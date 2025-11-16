Ατύχημα για τον Τζάστιν Μπίμπερ: «Πονάει όλο το σώμα μου, υποφέρω όταν μιλάω και γελάω»

Ο Τζάστιν Μπίμπερ αποκάλυψε ότι υπέστη «σοβαρό» τραυματισμό καθώς έπεσε από το ηλεκτρικό του skateboard.

«Τα πλευρά μου πονούν τόσο πολύ, φίλε», είπε ο διάσημος τραγουδιστής στους θαυμαστές του, κατά τη διάρκεια τετράωρης ζωντανής μετάδοσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Twitch, την Πέμπτη (13/11).

«Αυτό με πονάει πολύ, φίλε». Προσπαθώ να το παίξω ψύχραιμος, αλλά αυτό με ταλαιπωρεί», προσέθεσε.

Ο Μπίμπερ εξήγησε στη συνέχεια πώς συνέβη το περιστατικό. «Chat, έπεσα με τα πλευρά πάνω στο Onewheel και προσγειώθηκα στον γοφό μου», αποκάλυψε. «Πονά όλο μου το σώμα, όταν μιλάω και γελάω, όταν προσπαθώ να τραγουδήσω».

Ο Μπίμπερ συνέχισε με μία ζωντανή πρόβα για το εφετινό Φεστιβάλ Μουσικής Coachella, λέγοντας μετά την πτώση στον καναπέ: «Φίλε, εκείνη η πτώση τις προάλλες;». Κρατώντας τα πλευρά του, μοιράστηκε ότι υποφέρει από τον πόνο.

Τον Ιούνιο, ο διάσημος τραγουδιστής είχε εμφανιστεί με έναν μυστηριώδη τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία σειρά από ανησυχητικά stories και δημοσιεύσεις στο Instagram, που «πυροδότησαν» δημόσιες εκκλήσεις θαυμαστών του για ψυχολογική υποστήριξη.

Στην ανάρτηση, ο τραγουδιστής πόζαρε με περίεργο τρόπο μπροστά από έναν καθρέφτη. «Μπορείς να εντοπίσεις τα ελαττώματά μου ή μπορεί να δεις τα δικά σου, σκύλα», έγραψε ο Μπίμπερ στη λεζάντα.

Φορούσε ένα κόκκινο φούτερ, τιρκουάζ αθλητικό σορτσάκι και μπλε σανδάλια, ολοκληρώνοντας την casual εμφάνιση φορώντας ανάποδα ένα καπέλο.

«Πόσο λυπηρό να βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες. Γιατί δεν τον στηρίζουν οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, αφού αντιμετωπίζει τέτοιες δυσκολίες;» έγραψε ένας χρήστης του Instagram.

«Μου θυμίζει τον Λίαμ Πέιν και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει, πριν να είναι αργά», ανέφερε άλλος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τζάστιν Μπίμπερ που είχε «ξεσηκώσει» θύελλα αντιδράσεων: