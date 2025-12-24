Μελόνι: Το 2025 ήταν δύσκολο, το 2026 θα είναι ακόμα χειρότερο - Ξεκουραστείτε, θα το χρειαστείτε

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προέτρεψε το προσωπικό του πρωθυπουργικού γραφείου στο Παλάτσο Κίγκι στη Ρώμη να ξεκουραστεί καλά κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστούν δυνάμεις ενόψει μιας απαιτητικής χρονιάς που ακολουθεί.

«Σας αγαπώ. Είμαστε μια οικογένεια, αγωνιζόμαστε όλο τον χρόνο», είπε η Μελόνι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το προσωπικό της στην αυλή του Παλάτσο Κίγκι.

«Η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη για όλους μας, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί η επόμενη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη», πρόσθεσε με χιούμορ.

Και συνέχισε: «Σας συμβουλεύω να ξεκουραστείτε καλά αυτές τις γιορτές, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις σε αυτό το εξαιρετικό έθνος».

Διαβάστε επίσης