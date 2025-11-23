Ξεκίνησαν στη Γενεύη οι συνομιλίες για το «ειρηνευτικό σχέδιο» Τραμπ - Υποψίες για τον συντάκτη

Ο Αντιπρόεδρος JD Vance, δεξιά, συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, αριστερά, ενώ ο Πρόεδρος Donald Trump ακούει στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 28 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

Η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ευρωπαίων, Ουκρανών και Αμερικανών στη Γενεύη, όπου τίθεται επί τάπητος το αμφισβητούμενο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο κατά κοινή διαπίστωση ευνοεί τη Ρωσία και τις απαιτήσεις της.

Το σχέδιο αμφισβητείται ανοιχτά πλέον και ως προς τον συντάκτη του, με χαρακτηριστική τη δήλωση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος δήλωσε στο X ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ήταν έτοιμοι να εργαστούν πάνω στο σχέδιο, αλλά πρόσθεσε: «... πριν ξεκινήσουμε το έργο μας, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος είναι ο συντάκτης του σχεδίου και πού δημιουργήθηκε».

Together with the leaders of Europe, Canada and Japan, we have declared our readiness to work on the 28-point plan despite some reservations. However, before we start our work, it would be good to know for sure who is the author of the plan and where was it created. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 23, 2025

H δήλωση Τουσκ γίνεται στον απόηχο του ισχυρισμού ομάδας Αμερικανών γερουσιαστών ότι ο Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το σχέδιο δεν είναι στην πραγματικότητα μια αμερικανική πρόταση και δεν αντανακλά την επίσημη θέση της Ουάσινγκτον.

Οι γερουσιαστές ισχυρίζονται ότι ο υπουργός Εξωτερικών τους είπε ότι επρόκειτο για ένα ρωσικό σχέδιο που διέρρευσε από έναν εκπρόσωπο της Μόσχας, το οποίο οι ΗΠΑ συμφώνησαν να διαβιβάσουν στην Ουκρανία για να το εξετάσει και στη συνέχεια να απαντήσει, ένα σχέδιο που χαρακτηρίστηκε περισσότερο σαν λίστα επιθυμιών της Μόσχας.

Μετά τα σχόλια, ο Ρούμπιο απάντησε λέγοντας: «Η ειρηνευτική πρόταση συντάχθηκε από τις ΗΠΑ. Προσφέρεται ως ένα ισχυρό πλαίσιο για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Βασίζεται σε πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά. Αλλά βασίζεται επίσης σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες πληροφορίες από την Ουκρανία».

Το Κίεβο βλέπει ουσιαστικά ως συνθηκολόγηση το σχέδιο, ενώ και οι Ευρωπαίοι προχωρούν στην αντιπρότασή τους σε μία προσπάθεια να αποτρέψουν μία «συμμαχία» Ρωσίας - ΗΠΑ, μετά και το τελεσίγραφο μιας εβοδμάδας του Τραμπ προς τον Ζελένσκι να το αποδεχτεί, αν και αργότερα υπαναχώρησε, λέγοντας πως δεν είναι «δεσμευτικό».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περιέγραψε το σχέδιο ως τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά η Μόσχα ενδέχεται να αντιταχθεί σε ορισμένες προτάσεις του σχεδίου, το οποίο απαιτεί από τις δυνάμεις της να αποσυρθούν από ορισμένες περιοχές που έχουν καταλάβει.

Πριν από τις συνομιλίες της Γενεύης, και μετά το δραματικό διάγγελμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτηση το πρωί της Κυριακής, ανέφερε πως η Ρωσία συνέχισε την περασμένη εβδομάδα να πλήττει κτίρια κατοικιών, υποδομές πολιτών και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, χρησιμοποιώντας πάνω από 1.050 drones και σχεδόν 1.000 βόμβες ολίσθησης.

Ανακοινώνοντας το τέλος μιας αποστολής έρευνας και διάσωσης, ο Ζελένσκι ενημέρωσε ότι έξι παιδιά ήταν ανάμεσα στους 33 νεκρούς της ρωσικής επίθεσης σε πολυκατοικίες στη δυτική πόλη Τερνόπιλ το πρωί της Τετάρτης.

Πρόσθεσε επίσης στην ανάρτησή του στο X ότι εξακολουθούν να αγνοούνται έξι άτομα μετά την αεροπορική επιδρομή, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο φονικές στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε η πλήρης ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η ανάρτηση αναφέρθηκε και σε άλλες επιθέσεις της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στις πόλεις Ντνίπρο και Νικόπολη.

«Παράλληλα με τη διπλωματική οδό, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας έναντι τέτοιων άνομων ρωσικών επιθέσεων» υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος

Last night, search and rescue operations in Ternopil at the site where a missile struck a residential building were completed. Rescuers worked nonstop for four days. As a result of this Russian crime, 33 people were killed, including 6 children. My condolences to the families and… pic.twitter.com/Hovz4oq3px — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Στη Γενεύη βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Διπλωματικά οχήματα κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, όπου βρίσκεται επίσης ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ για συνομιλίες, ενώ της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και στη συνέχεια θα έχει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε στην εκπομπή X.

Διαβάστε επίσης