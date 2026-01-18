Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

Δανοί στρατιώτες περπατούν μπροστά από το κέντρο της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης στο Νουούκ της Γροιλανδίας,

Οκτώ Ευρωπαϊκά κράτη εξέφρασαν, σε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, την αλληλεγγύη τους προς το βασίλειο της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την αρκτική νήσο.

«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο ενός κοινού διατλαντικού συμφέροντος», δηλώνουν αρχικά στην κοινή ανακοίνωση τους η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες υποστηρίζουμε σθεναρά», αναφέρουν.



Προς τον σκοπό αυτό, υποστηρίζουν ότι η πρόσφατη δανική άσκηση στη Γροιλανδία, με την ονομασία «Arctic Endurance», αντανακλούσε αυτό το ενδιαφέρον και «δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Αποχωρούν από τη Γροιλανδία οι Γερμανοί στρατιώτες

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι 15 Γερμανοί στρατιώτες που συμμετείχαν στην πολυεθνική δύναμη των οκτώ χωρών, ενημέρωσαν την τοπική κυβέρνηση ότι αποχωρούν και ήδη βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Νουούκ και αναχωρούν με προορισμό τη Γερμανία.

Νωρίτερα, πάντως ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Λαρς Κλίνγκμπεϊλ είχε δηλώσει ότι το Βερολίνο και οι Ευρωπαίοι εταίροι της δεν θα «εκβιαστούν» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γερμανία θα τείνει πάντα το χέρι στις ΗΠΑ για να βρουν κοινές λύσεις, αλλά το Βερολίνο δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Ουάσιγκτον σε αυτό το σημείο, δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ σε ανακοίνωσή του.

«Και έτσι το μήνυμα είναι πολύ σαφές: δεν θα εκβιαζόμαστε και θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση», πρόσθεσε.

Το «ευχαριστώ» της Γροιλανδίας



Η Γροιλανδία ευχαρίστησε τις ευρωπαϊκές χώρες την Κυριακή για τη διατήρηση της υποστήριξής τους.

Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να λυγίσει υπό την πίεση των απειλών για δασμούς.

Σε γραπτή της απάντηση προς το πρακτορείο Ritzau, η Δανή πρωθυπουργός τονίζει:

«Το Βασίλειο της Δανίας απολαμβάνει ισχυρή στήριξη. Παράλληλα, καθίσταται πλέον ακόμη πιο σαφές ότι πρόκειται για ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα από τα δικά μας εθνικά σύνορα».

Η Ευρώπη εξετάζει να ρίξει οικονομικό «μπαζούκας»

Πάντως, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες που έχουν δείξει υποστήριξη στη Γροιλανδία ωθεί τις διατλαντικές σχέσεις σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντίποινα κατά της Ουάσιγκτον που μέχρι τώρα ήταν αδιανόητοι, αναφέρει σε δημοσίευμα του το Politico.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης είναι τεταμένες εδώ και μήνες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αμφιταλαντευτεί ως προς την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, έχει ασκήσει πίεση στις χώρες της ΕΕ να αποδεχθούν μια άνιση εμπορική συμφωνία και έχει αναγκάσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν μαζικά τις δαπάνες τους για την άμυνα.

Ακόμη και στο αποκορύφωμα αυτών των εντάσεων, οι ηγέτες της ΕΕ δεν προχώρησαν σε αντίποινα, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ ήταν μεγαλύτερος από οποιαδήποτε κακή εμπορική συμφωνία.

Τώρα όμως, καθώς ο Τραμπ εντείνει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία, προκαλώντας διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στους δρόμους του Νουούκ και της Κοπεγχάγης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμετωπίζουν όλο και πιο έντονες εκκλήσεις να εγκαταλείψουν την ήπια προσέγγισή τους και να προετοιμαστούν για αντιπαράθεση. Το γεγονός ότι ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς του αμέσως μετά την υπογραφή σημαντικής εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής ενισχύει την αποφασιστικότητα ορισμένων Ευρωπαίων.

«Είμαι πεπεισμένος ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουμε», δήλωσε ο Jérémie Gallon, πρώην Γάλλος διπλωμάτης και νυν ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της McLarty Associates, μιας διεθνούς εταιρείας στρατηγικής συμβουλευτικής με έδρα την Ουάσιγκτον. «Η αντίσταση σε μια νέα απόπειρα ταπείνωσης και υποταγής είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί τελικά να επιβληθεί ως γεωπολιτικός παράγοντας».

Το «μπαζούκας» της Ευρώπης στη μάχη

Μια επιλογή που προτείνουν οι κεντρώοι και αριστεροί πολιτικοί είναι η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει το Μέσο κατά της Εξαναγκαστικής Πρακτικής, το λεγόμενο «μπαζούκας» της ΕΕ, ένα ισχυρό εργαλείο εμπορικών αντιποίνων που αρχικά σχεδιάστηκε για να αποκρούσει την εκφοβιστική τακτική της Κίνας και που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να επιβάλει δασμούς και επενδυτικούς περιορισμούς σε χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες.

«Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να εφαρμόσει στοχευμένα και αναλογικά αντίμετρα», έγραψε η Valérie Hayer, επικεφαλής της κεντρώας ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο X αργά το Σάββατο. «Η ενεργοποίηση του Αντι-Καταναγκαστικού Μέσου της ΕΕ πρέπει να εξεταστεί ρητά, καθώς σχεδιάστηκε ακριβώς για καταστάσεις οικονομικής εκφοβισμού αυτής της φύσης».

