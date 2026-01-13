Η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια «ειλικρινούς» συνάντησης διπλωματών των δυο πλευρών, την ώρα που το κράτος της Λατινικής Αμερικής παραμένει υπό έντονη πίεση των ΗΠΑ, που συνέλαβαν τον έκπτωτο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο εξαπολύοντας αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση την 3η Ιανουαρίου.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέλαβε την εξουσία την 5η Ιανουαρίου και έκτοτε υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ και συναίνεσε να αφεθεί ελεύθερος «μεγάλος αριθμός» φυλακισμένων που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς κρατούμενους.

Τάσσεται πλέον υπέρ του «ανοίγματος διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία δεν αναγνώρισε την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο το 2024, επέβαλε κυρώσεις στη χώρα της και υποστήριξε την αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Αποκλεισμός από Μαδούρο

Δυσαρεστημένος για τη στάση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ο Νικολάς Μαδούρο είχε δώσει εντολή να συρρικνωθούν το 2025 σε μόλις τρεις διπλωμάτες οι αντιπροσωπείες της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας στο Καράκας.

«Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε νέα ατζέντα, ατζέντα εντατικής δουλειάς για την ευημερία των δυο λαών μας, όλων των λαών της Ευρώπης και αυτού της Βενεζουέλας», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, που εκφράστηκε στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες.

Διπλωμάτες της ΕΕ και της Βρετανίας συναντήθηκαν στο Καράκας με τη Ντέλσι Ροδρίγκες, τον αδελφό της και πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, τον ισχυρό υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, καθώς και τον Χιλ.

«Συμφωνήσαμε πως είναι ανάγκη να προχωρήσουμε προς μια φάση παραγωγικών σχέσεων, να ανοίξουμε διαύλους διαλόγου, σε ολοένα μεγαλύτερο βάθος κι ολοένα πιο εντατικού», πρόσθεσε ο Χιλ.

Η συνάντηση ήταν «ειλικρινής, εγκάρδια, ευχάριστη», συμπλήρωσε.

Καταγράφτηκε τρεις ημέρες αφού το Καράκας και η Ουάσιγκτον άρχισαν διαδικασία αποκατάστασης των διμερών διπλωματικών σχέσεων, που είχαν διακοπεί το 2019. Πρόκειται για νέα σημαντική διπλωματική στροφή, έπειτα από τα χρόνια που το Καράκας κατήγγειλε τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό «ιμπεριαλισμό».

