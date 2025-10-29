Συναγερμός στο Τσέρνομπιλ - Παράξενα μπλε σκυλιά στη ραδιενεργή Ζώνη Αποκλεισμού

Τα ζώα που βρίσκονται στη ραδιενεργή περιοχή εμφανίζουν εκτός από τις «υπερδυνάμεις» και αλλαγές στην εμφάνισή τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Συναγερμός στο Τσέρνομπιλ - Παράξενα μπλε σκυλιά στη ραδιενεργή Ζώνη Αποκλεισμού
Το Τσέρνομπιλ εξακολουθεί να απλώνει βαριά τη σκιά του, χρόνια αργότερα από την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στις 26 Απριλίου 1986.

Μελέτες, με πιο πρόσφατη, που δημοσιεύθηκε το 2024 αποκάλυψε ότι τα ζώα που βρίσκονται στην περιοχή, ακόμα κι αν έχουν περάσει δεκαετίες, έχουν αναπτύξει «πυρηνικές» μεταλλάξεις που τους προσδίδουν αξιοσημείωτη αντοχή στην ακτινοβολία, τα βαρέα μέταλλα και άλλους ρύπους που υπάρχουν στην περιοχή.

Αυτό όμως που τράβηξε ξανά την προσοχή, ήταν η εμφάνιση σκυλιών με μπλε τρίχωμα, στη ραδιενεργή περιοχή.

Όπως αποκάλυψε η οργάνωση Dogs of Chernobyl, τα ζώα δεν είχαν αυτό το χρώμα πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσιεύοντας εικόνες από αυτά τα παράξενα σκυλιά, κάτι που όπως επισημαίνει δεν έχει ξανασυμβεί στην περιοχή που επλήγη από την πυρηνική καταστροφή.

«Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν μπλε. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο και προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να μάθουμε τι συμβαίνει», ανακοίνωσε η ομάδα μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σενάρια για το μπλε χρώμα

Ελλείψει άμεσης εξήγησης, προέκυψαν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την αιτία του μπλε χρώματος. «Το πιο πιθανό είναι να έχουν έρθει σε επαφή με κάποια χημική ουσία», ανέφερε η οργάνωση, διευκρινίζοντας ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας ούτε αλλαγές στη συμπεριφορά τους.

Περίπου 700 σκυλιά ζουν στην απαγορευμένη ζώνη, μια περιοχή περίπου 47 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου τα επίπεδα ακτινοβολίας υπερβαίνουν κατά έξι φορές το επιτρεπόμενο όριο για τους εργαζόμενους.

Προέλευση και προσαρμογή των σκύλων του Τσερνομπίλ

Αυτοί οι σκύλοι είναι άμεσοι απόγονοι των κατοικίδιων ζώων που οι κάτοικοι του Τσερνομπίλ και των γύρω περιοχών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μετά τη μαζική εκκένωση που προκλήθηκε από την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στις 26 Απριλίου 1986.

Η καταστροφή, που θεωρείται ένα από τα χειρότερα πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία, μετέτρεψε την περιοχή σε απαγορευμένη ζώνη για τους ανθρώπους, αλλά επέτρεψε στην άγρια φύση να αναπτυχθεί χωρίς την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το φαινόμενο του μπλε τριχώματος προστίθεται σε μια σειρά επιστημονικών ερευνών που έχουν αναλύσει τη γενετική προσαρμογή των σκύλων του Τσερνομπίλ. Αυτές οι μεταλλάξεις, που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, θα επέτρεπαν στα σκυλιά να προσαρμοστούν και να ευδοκιμήσουν σε ένα περιβάλλον που θεωρείται θανατηφόρο για τα περισσότερα είδη. Αν και η άμεση σχέση μεταξύ του μπλε χρώματος και των γενετικών μεταλλάξεων δεν έχει αποδειχθεί, οι επιστήμονες συνεχίζουν να ερευνούν τους μηχανισμούς προσαρμογής αυτών των ζώων, που έχουν αναπτύξει «υπερδυνάμεις».

