Radiohead: Απρόβλεπτο setlist και διάθεση ανανέωσης στο ευρωπαϊκό tour τους - Τι έγινε στη Μπολόνια

Στην τρίτη από τις τέσσερις συνεχόμενες εμφανίσεις τους - στις 17 Νοεμβρίου - στο «Unipol Arena» της Μπολόνια, οι Radiohead παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο εναλλαγές και απρόβλεπτες επιλογές, δείχνοντας ξεκάθαρα διάθεση ανανέωσης. Με ένα σετ 25 τραγουδιών που διέφερε αισθητά από τις προηγούμενες συναυλίες της περιοδείας, οι Radiohead επιβεβαίωσαν ότι η φετινή περιοδεία, δεν στηρίζεται σε μια σταθερή «φόρμουλα», αλλά διαμορφώνεται δυναμικά από πόλη σε πόλη.

Η στρατηγική αυτή έχει ήδη δημιουργήσει έντονη συζήτηση ανάμεσα στους θαυμαστές τους, που πλέον προσέρχονται στη συναυλία χωρίς βεβαιότητα για το τι θα ακούσουν, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία για τις εκπλήξεις που μπορεί να φέρει η κάθε βραδιά.

Bologna, day 3 setlist (so far) pic.twitter.com/iyK9cXmR7w — Radiohead Club (@RadioheadClub) November 17, 2025

Σύμφωνα με το setlist.fm, το «Kid A» ακούστηκε για πρώτη φορά στην περιοδεία, αντικαθιστώντας το «Idioteque» που είχε γραφτεί ως εναλλακτική επιλογή στο setlist της μπάντας. Η πραγματική όμως έκπληξη ήρθε αργότερα, όταν οι Radiohead έπαιξαν το «Talk Show Host», το κομμάτι-θρύλο που κυκλοφόρησε ως «κρυμμένο-B-side» του «Street Spirit (Fade Out)» το 1996 και έκτοτε θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των φανατικών οπαδών.

Η αντίδραση των θαυμαστών ήταν άμεση, με τα social media να γεμίζουν χιλιάδες σχόλια. Πολλοί μίλησαν για «το πιο σπάνιο live» της περιοδείας, ενώ άλλοι δεν έκρυψαν την ελπίδα τους ότι η μπάντα θα συνεχίσει να ανασύρει από τη δισκογραφία της ξεχασμένα διαμάντια.

Καθώς οι Radiohead προχωρούν προς τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις τους στο O2 Arena του Λονδίνου, η ένταξη αυτών των δύο τραγουδιών στο σετ δείχνει ότι το συγκρότημα βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, με διάθεση να πειραματιστεί και να εκπλήξει. Το κοινό πλέον, περιμένει με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία τα επόμενα live, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτήν την επιστροφή-ορόσημο.

Διαβάστε επίσης