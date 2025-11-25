Περού: Έντονες διαμαρτυρίες στο Μάτσου Πίτσου σχετικά με το μονοπώλιο των τουριστικών λεωφορείων

Το απομακρυσμένο αυτό μέρος του Περού είναι προσβάσιμο μόνο μέσω MMΜ, εκτός αν οι τουρίστες προτιμούν να κάνουν δύο ώρες πεζοπορία από ένα επικίνδυνο μονοπάτι

Το Μάτσου Πίτσου, τα ερείπια μιας πόλης των Ίνκας του 15ου αιώνα, είναι ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός του Περού και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, μια συνεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επισκέπτες στην κορυφή του βουνού οδήγησε πρόσφατα σε μεγάλες διαδηλώσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εκκένωση περίπου 1.400 τουριστών που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή.

Ο Cristian Alberto Caballero Chacón είναι διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας λεωφορείων Consettur, η οποία τα τελευταία 30 χρόνια μεταφέρει καθημερινά περίπου 4.500 άτομα από την τοπική πόλη Αγκουάς Κάλιντες στο Μάτσου Πίτσου. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά και η μόνη εναλλακτική λύση είναι μια επίπονη, απότομη, πεζοπορία δύο ωρών.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι τους τελευταίους μήνες «υπήρξαν κάποιες συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κοινότητες στην περιοχή».

Για να φτάσουν στο Μάτσου Πίτσου, οι τουρίστες πρέπει πρώτα να πάρουν ένα τρένο για το Αγκουάς Κάλιντες, μια διαδρομή που διαρκεί από δύο έως τρεισήμισι ώρες. Στη συνέχεια, πρέπει να ταξιδέψουν με λεωφορείο για το τελευταίο τμήμα της διαδρομής.

Τον Σεπτέμβριο, ντόπιοι διαδηλωτές, εξοργισμένοι από την αντικατάσταση της Consettur, μπλόκαραν με πέτρες τη σιδηροδρομική γραμμή προς την πόλη Αγκουάς Κάλιντες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι περουβιανές Αρχές να αναγκαστούν να καθαρίσουν τις γραμμές και να εκκενώσουν τους τουρίστες με ειδικά τρένα.

Αρκετοί ντόπιοι, που δεν ήθελαν να κατονομαστούν, λένε ότι οι διαδηλωτές ήταν δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι η Consettur είχε το μονοπώλιο της κερδοφόρας υπηρεσίας λεωφορείων και ότι η θέση της ως μοναδικού παρόχου επρόκειτο απλώς να μεταβιβαστεί σε μια νέα εταιρεία, την San Antonio de Torontoy. Ένα εισιτήριο λεωφορείου μετ' επιστροφής κοστίζει 24 δολάρια (περίπου 21 ευρώ) για έναν τουρίστα και 15 δολάρια για έναν Περουβιανό.

Αν και η άδεια της Consettur έληξε τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία συνεχίζει να πραγματοποιεί δρομολόγια, με αποτέλεσμα η San Antonio de Torontoy να μην μπορεί να ξεκινήσει ακόμη τη λειτουργία της.

Πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση, στην οποία εμπλέκονται άτομα από διαφορετικές τοπικές κοινότητες που επιθυμούν ένα μερίδιο από τα έσοδα των λεωφορείων. Από την πλευρά του, ο Caballero επιμένει ότι η Consettur δεν αποτελεί μονοπώλιο.

«Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης διευθύνουν την εταιρεία τα τελευταία 30 χρόνια και είναι άτομα που κατάγονται από την περιοχή», λέει. «Δεν πρόκειται για μονοπώλιο. Η Consettur αποτελείται από 12 διαφορετικές εταιρείες με διάφορους εταίρους».

Μεταξύ αυτών των εταίρων περιλαμβάνεται και το τοπικό δημοτικό συμβούλιο, το οποίο κατέχει το 38% της Consettur.

Ο δήμαρχος της πόλης Αγκουάς Κάλιντες, Έλβις Λα Τόρε, δηλώνει ότι είναι δυσαρεστημένος με τα εισιτήρια εισόδου, καθώς όπως υποστηρίζει «τα περισσότερα έσοδα δεν μένουν στην περιοχή».

«Μόνο το 10% των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων μένει στην περιοχή. Τα υπόλοιπα χρήματα πηγαίνουν στο υπουργείο Πολιτισμού για τη φροντίδα άλλων αρχαιολογικών χώρων στο Περού και την πληρωμή μισθών», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Λα Τόρε εκφράζει την επιθυμία του για περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν στην κοινότητά του και στη γύρω περιοχή, για να βοηθήσουν στη βελτίωση του τουρισμού και στη χρηματοδότηση περισσότερων έργων που θα βοηθήσουν τους ντόπιους.

