Ισραήλ : Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς – Άλλοι 11 παραμένουν στη Γάζα

Η Χαμάς έχει επιστρέψει μέχρι σήμερα 17 σορούς

Newsbomb

Ισραήλ : Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς – Άλλοι 11 παραμένουν στη Γάζα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ισραηλινές αρχές ταυτοποίησαν τις σορούς δύο ομήρων που παραδόθηκαν από τη Χαμάς την Πέμπτη, ανακοινώνοντας πως πρόκειται για τον Άμιραμ Κούπερ και τον Σάχαρ Μπαρούχ οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου γνωστοποίησε πως οι οικογένειες των νεκρών ενημερώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ο 25χρονος Σάχαρ Μπαρούχ απήχθη από το κιμπούτζ Μπεερί και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού για τη διάσωσή του.

Ο 84χρονος Άμιραμ Κούπερ απήχθη μαζί με την 80χρονη σύζυγό του Νουρίτ από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς παρέδωσε την Πέμπτη τις δύο σορούς σε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο ακολούθως τις μετέφερε στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων εξέφρασε την υποστήριξή του προς τις οικογένειες του Άμιραμ Κούπερ και του Σάχαρ Μπαρούχ, ζητώντας τον επαναπατρισμό των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια κτηρίων που ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ : Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς – Άλλοι 11 παραμένουν στη Γάζα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οι αρχές διέσωσαν 28 ανήλικους από σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο στα ανοικτά της Σιναλόα

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση ΥΠΕΞ Λευκορωσίας – Βόρειας Κορέας για τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Meta και Microsoft επηρεάστηκαν από την αύξηση των δαπανών στην AI

00:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος σε πτήση της JetBlue Airways – Τραυματίστηκαν επιβάτες

00:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σαρωτική Ρεάλ, συνέχεια στο σερί Ζαλγκίρις και Ερυθρού Αστέρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο – Κύπρος: Οι παλαίμαχοι Ρεθύμνου και Υψώνα τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό Ύμνο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Ο ΟΗΕ καταδίκασε τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης για την επίθεση στην Ελ Φάσερ

23:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Bitcoin υποχωρεί προς τα 107.000 δολάρια εν μέσω αναταράξεων στις αγορές

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θλίψη για τον χαμό της Ζαχαρένιας Ρουμελιωτάκη

23:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου, λέει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς

23:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το μεγάλο βήμα: Η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στη Wall Street με αξία 1 τρισ. δολάρια

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξυπνά το «φάντασμα» του Ψυχρού Πολέμου – Οι χώρες με τις περισσότερες πυρηνικές κεφαλές

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χωρίς δίπλωμα ο ασυνείδητος οδηγός που παρέσυρε το κοριτσάκι – Διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η στιγμή που οδηγός συνθλίβει τροχονόμο - Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού- Ο 52χρονος μήνυσε τη σύντροφό του πριν πεθάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής - Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Ο πρίγκιπας Άντριου χάνει τον βασιλικό τίτλο και πρέπει να μετακομίσει

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού- Ο 52χρονος μήνυσε τη σύντροφό του πριν πεθάνει

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Δάλλα: «Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την Κωνσταντοπούλου»

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου, Χουλιαράκης, Μαραντζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα - Όλα τα ονόματα και η καλλιτεχνική έκπληξη 

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Meta και Microsoft επηρεάστηκαν από την αύξηση των δαπανών στην AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ