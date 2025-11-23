«Τρομερή πρόοδο» βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα», έπειτα από μία ημέρα συνομιλιών στη Γενεύη με τις ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ ... έχουμε ένα βασικό κείμενο»...και κατά συνέπεια είμαι «πολύ αισιόδοξος» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει».

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

«Πρέπει αυτό να το πάμε στη ρωσική πλευρά...πρέπει να συμφωνήσουν μ' αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασισθεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

Απορρίπτει το σχέδιο ο Μερτς

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, ως «απαράδεκτο» χαρακτήρισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το σχέδιο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ρωσικά κεφάλαια που έχουν «παγώσει» εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απέρριψε και την πρόβλεψη να προστεθούν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους Ευρωπαίους.

Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι στην Γενεύη θα σημειωθεί πρόοδος, ενώ επέρριψε στην Ρωσία την ευθύνη για τις πρόσφατες υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ARD, αναφερόμενος στην πρόταση των ΗΠΑ 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί στην Ευρώπη να διοχετευθούν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, οι οποίες κατόπιν θα λάβουν το 50% πιθανών κερδών. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι η ΕΕ θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο κ. Μερτς και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη χρήση περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο. «Αν χορηγηθεί αυτό το δάνειο, θα παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα δοθεί στην Ουκρανία, ως ασφάλεια, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει όπλα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα τους Αμερικανούς. Επομένως, φυσικά, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ποσό», δήλωσε, για να προσθέσει ότι «και η απαίτηση να προστεθούν άλλα 100 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε».

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι στην Γενεύη, όπου συζητούνται και οι τροποποιήσεις που έχουν κατατεθεί από τους Ευρωπαίους, θα σημειωθεί πρόοδος και συγκεκριμένα σημεία του αμερικανικού σχεδίου θα διατυπωθούν κατά τρόπο αποδεκτό από όλους. Σε αυτό εστιάζει και η πρόταση που κατέθεσε ο ίδιος, για την οποία όμως δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία. «Δεν μπορώ και δεν θέλω να προκαταλάβω τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στη Γενεύη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί τώρα πρόοδος», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν έχουν περισσότερο βάρος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ο καγκελάριος υποστήριξε ότι η Ευρώπη έπρεπε να έχει στηρίξει την Ουκρανία πολύ νωρίτερα και πολύ εντατικότερα. «Κάναμε πολύ λίγα, πολύ αργά. Έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα και νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μερτς υπογράμμισε ακόμη ότι «καθημερινά βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία» και επανέλαβε ότι η Μόσχα προσπαθεί να καταστρέψει ολόκληρη την πολιτική τάξη της ευρωπαϊκής ηπείρου. «Βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις κάθε μέρα - στις υποδομές μας, στα δίκτυα δεδομένων μας. Έχουν γίνει και πράξεις δολιοφθοράς: Αυτή η τελευταία που είδαμε στην Πολωνία, η οποία είχε στόχο μια σημαντική σιδηροδρομική σύνδεση, δείχνει ξεκάθαρα ρωσική εμπλοκή», σημείωσε ο Μερτς.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Ακολουθούν τα σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης:

1.Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα επιβεβαιωθεί εκ νέου.

2.Θα επιτευχθεί συνολική και πλήρης συμφωνία μη επιθετικότητας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ. Όλες οι αμφιβολίες των τελευταίων 30 ετών θα επιλυθούν.

(Το σημείο 3 του αμερικανικού σχεδίου διαγράφεται. Σε ένα προσχέδιο σύμφωνα με το Reuters αναφερόταν: «Θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στις γειτονικές της χώρες και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω»).

4.Μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, θα συγκληθεί διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων ασφάλειας και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποκλιμάκωσης, με στόχο τη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας και την αύξηση των ευκαιριών για συνδεσιμότητα και μελλοντικές οικονομικές προοπτικές.

5.Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

6.Ο αριθμός των στρατιωτικών της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 800.000 σε καιρό ειρήνης.

7.Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της συμμαχίας, η οποία δεν υπάρχει.

8.Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύει μόνιμα στρατεύματα υπό τις διαταγές του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης.

9.Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Εγγύηση των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζει το άρθρο 5:

α.Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση.

β.Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση.

γ.Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση, θα αποκατασταθούν όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις και θα ανακληθεί κάθε είδους αναγνώριση του νέου εδάφους και όλα τα άλλα οφέλη από την παρούσα συμφωνία.

11.Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα αποκτήσει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η αίτηση της αξιολογείται.

12.Ισχυρό πακέτο παγκόσμιας ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α. Δημιουργία ταμείου ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε κλάδους με υψηλή ανάπτυξη, όπως η τεχνολογία, τα κέντρα δεδομένων και οι προσπάθειες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

β.Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ.Κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, με στόχο την αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των κατοικημένων περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα καταρτίσει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την επιτάχυνση των εν λόγω προσπαθειών.

13.Η Ρωσία θα επανενταχθεί σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία.

α.Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση.

β.Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας με στόχο την αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των σπάνιων γαιών, των κοινών έργων στην Αρκτική, καθώς και διάφορων άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών.

γ.Η Ρωσία θα προσκληθεί να επανενταχθεί στην G8.

14.Η Ουκρανία θα ανακατασκευαστεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που υπέστη.

15.Θα συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας για την ασφάλεια με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων, με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

16.Η Ρωσία θα θεσπίσει νομοθετικά πολιτική μη επιθετικότητας έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17.Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφωνούν να παρατείνουν τις συνθήκες για τη μη διάδοση και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Fair Start.

18.Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της NPT [Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων].

19.Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και η παραγόμενη ενέργεια θα κατανέμεται ισότιμα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε αναλογία 50-50.

20.Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

21.Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη της με στρατιωτικά μέσα. Οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή εδαφών θα ξεκινήσουν από τη γραμμή κρούσης.

22.Μόλις συμφωνηθούν οι μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη χρήση βίας. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

23.Η Ρωσία δεν θα εμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για εμπορικούς σκοπούς και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη διακίνηση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24.Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων:

α. Όλοι οι εναπομείναντες κρατούμενοι και πτώματα θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «όλοι για όλους».

β. Όλοι οι κρατούμενοι πολίτες και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

γ. Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

25.Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

26.Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

27.Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα διασφαλίζεται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.

28.Μόλις όλες οι πλευρές συμφωνήσουν στο παρόν μνημόνιο, θα τεθεί αμέσως σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, με την απόσυρση και των δύο μερών στα συμφωνηθέντα σημεία, προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

