Βρετανία: Τρένο με 130 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε στην Κιούμπρια – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Πανικός στη βόρεια Αγγλία, καθώς τρένο εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας (03/11) στο χωριό Σαπ της Κιούμπρια.

Νοσοκόμοι και διασώστες έχουν σπεύσει αυτήν την ώρα στο σημείο του σιδηροδρομικού ατυχήματος, με τις Αρχές και τους αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

Κανένας τραυματισμός

Αξιωματικοί της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών βρίσκονται στο σημείο, μαζί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε νεότερη ενημέρωση, η υπηρεσία γνωστοποίησε δεν υπάρχουν αναφερόμενοι τραυματισμοί και οι επιβάτες οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του τρένου.

Περίπου 130 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο κοντινό ξενοδοχείο Shaps Well, σύμφωνα με υπάλληλο του ξενοδοχείου, όπως μεταδίδει το Sky News.