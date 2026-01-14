Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν – Υπήρξε μορφή του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ

Η Κλοντέτ Κόλβιν, μορφή του αγώνα για πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, απεβίωσε στα 86 της χρόνια

Newsbomb

Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν – Υπήρξε μορφή του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κλοντέτ Κόλβιν, η οποία είχε μετατραπεί το 1955, σε ηλικία 15 ετών, σε μορφή του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο στην Αλαμπάμα του φυλετικού διαχωρισμού σε λευκή - εννιά μήνες προτού πράξει το ίδιο η Ρόζα Παρκς - απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε την Τρίτη το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

claudette.jpg

«Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, σοφή, ανθεκτική και βασισμένη στην πίστη», ανέφερε σε αακοίνωσή του το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:14ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ιράν κατηγορεί τον Τραμπ για υποκίνηση βίας και απειλή της εθνικής του ασφάλειας

02:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Η Ευρώπη θα εκδώσει νέες οδηγίες για την τιμολόγηση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

50η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν – Υπήρξε μορφή του αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί με «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που το Ιράν απαγχονίσει διαδηλωτές

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε σύγχυση οι επενδυτές σχετικά με την επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών

00:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του Super Cup στο βόλεϊ (βίντεο)

00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κισόν Φίζελ - Στόχος το ντεμπούτο με Καρδίτσα!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ηλικιωμένη γυναίκα ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

23:52TRAVEL

Πάρος: Πόλος έλξης επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Κακή βραδιά και «βαριά» ήττα για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αυστρία: 13χρονος παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

23:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: 6 στους 10 Έλληνες δεν αποταμιεύουν για τη μελλοντική σύνταξή τους

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας απρόσμενος επισκέπτης στο Γεράνι εντυπωσίασε τους κατοίκους

23:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρέντο – Πανιώνιος 88-87: Ήττα σε… νεκρό χρόνο και μαθηματικός αποκλεισμός στο Eurocup

23:20ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών -Πόρισμα για το μπλακ άουτ: Τι απαντούν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας εκπέμποντας SOS για τις πτήσεις

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

23:19LIFESTYLE

Επιστρέφει στη μουσική ο Πασχάλης Τερζής: Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι δια χειρός Χρήστου Νικολόπουλου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: Αποχωρεί από το Δ.Σ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών - «Καρφιά» σε όσους την κατηγόρησαν

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι πήραν οι αγρότες από την κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Η εξειδίκευση των μέτρων - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι σκληροπυρηνικοί

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει γνωστή influencer για την περιπέτεια με την υγεία της - «Ξύπνησα κάνοντας εμετό με αίμα»

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

23:20ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών -Πόρισμα για το μπλακ άουτ: Τι απαντούν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας εκπέμποντας SOS για τις πτήσεις

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Κλειστή η Λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης και στα δύο ρεύματα λόγω έργων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ