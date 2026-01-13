Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

Σενάρια επανέναρξης σεισμικών ερευνών και γεωτρητικών δραστηριοτήτων της Τουρκίας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο καταγράφονται σε δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, στο πλαίσιο ευρύτερων συζητήσεων για τις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), πρέσβης Ναμίκ Ταν, δήλωσε ότι προηγούμενες επιλογές της Άγκυρας «οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός μετώπου Ελλάδας– Κύπρου–Ισραήλ–Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα, το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ο ο βουλευτής του CHP Ουτκού Τσακιρόζερ, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Σοζτζού, υποστήριξε ότι η «νότια Κύπρος» έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε αμυντικές συμφωνίες, ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με δυτικές χώρες, ενεργειακές έρευνες με διεθνή υποστήριξη, καθώς και σε διπλωματικές κινήσεις χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ενεργειακό τομέα. Τουρκικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι ορισμένοι υφιστάμενοι ή σχεδιαζόμενοι αγωγοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, εφόσον αλλάξουν οι ενεργειακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο TANAP, ο TurkStream, καθώς και σχέδια μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη, τα οποία –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– ενδέχεται να προχωρήσουν χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφονται εναλλακτικά ενεργειακά σενάρια, όπως ο EastMed Pipeline, οι υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και οι διασυνδέσεις με τα Βαλκάνια και τη Νότια Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον μελλοντικό ρόλο της Τουρκίας στο περιφερειακό ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

