Λεξ: Πήρε «φωτιά» το Καυτανζόγλειο - Πάνω από 45.000 θεατές στη συναυλία

Η νύχτα στο Καυτανζόγλειο πήρε φωτιά από 45.000 θεατές που συγκεντρώθηκαν για την πολυαναμενόμενη συναυλία του Λεξ στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Χιλιάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας, ο ένας δίπλα στον άλλον, με τα κινητά ψηλά και τα μάτια στραμμένα στη σκηνή, φωνάζουν ασταμάτητα ρίμες αποθεώνοντας τον καλλιτέχνη, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μουσικό φαινόμενο της εποχής μας.

Ο διάσημος ράπερ που μπήκε με το τραγούδι «3.000 στροφές» περίπου στις 21:00 έβαλε φωτιά στη σκηνή, με τον κόσμο να τον περιμένει καρτερικά από νωρίς. Μια ολόκληρη γενιά ραπάρει και ταυτίζεται με τους ξεχωριστούς στίχους του Λεξ.

Από νωρίς το απόγευμα, οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν γεμίσει. Από τις 16:00 οι πόρτες είχαν ανοίξει και ο κόσμος ξεκίνησε να γεμίζει το γήπεδο, ενώ από τις 12:00 είχε ξεκινήσει το… ζέσταμα με αλκοόλ και μουσική.

Παρέες με μπλούζες με στίχους του καλλιτέχνη, μπίρες και φυσικά χαμόγελα και ενθουσιασμός δίνουν και παίρνουν από νωρίς, όμως το κοινό, ακούραστο, πολλές ώρες μετά, πηγαίνει πάνω - κάτω με τα κομμάτια του διάσημου ράπερ.

Μαζί του ανέβηκαν στη σκηνή κι άλλοι ραπ καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί όπως ο Bloody Hawk, o Σαντάμ, ο Vlospa ο Μικρός Κλέφτης και ο Τσάκι.

Για μια ακόμη φορά, ο Λεξ γεμίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και γράφει ιστορία στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

