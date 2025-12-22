Μυστηριώδης εξαφάνιση τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

Η εξαφάνιση της Σελίν Κρέμερ πριν από περισσότερα από δύο χρόνια ενώ βρισκόταν διακοπές στην Αυστραλία, καλύφθηκε από πυκνό μυστήριο και παρά τις έρευνες δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που θα οδηγούσε στον εντοπισμό της.

Τώρα, η έρευνα ανοίγει ξανά, καθώς σε δασώδη περιοχή της Τασμανίας βρέθηκε το κινητό τηλέφωνό της.

Αυτή η ανακάλυψη, αναζωπυρώνει τις ελπίδες της οικογένειάς της να μάθει τι έχει συμβεί στη Σελίν, το κινητό της οποίας βρέθηκε κατά τη διάρκεια ιδιωτικής έρευνας, που οργανώθηκε από συγγενείς και φίλους, στην περιοχή γύρω από μονοπάτι που οδηγεί σε καταρράκτες.

Cops' embarrassing admission after private search team found vital clue in the baffling case of Belgian backpacker Celine Cremer who vanished in a remote Australian rainforest https://t.co/nnFQTJKLaH — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 14, 2025

Η Σελίν εθεάθη τελευταία φορά στις 17 Ιουνίου 2023, στο Γουαράτα της Τασμανίας. Εννέα ημέρες αργότερα, δηλώθηκε η εξαφάνισή της, πυροδοτώντας εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες στην περιοχή. Το όχημα της νεαρής γυναίκας βρέθηκε κοντά στο μονοπάτι Philosopher Falls, αλλά ούτε η αρχική ούτε οι επόμενες επιχειρήσεις απέδωσαν οριστικά στοιχεία για το πού βρισκόταν.

Το έδαφος, που χαρακτηρίζεται από πυκνή θαμνώδη βλάστηση και δυσπρόσιτες περιοχές , σε συνδυασμό με τον χειμερινό καιρό, (στο νότιο ημισφαίριο) περιέπλεξε τις προσπάθειες έρευνας. Από την αρχή, η τοπική αστυνομία θεωρούσε αδύνατη την επιβίωση υπό αυτές τις συνθήκες μετά τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης.

Ο επιθεωρητής Άντριου Χάνσον εξήγησε ότι τα δεδομένα που εξήχθησαν από το τηλέφωνο, καθώς και η τοποθεσία όπου βρέθηκε, υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η Κρέμερ μπορεί να έφυγε από το κύριο ίχνος χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά για να βρει μια πιο άμεση διαδρομή πίσω στο αυτοκίνητό της την αυγή. Ο αξιωματικός δήλωσε στο ABC: « Υποψιαζόμαστε ότι της έπεσε το τηλέφωνό της και συνέχισε χωρίς αυτό, και αποπροσανατολίστηκε».

Οι αξιωματούχοι εξήγησαν επίσης ότι μια εφαρμογή παρακολούθησης στη συσκευή υποδείκνυε μια συντομότερη διαδρομή: «Έφτασε σε ένα ψηλό σημείο σε έναν λόφο όπου το τηλέφωνο επικοινώνησε με δορυφόρους και καταφέραμε να ανακτήσουμε ορισμένα δεδομένα ». Πρόσθεσαν ότι, επειδή ήταν χειμώνας, το ηλιοβασίλεμα ήταν γύρω στις 5:00 μ.μ. και νύχτωσε νωρίς.

Η συσκευή αναγνωρίστηκε γρήγορα επειδή ένας από τους φίλους της αγνοούμενης γυναίκας είχε σημειώσει τον σειριακό αριθμό, κάτι που τους επέτρεψε να επιβεβαιώσουν την ιδιοκτησία της.

Οι έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 35 άτομα, αναγκάστηκαν να διακοπούν προσωρινά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αν και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες .

Με την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου, οι ερευνητές είναι βέβαιοι ότι μπορούν να προσδιορίσουν καλύτερα την περιοχή έρευνας και να διευκρινίσουν τα γεγονότα γύρω από την εξαφάνιση της Βελγίδας.

Ωστόσο, λόγω της περιοχής, οι συνθήκες εμποδίζουν τη χρήση τεχνολογίας και μόνο η φυσική παρουσία των ομάδων μπορεί να φέρει αποτελέσματα στις έρευνες.