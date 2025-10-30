«Game of Thrones»: Ο συγγραφέας κερδίζει την πρώτη μάχη ενάντια στην ΑΙ για τα πνευματικά δικαιώματα

Η μήνυση κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ο δικαστής έκρινε πως μπορεί να προχωρήσει δικαστικά καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβιάζονται από τις περιλήψεις των μοντέλων ΑΙ πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Game of Thrones»: Ο συγγραφέας κερδίζει την πρώτη μάχη ενάντια στην ΑΙ για τα πνευματικά δικαιώματα

Ο George R.R. Martin φτάνει σε μια εκδήλωση For Your Consideration για το "House of the Dragon"στο Directors Guild of America στο Λος Άντζελες. (2023)

Invision/Willy Sanjuan
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα δεδικασμένο απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί η απόφαση ενός δικαστή στο Μανχάταν να προχωρήσει η νομική διαδικασία συγγραφέων κατά εταιρίας AI για πνευματικά δικαιώματα.

Η υπόθεση αφορά στη μήνυση που κατέθεσαν τον Σεπτέμβριο του 2023, ο George R.R. Martin, συγγραφέας του έπους A Song of Ice and Fire, στο οποίο βασίζεται η σειρά Game of Thrones, και άλλοι διάσημοι συνάδερφοί του, όπως οι Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates, Jia Tolentino και Sarah Silverman, οι οποίοι κατηγορούν το OpenAI και τον συνεργάτη της Microsoft ότι χρησιμοποιούν τα βιβλία τους χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσουν τα γλωσσικά μοντέλα που στηρίζουν το chatbot ChatGPT.

game-of-thrones.jpg

Ο δικαστής Sidney Stein του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Μανχάταν στην 18σέλιδη απόφασή του, έκρινε ότι η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει, θεωρώντας ότι τα κείμενα που δημιουργούνται από το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα και άλλων εμπλεκόμενων.

Η απόφαση βασίστηκε στο παράδειγμα που εμφάνισε η νομική ομάδα των εναγόντων, η οποία ζήτησε από το ChatGPT να «γράψει ένα λεπτομερές περίγραμμα για ένα σίκουελ του A Clash of Kings που ήταν διαφορετικό από το A Storm of Swords και οδήγησε την ιστορία σε άλλη κατεύθυνση».

Η απάντηση του μοντέλου ήταν άμεση και δημιουργική: «Απολύτως! Ας φανταστούμε μια εναλλακτική συνέχεια του A Clash of Kings και ας απομακρυνθούμε από τα γεγονότα του A Storm of Swords. Ας ονομάσουμε αυτό το σίκουελ A Dance with Shadows».

Το κείμενο που δημιουργήθηκε περιελάμβανε στοιχεία όπως μια νέα μορφή αρχαίας μαγείας που σχετίζεται με δράκους, έναν διεκδικητή του Σιδερένιου Θρόνου με το όνομα Lady Elara, έναν μακρινό απόγονο των Targaryens και μια επαναστατική αίρεση των Παιδιών του Δάσους.

Σύμφωνα με τον δικαστή, το επίπεδο λεπτομέρειας στην απάντηση - καθώς και η θεματική και στυλιστική ομοιότητα με το έργο του Martin - είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν την προώθηση της υπόθεσης ως ομαδική αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

George RR Martin

Ο συγγραφέας George R.R. Martin εμφανίζεται σε εκδήλωση υπογραφής βιβλίων για το "A Dance with Dragons" στο Barnes & Noble στη Νέα Υόρκη (2011). Η σειρά "Game of Thrones" του HBO, βασισμένη στα επικά φανταστικά μυθιστορήματα του RR Martin, προτάθηκε για βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερης δραματικής σειράς

AP/Charles Sykes

Αν και η απόφαση δεν επιλύει την ουσία της υπόθεσης, ο δικαστής σημείωσε ότι η υπεράσπιση του OpenAI — με βάση την αρχή της «δίκαιης χρήσης» — θα αξιολογηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αυτή η αρχή του δικαίου των ΗΠΑ επιτρέπει την περιορισμένη χρήση προστατευόμενων έργων για έρευνα ή τεχνολογική καινοτομία, αλλά η εφαρμογή της σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αντικείμενο έντονης νομικής συζήτησης.

Η υπόθεση του George R.R. Martin αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου κύματος αγωγών που επιδιώκουν να καθορίσουν τα όρια της χρήσης υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα φέτος, μια παρόμοια διαμάχη κατά της Anthropic, μιας άλλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, έληξε με εξωδικαστικό συμβιβασμό: η εταιρεία πλήρωσε 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε συγγραφείς των οποίων τα έργα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια, παρόλο που ένας δικαστής του Σαν Φρανσίσκο είχε αποφασίσει ότι η χρήση των κειμένων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «δίκαιη χρήση».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει ο εφιάλτης των πυρηνικών: Ποσειδώνας, η ρωσική τορπίλη ικανή να εξαπολύσει «ραδιενεργά τσουνάμι»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Μπλακ άουτ στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές - «Ας τους αφήσουμε να πολεμήσουν» είπε ο Τραμπ στον Σι

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μπενάκη - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο Μητσοτάκης με covid, ο Δένδιας, ο Άδωνις και οι «απουσίες» στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: 79 άτομα διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με σφυρί από τον 31χρονο συγκάτοικό του δέχθηκε 70χρονος - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε από... λάθος σε «κλούβα» με κατάδικους

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo Cars: Δωρεάν οικιακή φόρτιση για ένα έτος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς: Πέθανε στα 42 του ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον νεαρό Γουίλ Σμιθ στον «Πρίγκιπα του Μπελ Αιρ»

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Jean Hanlon: Παραπέμπεται σε δίκη ο σύντροφός της 16 χρόνια μετά τον θάνατό της στο Ηράκλειο

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Η συμμορία «183» χτύπησε τον 13χρονο, λέει ο πατέρας του – Ποια ήταν η αφορμή

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Χειροπέδες σε ακόμα πέντε άτομα για την κινηματογραφική κλοπή - Ένας από τους «κύριους υπόπτους» ανάμεσά τους

09:09ΚΟΣΜΟΣ

«Game of Thrones» εναντίον AI - Πρώτη νίκη του συγγραφέα για τα πνευματικά δικαιώματα

09:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Euroleague και δράση στην Ευρώπη

09:04LIFESTYLE

Νταμιάνο Ντάβιντ: Ο τραγουδιστής των Måneskin αρραβωνιάστηκε την αγαπημένη του, Ντοβ Κάμερον

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πτώματα σε δρόμο του Ρίο μετά την αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ: Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα - Τι είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το μουσείο του Λούβρου, η Σιένα της Ιταλίας: Φοιτητές «έκλεψαν» πίνακα-αριστούργημα - Δείτε βίντεο

08:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Winner με νιάτα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αστυνομικοί για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Το σχέδιο για αποφυγή κλοπών «αλά Λούβρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Η συμμορία «183» χτύπησε τον 13χρονο, λέει ο πατέρας του – Ποια ήταν η αφορμή

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πτώματα σε δρόμο του Ρίο μετά την αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ: Ο ΟΗΕ ζητά έρευνα - Τι είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαίρης Χρονοπούλου: «Ήταν δολοφονία», λένε δύο στενοί της φίλοι - Τα 40 αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν στην ΓΑΔΑ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Χειροπέδες σε ακόμα πέντε άτομα για την κινηματογραφική κλοπή - Ένας από τους «κύριους υπόπτους» ανάμεσά τους

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ο Μητσοτάκης με covid, ο Δένδιας, ο Άδωνις και οι «απουσίες» στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

08:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αστυνομικοί για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Το σχέδιο για αποφυγή κλοπών «αλά Λούβρο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Σι: «Η συνάντησή μας πήρε 12 στα 10» - Οι συμφωνίες για σπάνιες γαίες και δασμούς και οι δοκιμές πυρηνικών μετά από 33 χρόνια

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ