαγωγείο.

Όλα ήταν σώα και αβλαβή, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία για τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες από την επίθεση

Ένας ενήλικας που εργαζόταν κοντά σκοτώθηκε από την επίθεση και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν, ένας με σοβαρά εγκαύματα και ένας άλλος με ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Όλοι οι διασώστες, είπε ο Φεντίρ, είχαν πάντα στο μυαλό τους όχι μόνο τους κινδύνους από τη φωτιά, τα μπάζα που έπεφταν και τον καπνό, αλλά και την πιθανότητα μιας νέας επίθεσης.

Η Ρωσία είναι γνωστή για το ότι χτυπά δύο φορές τον ίδιο στόχο, κάτι που οι Ουκρανοί θεωρούν σκόπιμη στρατηγική για να σκοτώσουν τους διασώστες.

Την ημέρα μετά την επίθεση στο νηπιαγωγείο, μία από αυτές τις λεγόμενες «διπλές επιθέσεις» σκότωσε έναν πυροσβέστη και τραυμάτισε πέντε συναδέλφους του σε ένα χωριό σε μικρή απόσταση από το Χάρκοβο.

Η Ουκρανία πιστεύει ότι η Ρωσία στράφηκε σε πολιτικούς στόχους από απελπισία, λόγω της αδυναμίας της να επιτύχει σημαντικά κέρδη στο πεδίο της μάχης.

Τόσο ο Ολεξάντρ όσο και ο Φεντίρ λένε ότι αυτό που είδαν στο νηπιαγωγείο δεν άλλαξε καθόλου την άποψή τους για τον εχθρό.

«Από την αρχή έχω μόνο ένα συναίσθημα: ότι πρέπει να περάσουμε όλα αυτά και να νικήσουμε», είπε ο Ολεξάντρ.

Ο Ολεξάντρ ερωτήθηκε για τι μέλλον οραματίζεται για τα 48 νεαρά παιδιά που βοήθησε να σωθούν.

«Φυσικά, μόνο μια καλή και ευτυχισμένη ζωή», απάντησε. «Αλλά όχι μόνο για τα δικά μας παιδιά. Θα ήθελα όλα τα παιδιά να ζουν σε ειρήνη».

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέλισσες τσιμπούν μέχρι θανάτου πατέρα και κόρη, αφού έριξαν φορτηγό σε κυψέλη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για κομμωτή στον Ωρωπό: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με σφυριά - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού - «Κόντρα» τοπικής διοίκησης με τη Μαδρίτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 2-0: Άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς ορίζει προσωρινό διάδοχό του ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αύξησε τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι - Όλα τα αποτελέσματα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ