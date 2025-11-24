Ισραήλ: Αποπομπές και πειθαρχικές ποινές σε ανώτερους αξιωματικούς για την 7η Οκτωβρίου

Σαρωτικές αλλαγές στους κόλπους του ισραηλινού στρατού δρομολόγησε την Κυριακή ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, κάλεσε τπερίπου δώδεκα ανώτερους αξιωματικούς για να τους ανακοινώσει ότι πρόκειται να αποπεμφθούν ή να τιμωρηθούν για σοβαρές αστοχίες που σχετίζονται με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την πλέον πολύνεκρη ημέρα στην ιστορία της χώρας.

Πρόκειται για την πιο εκτεταμένη κίνηση απόδοσης ευθυνών στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τότε που η επίθεση πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Η απόφαση, παρότι δεν αφορά την «κορυφή» της στρατιωτικής ηγεσίας, έχει ισχυρό συμβολικό φορτίο, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τις κρατικές αποτυχίες πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης αποτελεί αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου στο Ισραήλ.

Σε δήλωσή του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι ο στρατός «απέτυχε στην πρωταρχική του αποστολή στις 7 Οκτωβρίου — την προστασία των πολιτών του Ισραήλ», κάνοντας λόγο για «σοβαρή, εκκωφαντική και συστημική αποτυχία» που απαιτεί ενέργειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και «την καθιέρωση ενός ξεκάθαρου κανόνα περί ευθύνης διοίκησης».

«Αφού εξέτασα προσεκτικά τα δεδομένα, αποφάσισα να εξαγάγω προσωπικά συμπεράσματα για αξιωματικούς που υπηρετούσαν σε συγκεκριμένες θέσεις εκείνη την ημέρα», ανέφερε.

Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε ονόματα. Σύμφωνα με πρόσθετη ενημέρωση του στρατού, οι περισσότεροι από τους αξιωματικούς υπηρετούσαν στη δύναμη εφεδρείας και θα αποδεσμευθούν, ενώ κάποιοι θα υποστούν πειθαρχικές ποινές.

Οι πειθαρχικές κυρώσεις του Ζαμίρ έρχονται λίγες ημέρες μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επίσημη έρευνα για τις επιθέσεις. Μια απόφαση που δυσαρέστησε τους επικριτές του, οι οποίοι ζητούν ανεξάρτητη κρατική έρευνα. Το Σάββατο, διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ επανέλαβαν το αίτημά τους.

Η απόφαση της ηγεσίας του ισραηλινού στρατού ήρθε μετά την εντολή του Ζαμίρ για ανεξάρτητο έλεγχο των εσωτερικών ερευνών. Το πόρισμα, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα τον Νοέμβριο, έδειξε ότι η προσωπική ευθύνη ορισμένων αξιωματικών δεν είχε αποτυπωθεί στις αρχικές δημόσιες παρουσιάσεις.

Ήδη από τον Φεβρουάριο, τα αρχικά συμπεράσματα έδειχναν ότι ανώτεροι αξιωματικοί υποτίμησαν δραματικά τις δυνατότητες της Χαμάς και παρερμήνευσαν ενδείξεις επικείμενης μεγάλης επίθεσης. Όμως η διερεύνηση τότε δεν είχε στόχο την απόδοση προσωπικών ευθυνών.

Ο Ζαμίρ, που ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού ΓΕΕΘΑ τον Μάρτιο, διέταξε επανέλεγχο των ερευνών που είχαν γίνει επί θητείας του προκατόχου του, Χερζί Χαλεβί, ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα φέτος αναλαμβάνοντας μερίδιο ευθύνης για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου.

Η επίθεση της Χαμάς στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, ενώ περίπου 250 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Στο διάστημα που ακολούθησε, σχεδόν 70.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο στρατηγός Ζαμίρ μίλησε με θερμά λόγια για τους αξιωματικούς, ακόμη και όταν ανακοίνωσε ότι θα υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις, και είπε ότι «δεν είναι εύκολο να λαμβάνεις αποφάσεις που επηρεάζουν ανθρώπους που εκτιμώ και που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ασφάλεια της χώρας».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «αν δεν ενισχύσουμε την έννοια της ευθύνης, η εμπιστοσύνη στο σύστημα θα υπονομευθεί».

Διαβάστε επίσης