Ζελένσκι: «Συνεχίζονται οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

Πριν από τις συνομιλίες που θα γίνουν στη Γενεύη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί πως η Ρωσία συνέχισε την περασμένη εβδομάδα να πλήττει κτίρια κατοικιών, υποδομές πολιτών και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, χρησιμοποιώντας πάνω από 1.050 drones και σχεδόν 1.000 βόμβες ολίσθησης.

Ανακοινώνοντας το τέλος μιας αποστολής έρευνας και διάσωσης, ο Ζελένσκι ενημέρωσε ότι έξι παιδιά ήταν ανάμεσα στους 33 νεκρούς της ρωσικής επίθεσης σε πολυκατοικίες στη δυτική πόλη Τερνόπιλ το πρωί της Τετάρτης.

Πρόσθεσε επίσης στην ανάρτησή του στο X ότι εξακολουθούν να αγνοούνται έξι άτομα μετά την αεροπορική επιδρομή, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο φονικές στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε η πλήρης ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η ανάρτηση αναφέρθηκε και σε άλλες επιθέσεις της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στις πόλεις Ντνίπρο και Νικόπολη.

«Παράλληλα με τη διπλωματική οδό, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας έναντι τέτοιων άνομων ρωσικών επιθέσεων» υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος

Last night, search and rescue operations in Ternopil at the site where a missile struck a residential building were completed. Rescuers worked nonstop for four days. As a result of this Russian crime, 33 people were killed, including 6 children. My condolences to the families and… pic.twitter.com/Hovz4oq3px — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Αυτές οι δηλώσεις γίνονται εν μέσω των αναμενόμενων συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την αναζήτηση λύσης στον συνεχιζόμενο πόλεμο. Ο Ζελένσκι έχει δεσμευτεί να εργαστεί με επιμονή για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας και την πρόληψη μιας νέας ρωσικής εισβολής, όπως δηλώνει σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Μόσχα: Η Ουκρανία έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε χιλιάδες νοικοκυριά σε μια από τις μεγαλύτερες έως τώρα επιθέσεις του Κιέβου σε σταθμό παραγωγής ενέργειας βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας.

Στον τέταρτο χρόνο της πλέον πολυαίμακτης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία σφυροκοπά τις υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της Ουκρανίας ενώ το Κίεβο έχει έως τώρα επικεντρωθεί κυρίως στα διυλιστήρια, τους τερματικούς σταθμούς αργού και τους αγωγούς της Ρωσίας.

Ωστόσο, νωρίς σήμερα, ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.

«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, του οποίου η αυθεντικότητα δεν έχει επαληθευτεί, ακούγονται ισχυροί κρότοι και φαίνονται φλόγες και καπνός να υψώνονται στον ουρανό.

Ο Βορομπιόφ δήλωσε ότι στην περιοχή, όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά ενεργειακά συστήματα.

«Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί άμεσα η παροχή θέρμανσης», δήλωσε ο Βορομπιόφ. Η πόλη Σατούρα έχει πληθυσμό περίπου 33.000 κατοίκων.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 75 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 36 στη Μαύρη Θάλασσα και αρκετών στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο ρωσικό αεροδρόμιο Βνούκοβο ανεστάλησαν οι πτήσεις.

Διαβάστε επίσης