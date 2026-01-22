Έχτισαν σπίτι με 150.000 ευρώ και σήμερα αξίζει τα τετραπλάσια: Το μυστικό πίσω από την εκτόξευση

Όταν ο Τζεφ και η Σόνια αποφάσισαν να χτίσουν το σπίτι τους στο Rijkevorsel του Βελγίου, δεν είχαν στο μυαλό τους ούτε επενδυτικά σενάρια ούτε υπεραξίες. Ο στόχος ήταν απλός: Ένα λειτουργικό, προσιτό σπίτι για να ζήσουν. Με τη βοήθεια των γονιών τους, προσωπική εργασία και αυστηρό έλεγχο του κόστους, το κατάφεραν με περίπου 150.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας