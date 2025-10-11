Billie Eilish:Η στιγμή που θαυμαστής την τράβηξε και την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα σε συναυλία της

Αντιμέτωπη με ένα αρκετά τρομακτικό και βίαιο περιστατικό ήρθε η Billie Eilish κατά την διάρκεια συναυλίας της στο Μαϊάμι, όταν ένας θαυμαστής την τράβηξε με δύναμη προς τα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να πέσει.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης, κατά την διάρκεια του πρώτου σόου της 24χρονης τραγουδίστριας στο Kaseya Center στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Hit Me Hard And Soft». Η Billie Eilish περπατούσε κάτω από την σκηνή και κατά μήκος της πρώτης σειράς των θαυμαστών της, όταν ένας θαυμαστής την άρπαξε από το χέρι και την τράβηξε πάνω στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα η 24χρονη να πέσει.

Δείτε το βίντεο:

SCARY MOMENT: Pop star Billie Eilish is grabbed and yanked into a barricade during her concert. pic.twitter.com/B1KQTYZGZe — Fox News (@FoxNews) October 11, 2025

Η τραγουδίστρια φάνηκε να αιφνιδιάστηκε αλλά κράτησε την ψυχραιμία της, πριν άνδρες της ασφαλείας της επέμβουν και την τραβήξουν μακριά από το κοινό, με την 24χρονη να συνέχισε την συναυλία της κανονικά.