Συζητήσεις για πιθανή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες
Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για πιθανή επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί του ειρηνευτικού σχεδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, συζητούν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters.
Μία από τις πηγές δήλωσε στο Reuters ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.
Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: Νίκησαν οι «μεγάλοι», χωρίς ανακατατάξεις η κορυφή
23:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες κι έδωσε το «τρίποντο»
22:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΚ – Άρης 1-0 (τελικό): Ο Ζίνι λύτρωσε την «Ένωση» στην επιστροφή του!
22:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα, αποχώρησε με φορείο
22:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας
22:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ