«Κανόνια της Σενέκα»: Οι εκρήξεις που ακούγονταν επί αιώνες στη Νέα Υόρκη είχαν φυσική εξήγηση
Επιστήμονες αποκάλυψαν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τους εκρηκτικούς ήχους της λίμνης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από τον 17ο αιώνα, κάτοικοι γύρω από τη λίμνη Σενέκα στη Νέα Υόρκη ανέφεραν δυνατούς εκρηκτικούς ήχους που έμοιαζαν με κανόνια ή κεραυνούς, χωρίς να υπάρχει καταιγίδα ή άλλη φανερή αιτία.
Οι Ιθαγενείς Σενέκα πίστευαν ότι οι ήχοι ήταν η φωνή ενός θεού οργισμένου με τους πολεμιστές που βεβήλωσαν ιερά εδάφη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κρήτη: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος που δολοφόνησε 52χρονο
10:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Απίστευτα νούμερα για «Το Σόι σου»
10:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Kia: Παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας για το νέο PV5
09:12 ∙ WHAT THE FACT
Η επιστήμη «μίλησε» – Πόσες διακοπές τον χρόνο χρειάζεσαι;
07:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ