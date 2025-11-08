Ο Αναστάσιος Γκαρίπης βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας για τη διάσωση στην Επανομή

Ο 21χρονος Αναστάσιος Γκαρίπης και η Ισπανίδα Ισέτ Σεγκούρα βραβεύτηκαν από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, για τη διάσωση ενός Ούγγρου πατέρα και της 10χρονης κόρης του, που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο τους ενώ έκανα kite surf, έσπευσαν να τους σώσουν, χωρίς να δείξουν δισταγμό.

Ο Ούγγρος πρόεδρος χαρακτήρισε την πράξη τους ως «υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας», ενώ σημείωσε ότι «αξίζουν ευγνωμοσύνη και σεβασμό όχι μόνο για τις ζωές που έσωσαν, αλλά και γιατί έδειξαν σε όλους τι σημαίνει πραγματική ανθρωπιά».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ουγγρικής προεδρίας, ο 21χρονος Αναστάσιος είπε ότι «η θάλασσα με δίδαξε πως η ελευθερία σημαίνει και ευθύνη, την ευθύνη να φτάνουμε όλοι με ασφάλεια στην ακτή».

Από την πλευρά της η Ισπανίδα Ισέτ Σεγκούρα δήλωσε ότι «οποιοσδήποτε θα έκανε το ίδιο», τονίζοντας πως «αν και οι άνθρωποι συχνά προσπερνούν ο ένας τον άλλον, υπάρχει πάντα μια στιγμή όπου η ανθρωπιά μπορεί να φανεί».

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή βράβευσης:

Η ηρωική διάσωση του καλοκαιριού

Τον Ιούλιο του φετινού καλοκαιριού, ο Αναστάσιος και η Ισέτ έσωσαν έναν Ούγγρο τουρίστα και την 10χρονη κόρη του, οι οποίοι είχαν παρασύρθηκαν από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στη θάλασσα της Επανομής, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε άμεσο κίνδυνο. Οι δύο τους βρίσκονταν στην περιοχή καθώς έκαναν kite surf.

Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό τους ο Αναστάσιος και η Ισέτ κατάφεραν να τους πλησιάσουν και να τους δώσουν μια σανίδα ώστε να κρατηθούν, μέχρι να φτάσει οργανωμένη βοήθεια. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με την άφιξη σκάφους του κυνηγετικού συλλόγου της περιοχής, το οποίο είχε ειδοποιηθεί από το Λιμενικό Σώμα.

Δείτε το βίντεο:

