Χαμάς: «Καμία μεταμέλεια για την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου» – Οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει»

Ο ανώτερος διαπραγματευτής της Χαμάς και μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, Γκάζι Χαμάντ, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο CNN.

Δύο εβδομάδες πριν από τη συνομιλία με τον δημοσιογράφο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, ο Χαμάντ επέζησε από επίθεση εναντίον της αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, χώρα που έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο ως μεσολαβητή στη σύγκρουση.

Η συνέντευξη κάλυψε ποικίλα κρίσιμα ζητήματα: Τη στάση της Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου, την κατάσταση των ομήρων, τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και το μέλλον της Γάζας.

Πέντε σημεία – «κλειδιά» της συνέντευξης του βασικού διαπραγματευτή της Χαμάς

– Η Χαμάς παραμένει αμετανόητη για την 7η Οκτωβρίου

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εισβολή μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και αιχμαλωτίστηκαν περισσότεροι από 250, ο Χαμάντ ανέφερε πως η Χαμάς δεν μετανιώνει για την επίθεση ή τις συνέπειες αυτής.

Ακόμη, επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό της οργάνωσης ότι η επίθεση στόχευε μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αρνήθηκε την πρόθεση απαγωγής αμάχων. Ο Χαμάντ χαρακτήρισε την επίθεση ως «δικαιολογημένη απάντηση σε δεκαετίες ισραηλινής κατοχής και αποκλεισμού».

«Ξέρετε ποιο είναι το όφελος της 7ης Οκτωβρίου τώρα;», ρώτησε ο Χαμάντ, αναφερόμενος σε αυτό που θεωρεί ως αυξημένη διεθνή υποστήριξη για την παλαιστινιακή υπόθεση. «Νομίζω ότι αυτή είναι μια χρυσή στιγμή για τον κόσμο να αλλάξει την ιστορία», προσέθεσε.

Η ρητορική του συμβαδίζει με εκείνη των Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίοι επέκριναν το πρόσφατο κύμα αναγνώρισης της Παλαιστίνης ως κρατικής οντότητας, χαρακτηρίζοντας αυτό ως «ανταμοιβή για την τρομοκρατία», όπως γράφει το CNN.

Στην 80ή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλεσε τις αναγνωρίσεις ως «ντροπιαστικές, μία καθαρή τρέλα και παραφροσύνη».

Τόσο ο Χαμάντ όσο και ο Νετανιάχου φαίνεται να συμφωνούν ότι η 7η Οκτωβρίου άλλαξε ριζικά τις παγκόσμιες αντιλήψεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη συνέντευξη του Χαμάντ στο CNN ως «ευχαριστήρια επιστολή προς τον Εμανουέλ Μακρόν από τον ανώτερο ηγέτη της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ».

– Ο Χαμάντ δικαιολογεί τον υψηλό αριθμό θανάτων αμάχων στη Γάζα

Ο Χαμάντ δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια για την κλίμακα της καταστροφής και της απώλειας ζωών στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με αναφορές, περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σχεδόν όλοι οι 2 εκατ. κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί και η περιοχή έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

«Ξέρω ότι το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ρωτώ ξανά: Ποια είναι η εναλλακτική λύση;», ανέφερε.

Όταν ερωτήθη εάν η Χαμάς φέρει ευθύνη για την ανθρωπιστική καταστροφή, απέφυγε να απαντήσει. Ακόμη και μπροστά σε επικρίσεις από Παλαιστίνιους στη Γάζα, που κατηγορούν τη Χαμάς και ζητούν τον αφοπλισμό της, ο Χαμάντ απάντησε ως εξής: «Τι περιμένετε να κάνουν οι Παλαιστίνιοι; Να παραμείνουν σιωπηλοί, ενώ ο κόσμος παρακολουθεί τα δεινά τους και δεν κάνει τίποτα;», αναρωτήθηκε.

Τα σχόλια του ανώτερου διαπραγματευτή της Χαμάς επιβεβαιώνουν ότι η παραστρατιωτική οργάνωση εξακολουθεί να θεωρεί την ένοπλη αντίσταση ως νόμιμη και αναγκαία στρατηγική, ανεξαρτήτως των θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

– Οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει», χωρίς ενδείξεις συμβιβασμού

Παρά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «κοντά», ο Χαμάντ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ως «παγωμένες», αποδίδοντας την ευθύνη στις απόπειρες δολοφονίας ηγετών της Χαμάς –μεταξύ αυτών και του ιδίου– από το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποδεικνύουν πως το Ισραήλ «δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις».

Παρ’ ότι η Χαμάς παραμένει ανοιχτή σε μία συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των 48 εναπομείναντων ομήρων, ο Χαμάντ δεν έδειξε καμία πρόθεση ευελιξίας στα βασικά αιτήματα· ιδιαίτερα στον πλήρη αφοπλισμό της, που ζητούν το Ισραήλ και η διεθνής κοινότητα.

Ακόμη και με την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, η διαπραγματευτική γραμμή της Χαμάς παραμένει αμετάβλητη.

– Βαθιά δυσπιστία στην αμερικανική διαμεσολάβηση

Ο Χαμάντ επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ, ο οποίος έχει παρουσιάσει εαυτόν ως βασικό διαμεσολαβητή.

Ακόμη, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι έδωσαν στο Ισραήλ «πράσινο φως» για να στοχεύσει τους ηγέτες της Χαμάς και ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν «χάσει την αξιοπιστία τους», ανατρέποντας προηγούμενες προτάσεις. «Δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι είναι ειλικρινείς και ουδέτεροι μεσολαβητές», τόνισε.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη πιθανότατα περνά από τον Λευκό Οίκο.

«Ο Τραμπ πρέπει να επιβάλλει την προσωπική του θέληση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν είναι εύκολο να εμπιστεύεσαι τον κ. Τραμπ ή την αμερικανική κυβέρνηση. Υιοθετούν την ισραηλινή θέση», υποστήριξε

– Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές για τους ηγέτες της Χαμάς

Μετά την ισραηλινή επίθεση που στόχευσε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, έχει καταστεί σαφές ότι κανένα μέρος δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Ούτε καν το Κατάρ, που επί χρόνια λειτουργούσε ως ασφαλές καταφύγιο για την πολιτική ηγεσία της οργάνωσης, όπως επεσήμανε ο Γκάζι Χαμάντ.

Διαβάστε επίσης