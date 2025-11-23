Ζελένσκι: «Συνεχίζονται οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

«Παράλληλα με τη διπλωματική οδό, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας έναντι τέτοιων άνομων ρωσικών επιθέσεων» υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ζελένσκι: «Συνεχίζονται οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

X
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριν από τις συνομιλίες που θα γίνουν στη Γενεύη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί πως η Ρωσία συνέχισε την περασμένη εβδομάδα να πλήττει κτίρια κατοικιών, υποδομές πολιτών και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, χρησιμοποιώντας πάνω από 1.050 drones και σχεδόν 1.000 βόμβες ολίσθησης.

Ανακοινώνοντας το τέλος μιας αποστολής έρευνας και διάσωσης, ο Ζελένσκι ενημέρωσε ότι έξι παιδιά ήταν ανάμεσα στους 33 νεκρούς της ρωσικής επίθεσης σε πολυκατοικίες στη δυτική πόλη Τερνόπιλ το πρωί της Τετάρτης.

Πρόσθεσε επίσης στην ανάρτησή του στο X ότι εξακολουθούν να αγνοούνται έξι άτομα μετά την αεροπορική επιδρομή, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο φονικές στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε η πλήρης ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η ανάρτηση αναφέρθηκε και σε άλλες επιθέσεις της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στις πόλεις Ντνίπρο και Νικόπολη.

«Παράλληλα με τη διπλωματική οδό, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας έναντι τέτοιων άνομων ρωσικών επιθέσεων» υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος

Αυτές οι δηλώσεις γίνονται εν μέσω των αναμενόμενων συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την αναζήτηση λύσης στον συνεχιζόμενο πόλεμο. Ο Ζελένσκι έχει δεσμευτεί να εργαστεί με επιμονή για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας και την πρόληψη μιας νέας ρωσικής εισβολής, όπως δηλώνει σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Μόσχα: Η Ουκρανία έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε χιλιάδες νοικοκυριά σε μια από τις μεγαλύτερες έως τώρα επιθέσεις του Κιέβου σε σταθμό παραγωγής ενέργειας βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας.

Στον τέταρτο χρόνο της πλέον πολυαίμακτης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία σφυροκοπά τις υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της Ουκρανίας ενώ το Κίεβο έχει έως τώρα επικεντρωθεί κυρίως στα διυλιστήρια, τους τερματικούς σταθμούς αργού και τους αγωγούς της Ρωσίας.

Ωστόσο, νωρίς σήμερα, ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.

«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, του οποίου η αυθεντικότητα δεν έχει επαληθευτεί, ακούγονται ισχυροί κρότοι και φαίνονται φλόγες και καπνός να υψώνονται στον ουρανό.

Ο Βορομπιόφ δήλωσε ότι στην περιοχή, όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά ενεργειακά συστήματα.

«Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί άμεσα η παροχή θέρμανσης», δήλωσε ο Βορομπιόφ. Η πόλη Σατούρα έχει πληθυσμό περίπου 33.000 κατοίκων.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 75 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 36 στη Μαύρη Θάλασσα και αρκετών στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο ρωσικό αεροδρόμιο Βνούκοβο ανεστάλησαν οι πτήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Επιζήσασα της φωτιάς για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα, είναι στοιχεία και αλήθεια»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Σε εφαρμογή ο νέος νόμος για περιορισμό διαδηλώσεων σε μία λωρίδα

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σε ισχύ από αύριο το πακέτο ενισχύσεων

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη γκάφα σε βίντεο για τον Ζότα και τον αδερφό του – Απολογήθηκε η «βασίλισσα»

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ομαλά εξελίσσονται οι εκλογές - Στις 7 κλείνουν οι κάλπες

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έστηναν γλέντια στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία: «Πνίγηκαν» και τα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 41χρονος που είχε ληστέψει υπερήλικα στην Ελβετία

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Σύλληψη οδηγού για διατάραξη κοινής ησυχίας με ηχοσύστημα «στη διαπασών»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης στα 1700 χρόνια της Συνόδου της Νίκαιας: Όταν η πίστη εμπλέκεται στην γεωπολιτική - Η τριπλή σημασία της επίσκεψης του ποντίφικα στην Τουρκία

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαφανίζονται» τα μέλη πληρώματος των Πακιστανικών Αερογραμμών - Τρίτη περίπτωση φέτος

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

13:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Χωρίς περιθώρια για απώλεια ο Πανιώνιος, νέα αρχή ψάχνει ο ΠΑΣ Γιάννινα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ανήλικοι κατανάλωσαν αλκοόλ σε μπαρ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 85χρονος σκοτώθηκε προσπαθώντας να κατεβάσει συσκευή με αυτοσχέδιο γερανάκι από το μπαλκόνι

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ανάρτηση του Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στη Γενεύη: «Συνεχίστηκαν οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έστηναν γλέντια στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ