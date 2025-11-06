Η Νάνσι Πελόζι αποχωρεί από την πολιτική: Ανακοίνωσε πως δεν θα είναι ξανά υποψήφια

Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέλαβε την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων και μία από τις ισχυρότερες πολιτικές φυσιογνωμίες των τελευταίων δεκαετιών, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή το 2026.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς τους πολίτες του Σαν Φρανσίσκο, με φόντο εμβληματικά τοπόσημα όπως η Γέφυρα του Γκολντεν Γκέιτ και ο Πύργος Κόιτ, η 85χρονη πολιτικός δήλωσε: «Δεν θα είμαι υποψήφια για επανεκλογή στο Κογκρέσο. Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά, ανυπομονώ για την τελευταία μου χρονιά υπηρεσίας ως υπερήφανη εκπρόσωπός σας».

Η αποχώρησή της ανοίγει για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια την έδρα του Σαν Φρανσίσκο, την οποία κατείχε από το 1987.

Δύο δεκαετίες στην ηγεσία των Δημοκρατικών

Η Πελόζι ηγήθηκε των Δημοκρατικών στη Βουλή για είκοσι χρόνια, από το 2002 έως το 2022, αποτελώντας στενή σύμμαχο των προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, αλλά και βασική αντίπαλο των Ρεπουμπλικανών προέδρων Τζορτζ Μπους και Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και είχε αποσυρθεί από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας το 2022, συνέχισε να υπηρετεί ως βουλευτής, φέροντας τον τιμητικό τίτλο της speaker emerita.

Η απόφασή της να αποχωρήσει οριστικοποιήθηκε μετά την ψήφιση του νέου εκλογικού χάρτη της Καλιφόρνια, που σχεδιάστηκε από τους Δημοκρατικούς για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες ανασχεδιασμού των περιφερειών από τους Ρεπουμπλικανούς.

«Το μήνυμά μου προς την πόλη που αγαπώ είναι αυτό: Σαν Φρανσίσκο, γνώρισε τη δύναμή σου. Έχουμε γράψει ιστορία, έχουμε σημειώσει πρόοδο και πρέπει να συνεχίσουμε να ηγούμεθα», δήλωσε.

Από πολιτική οικογένεια στη «σιδηρά κυρία» του Κογκρέσου

Γεννημένη στη Βαλτιμόρη το 1940, η Νάνσι Πελόζι μεγάλωσε σε πολιτική οικογένεια — ο πατέρας της, Τόμας Ντ’Αλεσάντρο, και ο αδελφός της υπήρξαν δήμαρχοι της πόλης. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 1987, σε ηλικία 47 ετών και μητέρα πέντε παιδιών.

Γρήγορα ανέβηκε στην ιεραρχία, κατακτώντας θέσεις-κλειδιά στις επιτροπές Πιστώσεων και Πληροφοριών. Το 2002 εξελέγη επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, και το 2007 έγινε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων — σπάζοντας ένα από τα υψηλότερα “γυάλινα ταβάνια” της αμερικανικής πολιτικής.

Η εποχή Ομπάμα και το Obamacare

Το 2009-2010, η Πελόζι ήταν ο κινητήριος μοχλός πίσω από τη ψήφιση της ιστορικής μεταρρύθμισης για την υγειονομική περίθαλψη, γνωστής ως Affordable Care Act ή Obamacare, που εξασφάλισε ασφαλιστική κάλυψη σε εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ήταν επίσης γνωστή για τη δράση της υπέρ των παιδιών, των δικαιωμάτων των γυναικών, της αντιμετώπισης του HIV/AIDS και της κλιματικής αλλαγής.

«Για τα παιδιά» (For the children), ήταν η φράση που επαναλάμβανε σε κάθε δημόσια τοποθέτησή της.

Αντίπαλος του Τραμπ – Δύο καθαιρέσεις, μία θητεία-ρεκόρ

Κατά τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από ανοιχτές συγκρούσεις: Το επεισόδιο στον Λευκό Οίκο το 2018, η αποχώρησή της από σύσκεψη το 2019 και η περίφημη σκηνή το 2020 όταν έσκισε το αντίγραφο της ομιλίας του Τραμπ στο Κογκρέσο.

Η Πελόζι ηγήθηκε και των δύο διαδικασιών καθαίρεσης του Τραμπ, το 2019 και το 2021, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας και υποκίνηση επίθεσης στο Καπιτώλιο. Αν και η Γερουσία τον αθώωσε και στις δύο περιπτώσεις, εκείνη παρέμεινε σύμβολο της αντίστασης των Δημοκρατικών.

Από την ηγεσία στη νέα γενιά

Μετά τις εκλογές του 2022, η Πελόζι, μαζί με τους επί χρόνια συμμάχους της Στένι Χόγερ και Τζιμ Κλάιμπερν, παρέδωσαν την ηγεσία στους νεότερους Χακίμ Τζέφρις, Κάθριν Κλαρκ και Πιτ Αγκιουλάρ.

Παρόλα αυτά, συνέχισε να ασκεί επιρροή και να χρηματοδοτεί την παράταξή της, ενώ παρέμενε σύμβουλος των νεότερων βουλευτών.

Ο διάδοχός της στην ηγεσία, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε: «Η Νάνσι Πελόζι είναι μια εμβληματική, θρυλική και μεταμορφωτική φυσιογνωμία που έκανε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καλύτερη».

Οι υποψήφιοι διάδοχοι

Ήδη δύο Δημοκρατικοί έχουν ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσουν την έδρα της: ο πολιτειακός γερουσιαστής Σκοτ Βάινερ, 55 ετών, και ο πρώην τεχνολογικός επιχειρηματίας Σάικατ Τσακραμπάρτι, 39 ετών, συνιδρυτής της οργάνωσης Justice Democrats που ανέδειξε την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ.

Η αποχώρηση της Πελόζι σηματοδοτεί την αρχή μιας έντονης πολιτικής μάχης στο Σαν Φρανσίσκο - την πρώτη ύστερα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

