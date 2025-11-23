Συζητήσεις για πιθανή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

Συνάντηση των προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Για πιθανή επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί του ειρηνευτικού σχεδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, συζητούν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters.

Μία από τις πηγές δήλωσε στο Reuters ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.

Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.