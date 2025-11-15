«Έκρηξη στο Δελχί»: Το μήνυμα στον τοίχο ήταν η Jaish-e-Mohammed

Ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να κατανοήσουν πως συνέβη η ισχυρή έκρηξη κοντά στο πάρκινγκ του σταθμού του μετρό Red Fort στο Δελχί τη Δευτέρα, η οποία σκότωσε 12 άτομα, και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν, η αλυσίδα των γεγονότων μπορεί να πηγαίνει ένα μήνα πίσω στη Σριναγκάρ, υποδεικνύοντας τη συμμετοχή της Jaish-e-Mohammed.

Ο δρ. Mohammad Umar, ένας γιατρός από το Κασμίρ που οδηγούσε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στην έκρηξη, όπως φαίνεται στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα καμερών, θα μπορούσε να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του δικτύου τρομοκρατών γιατρών σε Τζαχάρα και Καρντίφ, τη Χαριάνα και το Ούταρ Πράντες που ανακαλύφθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας και της έκρηξης στο Κόκκινο Φρούριο.

Η γραφή στον τοίχο στη Σριναγκάρ

Στα μέσα Οκτωβρίου, η αστυνομία της Σριναγκάρ παρατήρησε αρκετές αφίσες που έφεραν διακριτικά και μηνύματα της οργάνωσης Jeish-e-Mohammed. Οι αφίσες είχαν απειλές για νέες επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας, κάτι που δεν παρατηρείται συχνά από το 2019, ανέφερε η TOL O GV της SSP, Sundeep Chakravarthy, γνωστός για την ηγεσία της Επιχείρησης Mahadev στο Pahalgam, διέταξε έρευνα για το θέμα.

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης βοήθησε την αστυνομία να αναγνωρίσει τρεις ντόπιους εργάτες εδάφους με ιστορικό πετροπόλεμου. Η ανάκρισή τους οδήγησε στη σύλληψη ενός κληρικού από το Σοπιάν, του Maulvi Irfan Ahmad.

Ήταν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του Ιρφάν που οι ερευνητές ανακάλυψαν μια πολύ βαθύτερη συνωμοσία. Τις επόμενες εβδομάδες οι διασυνδέσεις του κληρικού αποκάλυψαν ένα παράνομο δίκτυο ριζοσπαστικοποιημένων επαγγελματιών υγείας που συνδέονται με τη JeM και δρούσαν πέρα από τα σύνορα του Κασμίρ.

Δίκτυο τρομοκρατών με στελέχη επιχειρήσεων

Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι το δίκτυο εκτεινόταν στη Χαριάνα και το Ούταρ Πράντες, λειτουργώντας υπό την κάλυψη νόμιμων ακαδημαϊκών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Μεταξύ των κατηγορούμενων γιατρών ήταν και κάποιοι που εργάζονταν στο πανεπιστήμιο Al-Falah στο Φαρινταμπάντ. Φέρονται να χρησιμοποίησαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για να συγκαλύψουν τις δραστηριότητές τους και να διακινούν κεφάλαια, χημικά και όπλα μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών.

Ένας από τους βασικούς υπόπτους ήταν ο Dr. Muzammil Ganaie, επίσης γνωστός ως Musaib, ένας γιατρός από την Pulwama που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Al-Falah. Ενεργώντας με βάση πληροφορίες από την αστυνομία του Τζαχάκα και του Κουρδιστάν, η αστυνομία της Χαριάνα πραγματοποίησε έφοδο σε ένα ακίνητο στο Νταούτζ του Φαρινταμπάντ και ανέκτησε ποσότητα εκρηκτικών, χρονόμετρα και ένα τυφέκιο εφόδου. Τις επόμενες μέρες έρευνες αποκάλυψαν επιπλέον αποθέματα, ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 2.900 κιλά εκρηκτικού υλικού που ήταν αποθηκευμένα σε διάφορες τοποθεσίες του Φαρινταμπάντ.

Η ανακάλυψη σόκαρε τους ερευνητές. Η κλίμακα της κατάσχεσης υποδηλώνει ότι η ομάδα δεν προετοιμαζόταν για μια μικρής κλίμακας επίθεση, αλλά ενδεχομένως για πολλαπλές εκρήξεις υψηλής έντασης. Το δίκτυο ήταν δομημένο με διακρατικούς δεσμούς με τις οργανώσεις JeM και Ansar Ghazwat-ul-Hind με έδρα το Πακιστάν, γνωστές και οι δύο για τη συμμετοχή τους σε επιθέσεις σε ινδικό έδαφος.

Ο αγνοούμενος γιατρός και η έκρηξη στο Δελχί

Καθώς η αστυνομία έσφιγγε το δίχτυ της, αρκετοί γιατροί, συμπεριλαμβανομένων των Muzammil Ganaie, Dr Adeel Ahmad Rather και Dr Shaheen Sayeed συνελήφθησαν. Ωστόσο ένα μέλος, ο Dr Umar Mohammad μπήκε στην παρανομία. Ώρες αργότερα, στις 10 Νοεμβρίου μια ισχυρή έκρηξη έσπασε τον χώρο στάθμευσης κοντά στο μετρό Red Fort στο Δελχί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα αποκάλυψαν ένα αυτοκίνητο να μπαίνει στον χώρο στάθμευσης λίγο πριν την έκρηξη. Ο οδηγός, φορώντας ένα μπλε και μαύρο μπλουζάκι, αναγνωρίστηκε ως ο Dr Umar Mohammad. Η αστυνομία εντόπισε το αυτοκίνητο σε πολλούς ακόμη ιδιοκτήτες, ανακαλύπτοντας τελικά ότι είχε περάσει στα χέρια ενός κατοίκου της Pulwama ονόματι Tariq, ο οποίος το είχε παραδώσει στον Umar.

Η προκαταρκτική εγκληματολογική ανάλυση που έγινε έδειξε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα μίγμα νιτρικού αμμωνίου, μαζούτ και πυροκροτητών - υλικά πανομοιότυπα με αυτά που κατασχέθηκαν από τις κρύπτες του Φαρινταμπάντ.