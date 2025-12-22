Τεράστιος πύθωνας «τρομάζει» γειτονιά στη Φλόριντα
Τεράστιος Βιρμανικός πύθωνας προκαλεί αναστάτωση στη Φλόριντα
Ένας τεράστιος Βιρμανικός πύθωνας προκάλεσε αναστάτωση αφού εντοπίστηκε να κρύβεται σε δέντρο κοντά σε σπίτια σε μια γειτονιά της Φλόριντα, τρομάζοντας τις οικογένειες την ώρα που ξεκινά η χριστουγεννιάτικη περίοδος.
Σύμφωνα με το Foxnews, ο ανεπιθύμητος «επισκέπτης» των γιορτών, ο οποίος πιάστηκε και αφαιρέθηκε από ειδικούς, είχε μήκος περίπου 2 μέτρα και βάρος γύρω στα 14 κιλά.
