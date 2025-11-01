Ισπανική ορχήστρα ερμηνεύει το «Espresso Macchiato» και γίνεται viral - Βίντεο

οι μουσικοί έπαιξαν το «Espresso Macchiato» του Εσθονού καλλιτέχνη Tommy Cash

Η ορχήστρα Grupo Talía δημοσίευσε ένα βίντεο από την παράστασή της στην Εθνική Αίθουσα Συναυλιών της Μαδρίτης.

Μαζί με τη χορωδία Talía, οι μουσικοί έπαιξαν το «Espresso Macchiato» του Εσθονού καλλιτέχνη Tommy Cash, ενός από τους νικητές της Eurovision 2025 που κατέλαβε την τρίτη θέση.

Η συναυλία, με τίτλο Eurocanción Sinfónica, περιλάμβανε συμφωνικές διασκευές των καλύτερων τραγουδιών της Eurovision.

