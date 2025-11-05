Τυφώνας Μελίσσα: 43 νεκροί στην Αϊτή – Τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική

Μετρούν θύματα οι χώρες που χτυπήθηκαν από τον γιγάντιο τυφώνα Μελίσσα

Τυφώνας Μελίσσα: 43 νεκροί στην Αϊτή – Τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική
AP
Τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα, κατά νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές την Τρίτη, αυξάνοντας στα 76 τα θύματα ενός από τα ισχυρότερα τέτοια φαινόμενα που έπληξε ποτέ την Καραϊβική.

Η Μελίσα ισοπέδωσε ολόκληρους τομείς της Τζαμάικας και πλημμύρισε τομείς της Αϊτής και της Κούβας κατά το πολυήμερο πέρασμά της από την Καραϊβική.

Τον τυφώνα έκανε ισχυρότερο και καταστροφικότερο η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, κρίνει μελέτη του Imperial College του Λονδίνου.

Βοήθεια από ΗΠΑ

Στην Ουάσιγκτον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως ενέκρινε την εκταμίευση 24 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Τζαμάικα, στην Αϊτή, στις Μπαχάμες και στην Κούβα.

Οι ΗΠΑ έστειλαν στην Τζαμάικα, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες ομάδες εξειδικευμένες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στη διανομή βοήθειας.

Στην Τζαμάικα, την πρώτη χώρα όπου ο κυκλώνας έφθασε πάνω από το έδαφος την περασμένη εβδομάδα, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 32 νεκρούς. «Αναμένουμε ότι θα αυξηθεί», προειδοποίησε ωστόσο προχθές Δευτέρα η κυβέρνηση.

Ένας θάνατος αναφέρθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, χώρα που γειτονεύει με την Αϊτή.

Η Κούβα, την οποία έπληξε η Μελίσσα μετά την Τζαμάικα, δεν θρήνησε κανένα θύμα.

43 νεκροί στην Αϊτή

Στην Αϊτή, ο τυφώνας προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων, τους τραυματισμούς άλλων 21, ενώ 13 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με έγγραφο της πολιτικής προστασίας που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι μεταβατικές αρχές κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος από τη Δευτέρα.

«Χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν και κρίσιμες υποδομές αποκλείστηκαν λόγω των συντριμμιών», σύμφωνα με το έγγραφο της πολιτικής προστασίας, στο οποίο τονίζεται ακόμη πως υπήρξαν επίσης καταστροφές σε αγροτικές γαίες.

Καταμετρήθηκαν «11.952 πλημμυρισμένες κατοικίες, 176 κατεστραμμένες κατοικίες και 4.257 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές, μικρές ή μεγάλες», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ζημιές εξαιτίας του τυφώνα προστίθενται στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, που παραμένει βυθισμένη επί δεκαετίες σε πολυδιάστατη μείζονα κρίση, πολιτική, ασφαλείας και ανθρωπιστική.

