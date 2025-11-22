Ο «Αστρολόγος της Αυλής του Χίτλερ» δεν προέβλεψε τη δική του πτώση

Ο Ελβετός, γερμανικής καταγωγής, Κάρλ Ερνστ Κραφτ προβλέπει την απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ από τον εργάτη Γκέοργκ Έλσερ και μετά από μία κοπιαστική προσπάθεια καταφέρνει να ενταχθεί στο στενό περιβάλλον του ως ειδικός του Νοστράδαμου, για τη γερμανική πολεμική προπαγάνδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν τον Νοεμβρίου 1939, ο Κραφτ έγραψε ένα γράμμα σε έναν γνωστό του που εργαζόταν στο Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ, το αρχηγείο της τρομοκρατίας του Τρίτου Ράιχ.

Ο Karl Ernst Krafft

Αλλά ο γνωστό δεν παίρνει στα σοβαρά την πρόβλεψή του, ότι ο Φύρερ βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Μεταξύ 7 και 10 Νοεμβρίου, θα γίνει βομβιστική επίθεση στον Αδόλφο Χίτλερ.

Η πρόβλεψη αποδεικνύεται αληθινή. Ο εκρηκτικός μηχανισμός εκρήγνυται και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Όμως ο Χίτλερ παραμένει αλώβητος, γιατί φεύγει από τη σκηνή του γεγονότος, το Bürgerbräukeller του Μονάχου, νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Δεν γνώριζε την πρόβλεψη του Κραφτ. Ο 39χρονος Ελβετός θέλει πάση θυσία να το αλλάξει αυτό και έτσι γράφει ξανά μερικές γραμμές, αυτή τη φορά ως τηλεγράφημα. Ο αποδέκτης του αυτή τη φορά: ο Ρούντολφ Ες, ο «Αναπληρωτής του Φύρερ», επομένως ένας από τους πιο υψηλόβαθμους άνδρες του Τρίτου Ράιχ.

Το αποτέλεσμα της επαφής, ωστόσο, είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που πίστευε ο Κραφτ, επειδή συλλαμβάνεται από την Γκεστάπο. Η υπηρεσία ασφαλείας αναρωτιέται, όχι χωρίς λόγο, πώς ένας Ελβετός πολίτης που ζει στη Γερμανία εδώ και δύο χρόνια μπορεί να προβλέψει μια επίθεση αν δεν την γνώριζε τουλάχιστον. Ή μήπως συμμετείχε στο έγκλημα;

Οι ανακρίσεις της Γκεστάπο δεν έχουν αποτέλεσμα γιατί ο Krafft δεν γνώριζε. Προκαλεί όμως την προσοχή ο Ες και ο αρχηγός των SS Χάινριχ Χίλμερ – και οι δύο οπαδοί εσωτερικών θεωριών και πιστεύουν ότι αυτός ο Ελβετός έχει διορατικές ικανότητες. Και ο υπουργός Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς εστιάζει επίσης την προσοχή του στον Κραφτ.

Ο Νοστράδαμος και η «Μεγάλη Γερμανία»

Ο υπουργός Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς αν και δεν πιστεύει στην αστρολογία, βλέπει μια άλλη ευκαιρία για τους προπαγανδιστικούς του σκοπούς.

Υποτίθεται ότι προβλέπει τη νίκη της «Μεγάλης Γερμανίας» στον πόλεμο με βάση τις προφητείες του Νοστράδαμου. Αυτό, ελπίζει ο Γκέμπελς, θα κάνει εντύπωση τόσο στον γερμανικό λαό όσο και στους αντιπάλους του. Λέγεται μάλιστα ότι έχει δίκιο με τη δεύτερη αξιολόγηση.

Ο Κραφτ προσλαμβάνεται επίσημα ως μεταφραστής στο «Γερμανικό Γραφείο Ειδήσεων». Το πραγματικό του έργο, ωστόσο, έγκειται στην ερμηνεία των κειμένων του Νοστράδαμου. Το «αποτέλεσμα» είναι το επιθυμητό. Ο Κραφτ «ανακαλύπτει» μια «φιλογερμανική στάση» του Γάλλου, που έζησε τον 16ο αιώνα. Πιστεύει ότι αναγνωρίζει σε αυτόν έναν «προφήτη της Μεγάλης Γερμανίας».

Στην άλλη πλευρά της Μάγχης, η δραστηριότητα των Ελβετών στην υπηρεσία των Ναζί δεν πέρασε απαρατήρητη. Η βρετανική μυστική υπηρεσία MI5 και το Special Operations Executive (SOE) πιστεύουν ότι ο Χίτλερ προσέλαβε έναν προσωπικό αστρολόγο της αυλής – αυτή η φήμη επιμένει μέχρι σήμερα, αν και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ως αποτέλεσμα, οι Βρετανοί προσλαμβάνουν επίσης έναν αυτοαποκαλούμενο ειδικό στον ψυχολογικό πόλεμο. Πρόκειται για τον Εβραίο συγγραφέα Louis de Wohl, ο οποίος μετανάστευσε από τη Γερμανία το 1935.

Το σκεπτικό του πείθει τους Βρετανούς: «Αν κάνω τους ίδιους υπολογισμούς με τον αστρολόγο του Χίτλερ, τότε ξέρω τι είδους συμβουλές παίρνει ο Χίτλερ από αυτόν τον άνθρωπο του οποίου την κρίση εμπιστεύεται. Είναι λογικό ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τους Βρετανούς».

Για λίγο, όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο για τον Κραφτ. Αλλά μετά έρχεται η ξαφνική συντριβή. Όταν ο Ρούντολφ Ες πέταξε κρυφά στην Αγγλία τον Μάιο του 1941 για να διαπραγματευτεί την ειρήνη με τη βρετανική κυβέρνηση με δική του πρωτοβουλία και εν αγνοία του Χίτλερ, η ναζιστική ηγεσία χρειαζόταν αποδιοπομπαίους τράγους.

Ο Ες απεικονίζεται ως άρρωστος και μπερδεμένος και η τάση του για την αστρολογία δίνεται ως αιτία αυτής της κατάστασης. Αυτό έχει συνέπειες: Εκατοντάδες αστρολόγοι στη Γερμανία συλλαμβάνονται .

Ο Γκέμπελς, ο οποίος αποτελεί αγκάθι στο πλευρό όλων των αποκρυφιστικών δραστηριοτήτων ορισμένων υψηλόβαθμων ηγετών των Ναζί όπως ο Χίμλερ, είναι ευχαριστημένος. «Αυτή η σκοτεινή φάρσα έχει πλέον εξαλειφθεί επιτέλους», σημείωσε στο ημερολόγιό του. Και χλευάζει: «Παραδόξως, ούτε ένας διορατικός δεν προέβλεψε ότι θα συλλαμβανόταν. Ένα κακό επαγγελματικό σημάδι».

Αυτή η μοίρα της σύλληψης έχει και ο Καρλ Ερνστ Κραφτ. Συνελήφθη στις 11 Ιουνίου 1941 και εξαφανίστηκε στη φυλακή για ένα χρόνο. Αποφυλακίζεται και ξαναφυλακίζεται, αναγκαζόμενος να συντάξει ωροσκόπια συμμαχικών πολιτικών και Ρώσων στρατηγών για το Υπουργείο Προπαγάνδας.

Και αυτή η «καταναγκαστική εργασία» τον αρρωσταίνει. Μετά από νευρικό κλονισμό, αρνείται να συνεχίσει να δημιουργεί τέτοια ωροσκόπια. Ξαναμπαίνει φυλακή, αλλά αρρωσταίνει από τύφο. Μετά από λίγο, στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Sachsenhausen και τελικά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Buchenwald τον Νοέμβριο του 1944. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα πεθαίνει.