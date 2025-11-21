Νέα μελέτη: Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν τις συναυλίες από την ερωτική επαφή

Μια παγκόσμια έρευνα της Live Nation, που πραγματοποιήθηκε σε 15 χώρες και με τη συμμετοχή 40.000 ατόμων, αποκάλυψε ότι το 70% των μουσικόφιλων θα προτιμούσε να δει μια ζωντανή συναυλία παρά να κάνει σεξ.

Προφανώς και το δείγμα των 40.000 ατόμων ηλικίας μεταξύ 18 και 54 ετών σε 15 χώρες στους οποίους τέθηκε αυτή η ερώτηση δεν είναι μικρό.

Η παγκόσμια έκθεση Living for Life της Live Nation διαπίστωσε ότι οι συναυλίες είναι πλέον η κορυφαία μορφή ψυχαγωγίας στον κόσμο, με το 70% να προτιμά μια ζωντανή παράσταση ακόμη και από την ερωτική επαφή!

Αν περιορίζονταν σε ένα είδος ψυχαγωγίας για το υπόλοιπο της ζωής τους, το 39% των ερωτηθέντων θα επέλεγε τη ζωντανή μουσική αντί για αθλητικές εκδηλώσεις (14%), το σινεμά (17%) ή το σεξ (30%), σύμφωνα με τις απαντήσεις.

Ερωτική... νάρκωση

Δεδομένης της τρέχουσας... καταστροφικής κατάστασης στον τομέα των ραντεβού, τις σχέσεις να γίνονται ολοένα και πιο...coplicated και των συχνών αναφορών που επιβεβαιώνουν ότι όλο και λιγότεροι νέοι επιδιώκουν σεξουαλικές δραστηριότητες, η προτίμηση αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλη έκπληξη.

Για παράδειγμα, μια έρευνα της YouGov το 2020 αποκάλυψε ότι λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο των Βρετανών ήταν σεξουαλικά ανενεργοί, ενώ η σεξουαλική ύφεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις ΗΠΑ, με τα φετινά στοιχεία της Εθνικής Έρευνας για την Ανάπτυξη της Οικογένειας (NSFG) να δείχνουν ότι η σεξουαλική αδράνεια αυξήθηκε από 9% για τους άνδρες ηλικίας 22-34 ετών το 2013-15 σε 24% το 2022-23, και από 8% σε 13% για τις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πηγή αυτής της πρόσφατης προαναφερθείσας μελέτης, είναι ο γίγαντας του θεάματος Live Nation, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση συναυλιών....

Αύξηση συμμετοχής σε συναυλίες

«Μόνο το 2025, περισσότεροι από 130 εκατομμύρια fans έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια», αναφέρει η έκθεση. «Η προσέλευση στα στάδια έχει τριπλασιαστεί σε ετήσια βάση, τα εισιτήρια για φεστιβάλ εξαντλούνται γρηγορότερα από ποτέ και με την έναρξη λειτουργίας περισσότερων από 10 νέων μεγάλων χώρων σε όλο τον κόσμο το 2026, η τάση αυτή επιταχύνεται».

Το 2024, οι fans ταξίδεψαν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια μίλια για να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες ζωντανά, με την έκθεση να προσθέτει ότι η μουσική, ως η κορυφαία μορφή ψυχαγωγίας παγκοσμίως, «δεν είναι μια περαστική τάση», αλλά μάλλον «μια πολιτιστική ανανέωση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι περνούν τον χρόνο τους, διαμορφώνουν την ταυτότητά τους, συνδέονται και μοιράζονται τις ιστορίες τους».

Αλλού, η έκθεση δείχνει ότι το 93% των ανθρώπων «επιθυμούν πραγματικές εμπειρίες αντί για ψηφιακές» και το 80% προτιμά να ξοδεύει τα χρήματά του σε «εμπειρίες παρά σε πράγματα».

«Σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων, οι συναυλίες είναι το αντίδοτο – η πιο έντονη συναισθηματικά κοινή εμπειρία στον κόσμο. Το 85% των fans φεύγουν γεμάτοι ευφορία, με τους Millennials να βαθμολογούν αυτή την ένταση ως την υψηλότερη», αποκαλύπτει η έρευνα.

Επιπλέον, η μελέτη εξηγεί ότι οι γυναίκες καλλιτέχνιδες «καθορίζουν τις σημαντικότερες στιγμές της κουλτούρας». Αναφέρει ότι το 76% των θαυμαστών ενδιαφέρονται για ζωντανές εκδηλώσεις με πρωταγωνίστριες γυναίκες, αναφέροντας τις μεγάλες περιοδείες των Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo και Lady Gaga.





Διαβάστε επίσης