Ινδονησία: Κροκόδειλος κατασπάραξε 10χρονο αγόρι μπροστά στους φίλους του - Σκληρό βίντεο

Τραγικό τέλος είχε ένα 10χρονο αγόρι στην Ινδονησία, όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι της επαρχίας Βόρειο Χαλμαχέρα. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους κατοίκους, καθώς εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των φίλων και συγχωριανών του παιδιού.

Ο μικρός Affan βρισκόταν στο ποτάμι Inggoi την Τρίτη, αναζητώντας δροσιά από τη ζέστη, όταν αιφνιδιαστικά δέχθηκε επίθεση από έναν κροκόδειλο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί πάλεψε έντονα μέσα στο νερό, καλώντας σε βοήθεια, πριν το ερπετό τον σύρει στα θολά νερά του ποταμού.

Οι δύο φίλοι του κατάφεραν να διαφύγουν και έσπευσαν στο χωριό για να ειδοποιήσουν τις Αρχές. Ωστόσο, όταν η βοήθεια έφτασε, ο Affan είχε ήδη βρεθεί νεκρός, επιπλέοντας στην επιφάνεια, ενώ ο κροκόδειλος τον κρατούσε ακόμα στα σαγόνια του πριν εξαφανιστεί στα βάθη του ποταμού.

Αντιδράσεις και επιχειρήσεις έρευνας

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νότιας Χαλμαχέρα, Hendra Gunawan, τόνισε ότι η περιοχή αποτελεί γνωστό βιότοπο κροκοδείλων. «Οι κροκόδειλοι, κυρίως αυτοί των βάλτων, εμφανίζονται συχνά στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε άμεσα συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών, στρατιωτικών και εθελοντών διασωστών, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Την επόμενη μέρα, ο κροκόδειλος εντοπίστηκε κοντά σε προβλήτα στο κέντρο του χωριού και απωθήθηκε από τους κατοίκους. Το σώμα του παιδιού βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά και μεταφέρθηκε στην οικογένειά του με βάρκα.

Ο Iwan Ramdani, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Τερνάτε, ανέφερε ότι η επιχείρηση κάλυψε την περιοχή από τον ποταμό έως τη θάλασσα, χρησιμοποιώντας φουσκωτά σκάφη και αλιευτικά πλοία.

Αύξηση επιθέσεων κροκοδείλων στην Ινδονησία

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των θανατηφόρων επιθέσεων κροκοδείλων, κυρίως στις ανατολικές επαρχίες της Ινδονησίας. Τον Μάιο, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στην επαρχία Jambi από παρόμοια επίθεση, ενώ νωρίτερα φέτος ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών σκοτώθηκε στο Νότιο Σουλαουέζι κατά τη διάρκεια μπάνιου με συγγενείς του.

Η Ινδονησιακή αρχιπέλαγος φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, ανάμεσά τους και ιδιαίτερα επιθετικούς κροκόδειλους αλμυρού νερού. Περιβαλλοντολόγοι εκτιμούν ότι η υπεραλίευση έχει μειώσει τις φυσικές πηγές τροφής των ερπετών, οδηγώντας τα πιο κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς. Παράλληλα, η επέκταση της γεωργίας και η εκτεταμένη εξόρυξη κασσίτερου ωθούν τους κατοίκους σε περιοχές που είναι φυσικά καταφύγια κροκοδείλων, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιθέσεων.

Πέρυσι καταγράφηκαν 180 επιθέσεις κροκοδείλων, με σχεδόν τις μισές να έχουν θανατηφόρα κατάληξη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές.