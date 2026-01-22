Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Βρέθηκαν ακόμη δύο σοροί - Στους 45 οι νεκροί

Το σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Adamuz, στη νότια Ισπανία, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

Δύο ακόμη σοροί ανασύρθηκαν σήμερα το απόγευμα, από το σημείο όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας στις 18 Ιανουαρίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 45, όπως ανακοίνωσαν οι διασώστες.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο νεκρούς που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, η αστυνομία έκανε λόγο για 45 αγνοούμενους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των σορών καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.