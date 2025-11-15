«Έκρηξη στο Δελχί»: Το μήνυμα στον τοίχο ήταν η Jaish-e-Mohammed

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα αποκάλυψαν ένα αυτοκίνητο να μπαίνει στον χώρο λίγο πριν την έκρηξη 

Newsbomb

«Έκρηξη στο Δελχί»: Το μήνυμα στον τοίχο ήταν η Jaish-e-Mohammed
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να κατανοήσουν πως συνέβη η ισχυρή έκρηξη κοντά στο πάρκινγκ του σταθμού του μετρό Red Fort στο Δελχί τη Δευτέρα, η οποία σκότωσε 12 άτομα, και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν, η αλυσίδα των γεγονότων μπορεί να πηγαίνει ένα μήνα πίσω στη Σριναγκάρ, υποδεικνύοντας τη συμμετοχή της Jaish-e-Mohammed.

Ο δρ. Mohammad Umar, ένας γιατρός από το Κασμίρ που οδηγούσε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στην έκρηξη, όπως φαίνεται στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα καμερών, θα μπορούσε να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του δικτύου τρομοκρατών γιατρών σε Τζαχάρα και Καρντίφ, τη Χαριάνα και το Ούταρ Πράντες που ανακαλύφθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας και της έκρηξης στο Κόκκινο Φρούριο.

Η γραφή στον τοίχο στη Σριναγκάρ

Στα μέσα Οκτωβρίου, η αστυνομία της Σριναγκάρ παρατήρησε αρκετές αφίσες που έφεραν διακριτικά και μηνύματα της οργάνωσης Jeish-e-Mohammed. Οι αφίσες είχαν απειλές για νέες επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας, κάτι που δεν παρατηρείται συχνά από το 2019, ανέφερε η TOL O GV της SSP, Sundeep Chakravarthy, γνωστός για την ηγεσία της Επιχείρησης Mahadev στο Pahalgam, διέταξε έρευνα για το θέμα.

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης βοήθησε την αστυνομία να αναγνωρίσει τρεις ντόπιους εργάτες εδάφους με ιστορικό πετροπόλεμου. Η ανάκρισή τους οδήγησε στη σύλληψη ενός κληρικού από το Σοπιάν, του Maulvi Irfan Ahmad.

Ήταν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του Ιρφάν που οι ερευνητές ανακάλυψαν μια πολύ βαθύτερη συνωμοσία. Τις επόμενες εβδομάδες οι διασυνδέσεις του κληρικού αποκάλυψαν ένα παράνομο δίκτυο ριζοσπαστικοποιημένων επαγγελματιών υγείας που συνδέονται με τη JeM και δρούσαν πέρα από τα σύνορα του Κασμίρ.

Δίκτυο τρομοκρατών με στελέχη επιχειρήσεων

Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι το δίκτυο εκτεινόταν στη Χαριάνα και το Ούταρ Πράντες, λειτουργώντας υπό την κάλυψη νόμιμων ακαδημαϊκών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Μεταξύ των κατηγορούμενων γιατρών ήταν και κάποιοι που εργάζονταν στο πανεπιστήμιο Al-Falah στο Φαρινταμπάντ. Φέρονται να χρησιμοποίησαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για να συγκαλύψουν τις δραστηριότητές τους και να διακινούν κεφάλαια, χημικά και όπλα μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών.

Ένας από τους βασικούς υπόπτους ήταν ο Dr. Muzammil Ganaie, επίσης γνωστός ως Musaib, ένας γιατρός από την Pulwama που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Al-Falah. Ενεργώντας με βάση πληροφορίες από την αστυνομία του Τζαχάκα και του Κουρδιστάν, η αστυνομία της Χαριάνα πραγματοποίησε έφοδο σε ένα ακίνητο στο Νταούτζ του Φαρινταμπάντ και ανέκτησε ποσότητα εκρηκτικών, χρονόμετρα και ένα τυφέκιο εφόδου. Τις επόμενες μέρες έρευνες αποκάλυψαν επιπλέον αποθέματα, ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 2.900 κιλά εκρηκτικού υλικού που ήταν αποθηκευμένα σε διάφορες τοποθεσίες του Φαρινταμπάντ.

Η ανακάλυψη σόκαρε τους ερευνητές. Η κλίμακα της κατάσχεσης υποδηλώνει ότι η ομάδα δεν προετοιμαζόταν για μια μικρής κλίμακας επίθεση, αλλά ενδεχομένως για πολλαπλές εκρήξεις υψηλής έντασης. Το δίκτυο ήταν δομημένο με διακρατικούς δεσμούς με τις οργανώσεις JeM και Ansar Ghazwat-ul-Hind με έδρα το Πακιστάν, γνωστές και οι δύο για τη συμμετοχή τους σε επιθέσεις σε ινδικό έδαφος.

Ο αγνοούμενος γιατρός και η έκρηξη στο Δελχί

Καθώς η αστυνομία έσφιγγε το δίχτυ της, αρκετοί γιατροί, συμπεριλαμβανομένων των Muzammil Ganaie, Dr Adeel Ahmad Rather και Dr Shaheen Sayeed συνελήφθησαν. Ωστόσο ένα μέλος, ο Dr Umar Mohammad μπήκε στην παρανομία. Ώρες αργότερα, στις 10 Νοεμβρίου μια ισχυρή έκρηξη έσπασε τον χώρο στάθμευσης κοντά στο μετρό Red Fort στο Δελχί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα αποκάλυψαν ένα αυτοκίνητο να μπαίνει στον χώρο στάθμευσης λίγο πριν την έκρηξη. Ο οδηγός, φορώντας ένα μπλε και μαύρο μπλουζάκι, αναγνωρίστηκε ως ο Dr Umar Mohammad. Η αστυνομία εντόπισε το αυτοκίνητο σε πολλούς ακόμη ιδιοκτήτες, ανακαλύπτοντας τελικά ότι είχε περάσει στα χέρια ενός κατοίκου της Pulwama ονόματι Tariq, ο οποίος το είχε παραδώσει στον Umar.

Η προκαταρκτική εγκληματολογική ανάλυση που έγινε έδειξε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα μίγμα νιτρικού αμμωνίου, μαζούτ και πυροκροτητών - υλικά πανομοιότυπα με αυτά που κατασχέθηκαν από τις κρύπτες του Φαρινταμπάντ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξετάζει την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία – Σθεναρό «όχι» στην Τουρκία

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi: Αποκάλυψη του design της για τη Φόρμουλα 1

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χιλιάδες στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου άγαλματος της Παναγίας στον κόσμο

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε επιφυλακή πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές στο βιβλίο του

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - 100 τραυματίες αστυνομικοί - Κατηγορούν την πρόεδρο για «κάλυψη» των καρτέλ ναρκωτικών

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Επιστροφή στο Telekom Center Athens για το «τριφύλλι»

06:55LIFESTYLE

Ο Μάριος Αθανασίου στο Newsbomb.gr: «Στη Γη της ελιάς θα έρθει η θεία δίκη»

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άνοιξη» μέσα στον Νοέμβριο - Μέχρι πότε θα κρατήσει η «θερμή εισβολή»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Το… ξεχασμένο σκάνδαλο των drones που «στοιχειώνει» τον Ζελένσκι

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη ΔΕΘ στην πράξη: Οι 12 μειώσεις και καταργήσεις φόρων το 2026

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπίτι για όλους τους στρατιωτικούς: Ο χάρτης με τις νέες κατοικίες - Διαμερίσματα 58 τμ και 92 τμ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Ενέργεια και «κάθετος διάδρομος» στην ατζέντα - Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Φιλοθέη και Χαλάνδρι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

05:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί εξαιτίας ανατροπής σκάφους στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άνοιξη» μέσα στον Νοέμβριο - Μέχρι πότε θα κρατήσει η «θερμή εισβολή»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Επιστροφή στο Telekom Center Athens για το «τριφύλλι»

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - 100 τραυματίες αστυνομικοί - Κατηγορούν την πρόεδρο για «κάλυψη» των καρτέλ ναρκωτικών

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε επιφυλακή πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές στο βιβλίο του

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Ενέργεια και «κάθετος διάδρομος» στην ατζέντα - Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Φιλοθέη και Χαλάνδρι

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπίτι για όλους τους στρατιωτικούς: Ο χάρτης με τις νέες κατοικίες - Διαμερίσματα 58 τμ και 92 τμ

23:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ενθαρρύνει τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά της αλλαγής» - Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη ΔΕΘ στην πράξη: Οι 12 μειώσεις και καταργήσεις φόρων το 2026

11:23WHAT THE FACT

Αρχαίο μπαχαρικό για την ανακούφιση από στομαχικές διαταραχές, φουσκώματα και αέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ