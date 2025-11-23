«Λάβρος» ο Τραμπ: Η Ουκρανία δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη -Και η ΕΕ αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι «η ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές των ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

AP/Αρχείου
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο περιθώριο της κρίσιμης συνάντησης στη Γενεύη για το «ειρηνευτικό σχέδιο» Τραμπ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, ότι «θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοιχεία κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», με ανάρτηση του στο «X».

«Συνεχίζονται οι εργασίες προκειμένου να τερματιστεί επιτέλους η αιματοχυσία και ο πόλεμος», τόνισε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι «η ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές των ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία».

«Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις και είναι αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Έχουμε λάβει ήδη σύντομες αναφορές από τα μέλη των αντιπροσωπειών μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεών τους και συνομιλιών», ανέφερε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η δουλειά συνεχίζεται προκειμένου να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που αναμένουν οι πολίτες μας: να τερματιστεί η αιματοχυσία και ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία εργάζεται σήμερα στη Γενεύη, με στόχο την εξεύρεση εφικτών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της ειρήνης και τη διασφάλιση διαρκούς ασφάλειας.

Έχουν ήδη υπάρξει σύντομες αναφορές από τα μέλη της αντιπροσωπείας μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεων και συνομιλιών τους. Επί του παρόντος, υπάρχει η αντίληψη ότι οι αμερικανικές προτάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν μια σειρά από στοιχεία που βασίζονται στις προοπτικές της Ουκρανίας και είναι κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Συνεχίζονται οι εργασίες προκειμένου όλα τα στοιχεία να καταστούν πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του κύριου στόχου που επιδιώκει ο λαός μας: να τερματιστεί επιτέλους η αιματοχυσία και ο πόλεμος».

Τραμπ: Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες μας

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζει δυσαρέσκεια -μέσω ανάρτησής του στο Truth Social- για το γεγονός ότι η ηγεσία της Ουκρανίας φαίνεται «να μην εκφράζει ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες των ΗΠΑ» για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ κατηγορεί για άλλη μια φορά ότι «κληρονόμησε» τον πόλεμο από την κυβέρνηση του «κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν» και ότι «αν δεν είχαν νοθευτεί οι εκλογές του 2020, ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί ποτέ».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ηγεσία των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί.

Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου. Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον Κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους. Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «πολλών» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή!»

Το Κίεβο αναμένει περαιτέρω πρόοδο στις συνομιλίες της Γενεύης

Η Ουκρανία αναμένει να καταγραφεί περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, δήλωσε σήμερα ο ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της χώρας, Ρούστεμ Ουμέροφ.

«Οι τωρινές μας προτάσεις αν και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί περιλαμβάνουν πολλές ουκρανικές προτεραιότητες», είπε ο Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας, σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Εκτιμάμε που οι Αμερικανοί εταίροι μας εργάζονται στενά με εμάς για να κατανοήσουν τις ανησυχίες μας, προκειμένου να φθάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο και αναμένουμε να καταγράψουμε περισσότερη πρόοδο σήμερα».

