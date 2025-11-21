Νέα μελέτη: Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν τις συναυλίες από την ερωτική επαφή

Η «καψούρα» για τα Live αποδεικνύεται μεγαλύτερη από εκείνη για οποιονδήποτε ερωτικό παρτενέρ

Newsbomb

Νέα μελέτη: Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν τις συναυλίες από την ερωτική επαφή
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια παγκόσμια έρευνα της Live Nation, που πραγματοποιήθηκε σε 15 χώρες και με τη συμμετοχή 40.000 ατόμων, αποκάλυψε ότι το 70% των μουσικόφιλων θα προτιμούσε να δει μια ζωντανή συναυλία παρά να κάνει σεξ.

Προφανώς και το δείγμα των 40.000 ατόμων ηλικίας μεταξύ 18 και 54 ετών σε 15 χώρες στους οποίους τέθηκε αυτή η ερώτηση δεν είναι μικρό.

Η παγκόσμια έκθεση Living for Life της Live Nation διαπίστωσε ότι οι συναυλίες είναι πλέον η κορυφαία μορφή ψυχαγωγίας στον κόσμο, με το 70% να προτιμά μια ζωντανή παράσταση ακόμη και από την ερωτική επαφή!
Αν περιορίζονταν σε ένα είδος ψυχαγωγίας για το υπόλοιπο της ζωής τους, το 39% των ερωτηθέντων θα επέλεγε τη ζωντανή μουσική αντί για αθλητικές εκδηλώσεις (14%), το σινεμά (17%) ή το σεξ (30%), σύμφωνα με τις απαντήσεις.

Ερωτική... νάρκωση

Δεδομένης της τρέχουσας... καταστροφικής κατάστασης στον τομέα των ραντεβού, τις σχέσεις να γίνονται ολοένα και πιο...coplicated και των συχνών αναφορών που επιβεβαιώνουν ότι όλο και λιγότεροι νέοι επιδιώκουν σεξουαλικές δραστηριότητες, η προτίμηση αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλη έκπληξη.

Για παράδειγμα, μια έρευνα της YouGov το 2020 αποκάλυψε ότι λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο των Βρετανών ήταν σεξουαλικά ανενεργοί, ενώ η σεξουαλική ύφεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις ΗΠΑ, με τα φετινά στοιχεία της Εθνικής Έρευνας για την Ανάπτυξη της Οικογένειας (NSFG) να δείχνουν ότι η σεξουαλική αδράνεια αυξήθηκε από 9% για τους άνδρες ηλικίας 22-34 ετών το 2013-15 σε 24% το 2022-23, και από 8% σε 13% για τις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πηγή αυτής της πρόσφατης προαναφερθείσας μελέτης, είναι ο γίγαντας του θεάματος Live Nation, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση συναυλιών....

Αύξηση συμμετοχής σε συναυλίες

«Μόνο το 2025, περισσότεροι από 130 εκατομμύρια fans έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια», αναφέρει η έκθεση. «Η προσέλευση στα στάδια έχει τριπλασιαστεί σε ετήσια βάση, τα εισιτήρια για φεστιβάλ εξαντλούνται γρηγορότερα από ποτέ και με την έναρξη λειτουργίας περισσότερων από 10 νέων μεγάλων χώρων σε όλο τον κόσμο το 2026, η τάση αυτή επιταχύνεται».

Το 2024, οι fans ταξίδεψαν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια μίλια για να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες ζωντανά, με την έκθεση να προσθέτει ότι η μουσική, ως η κορυφαία μορφή ψυχαγωγίας παγκοσμίως, «δεν είναι μια περαστική τάση», αλλά μάλλον «μια πολιτιστική ανανέωση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι περνούν τον χρόνο τους, διαμορφώνουν την ταυτότητά τους, συνδέονται και μοιράζονται τις ιστορίες τους».

Αλλού, η έκθεση δείχνει ότι το 93% των ανθρώπων «επιθυμούν πραγματικές εμπειρίες αντί για ψηφιακές» και το 80% προτιμά να ξοδεύει τα χρήματά του σε «εμπειρίες παρά σε πράγματα».

«Σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων, οι συναυλίες είναι το αντίδοτο – η πιο έντονη συναισθηματικά κοινή εμπειρία στον κόσμο. Το 85% των fans φεύγουν γεμάτοι ευφορία, με τους Millennials να βαθμολογούν αυτή την ένταση ως την υψηλότερη», αποκαλύπτει η έρευνα.

Επιπλέον, η μελέτη εξηγεί ότι οι γυναίκες καλλιτέχνιδες «καθορίζουν τις σημαντικότερες στιγμές της κουλτούρας». Αναφέρει ότι το 76% των θαυμαστών ενδιαφέρονται για ζωντανές εκδηλώσεις με πρωταγωνίστριες γυναίκες, αναφέροντας τις μεγάλες περιοδείες των Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo και Lady Gaga.


Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρικάκια και μπογιές στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε επίδειξη στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος

13:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια» (vid)

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Υπέροχες οι δημοσκοπήσεις, λάθος ο Ανδρουλάκης με την Κρήτη, μικρό ποσοστό συμπάθειας για Τσίπρα»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 6 νεκροί από σεισμό 5,7 Ρίχτερ - Σκηνές πανικού και μεγάλες ζημιές

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μελέτη: Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν τις συναυλίες από την ερωτική επαφή

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... «πράσινη» συνάντηση της Κεντροαριστεράς: Φάμελλος, Χαρίτσης, Δούκας και Κόκκαλης σε εκδήλωση για το κλίμα

12:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τα ματς της Euroleague

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους και με εγγύηση 100.000€ ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

12:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση στην Φιλιππιάδα - Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες, σε λίμνη μετατράπηκε το δημοτικό στάδιο

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός μέχρι το τέλος του 2025 ο Πελίστρι - Τα παιχνίδια που θα χάσει

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι απείθαρχοι επιβάτες τιμωρούνται αυστηρά: Τι αλλάζει πλέον στις πτήσεις προς Γαλλία

12:33ME TO N & ME TO Σ

Μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες!

12:31ΚΟΣΜΟΣ

O πυρηνικός πόλεμος, πιο κοντά από ποτέ: Ανατριχιαστική πρόβλεψη από ιστορικό του Χάρβαρντ - «Οι 40 χώρες που θα μπορούσαν να διαλύσουν τον κόσμο»

12:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο Γιώργος Λιάγκας δείχνει «τα δόντια του» στον ανταγωνισμό

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην ανατολική Θεσσαλονίκη: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες - Επιτίθενται και σε ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα οι υπεύθυνοι

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά, δίπλα στο κάθε βήμα μου»

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Πειραιά: Πνίγηκε 13χρονη από φαγητό στο σχολείο της

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Μάριου για τη γιορτή του – Ο 18χρονος περιμένει συμβατό μόσχευμα ήπατος

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους και με εγγύηση 100.000€ ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ένοχος ο 35χρονος μοτοσικλετιστής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο – Οι στιγμές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα χέρια της δικαιοσύνης η πρώτη καταγγελία για bullying στους κόλπους της Αστυνομίας

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση στην Φιλιππιάδα - Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες, σε λίμνη μετατράπηκε το δημοτικό στάδιο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος που είχε υψώσει ανάστημα στον διοργανωτή: Η πιο ταραγμένη χρονιά στην ιστορία του θεσμού

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι περήφανη, αλλά δεν προκάλεσα και κάποια βλάβη»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

O πυρηνικός πόλεμος, πιο κοντά από ποτέ: Ανατριχιαστική πρόβλεψη από ιστορικό του Χάρβαρντ - «Οι 40 χώρες που θα μπορούσαν να διαλύσουν τον κόσμο»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ