Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν – Υπήρξε μορφή του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ
Η Κλοντέτ Κόλβιν, μορφή του αγώνα για πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, απεβίωσε στα 86 της χρόνια
Η Κλοντέτ Κόλβιν, η οποία είχε μετατραπεί το 1955, σε ηλικία 15 ετών, σε μορφή του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο στην Αλαμπάμα του φυλετικού διαχωρισμού σε λευκή - εννιά μήνες προτού πράξει το ίδιο η Ρόζα Παρκς - απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε την Τρίτη το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.
«Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, σοφή, ανθεκτική και βασισμένη στην πίστη», ανέφερε σε αακοίνωσή του το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν.
