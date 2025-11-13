Τουρκία: Χάθηκε επικοινωνία με τουρκικό αεροσκάφος

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας αναχώρησαν από το Τσανάκαλε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα στην Κροατία.

Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ σήμερα (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025) στις 17:38 CEST, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επιστροφής, ένα από τα τουρκικά αεροσκάφη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 18:25 CEST, αναφέρεται σε ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας.

Όπως γνωστοποιείται, επίσης, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με κροατικές μονάδες για να εντοπιστεί ο Τούρκος πιλότος και το αεροσκάφος.



