«Κανόνια της Σενέκα»: Οι εκρήξεις που ακούγονταν επί αιώνες στη Νέα Υόρκη είχαν φυσική εξήγηση

Από τον 17ο αιώνα, κάτοικοι γύρω από τη λίμνη Σενέκα στη Νέα Υόρκη ανέφεραν δυνατούς εκρηκτικούς ήχους που έμοιαζαν με κανόνια ή κεραυνούς, χωρίς να υπάρχει καταιγίδα ή άλλη φανερή αιτία.

Οι Ιθαγενείς Σενέκα πίστευαν ότι οι ήχοι ήταν η φωνή ενός θεού οργισμένου με τους πολεμιστές που βεβήλωσαν ιερά εδάφη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr