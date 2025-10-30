«Game of Thrones»: Ο συγγραφέας κερδίζει την πρώτη μάχη ενάντια στην ΑΙ για τα πνευματικά δικαιώματα

Ένα δεδικασμένο απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί η απόφαση ενός δικαστή στο Μανχάταν να προχωρήσει η νομική διαδικασία συγγραφέων κατά εταιρίας AI για πνευματικά δικαιώματα.

Η υπόθεση αφορά στη μήνυση που κατέθεσαν τον Σεπτέμβριο του 2023, ο George R.R. Martin, συγγραφέας του έπους A Song of Ice and Fire, στο οποίο βασίζεται η σειρά Game of Thrones, και άλλοι διάσημοι συνάδερφοί του, όπως οι Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates, Jia Tolentino και Sarah Silverman, οι οποίοι κατηγορούν το OpenAI και τον συνεργάτη της Microsoft ότι χρησιμοποιούν τα βιβλία τους χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσουν τα γλωσσικά μοντέλα που στηρίζουν το chatbot ChatGPT.

Ο δικαστής Sidney Stein του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Μανχάταν στην 18σέλιδη απόφασή του, έκρινε ότι η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει, θεωρώντας ότι τα κείμενα που δημιουργούνται από το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα και άλλων εμπλεκόμενων.

Η απόφαση βασίστηκε στο παράδειγμα που εμφάνισε η νομική ομάδα των εναγόντων, η οποία ζήτησε από το ChatGPT να «γράψει ένα λεπτομερές περίγραμμα για ένα σίκουελ του A Clash of Kings που ήταν διαφορετικό από το A Storm of Swords και οδήγησε την ιστορία σε άλλη κατεύθυνση».

Η απάντηση του μοντέλου ήταν άμεση και δημιουργική: «Απολύτως! Ας φανταστούμε μια εναλλακτική συνέχεια του A Clash of Kings και ας απομακρυνθούμε από τα γεγονότα του A Storm of Swords. Ας ονομάσουμε αυτό το σίκουελ A Dance with Shadows».

Το κείμενο που δημιουργήθηκε περιελάμβανε στοιχεία όπως μια νέα μορφή αρχαίας μαγείας που σχετίζεται με δράκους, έναν διεκδικητή του Σιδερένιου Θρόνου με το όνομα Lady Elara, έναν μακρινό απόγονο των Targaryens και μια επαναστατική αίρεση των Παιδιών του Δάσους.

Σύμφωνα με τον δικαστή, το επίπεδο λεπτομέρειας στην απάντηση - καθώς και η θεματική και στυλιστική ομοιότητα με το έργο του Martin - είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν την προώθηση της υπόθεσης ως ομαδική αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο συγγραφέας George R.R. Martin εμφανίζεται σε εκδήλωση υπογραφής βιβλίων για το "A Dance with Dragons" στο Barnes & Noble στη Νέα Υόρκη (2011). Η σειρά "Game of Thrones" του HBO, βασισμένη στα επικά φανταστικά μυθιστορήματα του RR Martin, προτάθηκε για βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερης δραματικής σειράς AP/Charles Sykes

Αν και η απόφαση δεν επιλύει την ουσία της υπόθεσης, ο δικαστής σημείωσε ότι η υπεράσπιση του OpenAI — με βάση την αρχή της «δίκαιης χρήσης» — θα αξιολογηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αυτή η αρχή του δικαίου των ΗΠΑ επιτρέπει την περιορισμένη χρήση προστατευόμενων έργων για έρευνα ή τεχνολογική καινοτομία, αλλά η εφαρμογή της σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αντικείμενο έντονης νομικής συζήτησης.

Η υπόθεση του George R.R. Martin αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου κύματος αγωγών που επιδιώκουν να καθορίσουν τα όρια της χρήσης υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα φέτος, μια παρόμοια διαμάχη κατά της Anthropic, μιας άλλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, έληξε με εξωδικαστικό συμβιβασμό: η εταιρεία πλήρωσε 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε συγγραφείς των οποίων τα έργα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια, παρόλο που ένας δικαστής του Σαν Φρανσίσκο είχε αποφασίσει ότι η χρήση των κειμένων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «δίκαιη χρήση».