Οι ΗΠΑ αποχωρούν και επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - «Eπιστημονικά απερίσκεπτη» απόφαση

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένα χρόνο αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Αμερική τερματίζει την 78χρονη δέσμευσή της, δήλωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι την Πέμπτη. Αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο το ζήτημα, γράφει το Associated Press.

Οι ΗΠΑ οφείλουν περισσότερα από 130 εκατομμύρια δολάρια στον ΠΟΥ, σύμφωνα με τον οργανισμό. Και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει την επεξεργασία ορισμένων ζητημάτων, όπως η απώλεια πρόσβασης σε δεδομένα από άλλες χώρες που θα μπορούσαν να δώσουν στην Αμερική μια έγκαιρη προειδοποίηση για μια νέα πανδημία.

Η απόσυρση θα πλήξει την παγκόσμια αντίδραση σε νέες επιδημίες και θα περιορίσει την ικανότητα των Αμερικανών επιστημόνων και των φαρμακευτικών εταιρειών να αναπτύσσουν εμβόλια και φάρμακα κατά νέων απειλών, δήλωσε ο Λόρενς Γκόστιν, ειδικός στο δίκαιο δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν. «Κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο καταστροφική προεδρική απόφαση της ζωής μου», είπε.

Ο ΠΟΥ είναι ο εξειδικευμένος οργανισμός υγείας των Ηνωμένων Εθνών και έχει εντολή να συντονίζει την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών για την υγεία, όπως οι επιδημίες ιογενούς μυοκαρδιοπάθειας , του Έμπολα και της πολιομυελίτιδας . Παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια στις φτωχότερες χώρες, βοηθά στη διανομή σπάνιων εμβολίων, προμηθειών και θεραπειών και ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για εκατοντάδες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και του καρκίνου.

Σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο είναι μέλος. Αμερικανοί αξιωματούχοι βοήθησαν στην ίδρυση του ΠΟΥ και η Αμερική συγκαταλέγεται εδώ και καιρό στους μεγαλύτερους δωρητές του οργανισμού, παρέχοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες υπαλλήλους με εξειδικευμένη εμπειρία στη δημόσια υγεία.

Κατά μέσο όρο, οι ΗΠΑ πληρώνουν 111 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε συνδρομές μελών στον ΠΟΥ και περίπου 570 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε ετήσιες εθελοντικές συνεισφορές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Σε εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται από τον ΠΟΥ λόγω της κακής διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 και άλλων παγκόσμιων κρίσεων υγείας από τον οργανισμό. Επικαλέστηκε επίσης την «αποτυχία του οργανισμού να υιοθετήσει τις επειγόντως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις» και την «αδυναμία του να επιδείξει ανεξαρτησία από την ακατάλληλη πολιτική επιρροή των κρατών μελών του ΠΟΥ».

Ο ΠΟΥ, όπως και άλλοι οργανισμοί δημόσιας υγείας, έκανε δαπανηρά λάθη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης μιας στιγμής που συμβούλευσε τους ανθρώπους να μην φορούν μάσκες . Ισχυρίστηκε επίσης ότι η COVID-19 δεν μεταδίδεται αερομεταφερόμενα, μια στάση που δεν ανέστρεψε επίσημα μέχρι το 2024.

Ένα ακόμη παράπονο κατά της κυβέρνησης Τραμπμ είναι ότι κανένας από τους διευθύνοντες συμβούλους του ΠΟΥ —υπήρξαν εννέα από την ίδρυση του οργανισμού το 1948— δεν ήταν Αμερικανός. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης το θεωρούν αυτό άδικο δεδομένου του πόσο πολύ ο ΠΟΥ βασίζεται στις οικονομικές συνεισφορές των ΗΠΑ και στο προσωπικό των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Οι ειδικοί λένε ότι η έξοδος των ΗΠΑ θα μπορούσε να παραλύσει πολλές παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας εξάλειψης της πολιομυελίτιδας, των προγραμμάτων υγείας μητέρων και παιδιών, καθώς και της έρευνας για τον εντοπισμό νέων ιογενών απειλών.

Ο Δρ. Ρόναλντ Νάχας, πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής, χαρακτήρισε την απόσυρση των ΗΠΑ «κοντόφθαλμη και παραπλανητική» και «επιστημονικά απερίσκεπτη».

Οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει την επίσημη συμμετοχή τους σε επιτροπές, ηγετικά όργανα, δομές διακυβέρνησης και τεχνικές ομάδες εργασίας που χρηματοδοτούνται από τον ΠΟΥ. Αυτό φαίνεται να περιλαμβάνει την ομάδα του ΠΟΥ που αξιολογεί ποια στελέχη γρίπης κυκλοφορούν και λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την ενημέρωση των εμβολίων κατά της γρίπης.

Σηματοδοτεί επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν πλέον στην παγκόσμια ανταλλαγή πληροφοριών για τη γρίπη που καθοδηγεί τις αποφάσεις για τα εμβόλια. Τέτοιες πληροφορίες για τις ασθένειες έχουν βοηθήσει τους Αμερικανούς να βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» όταν εμφανίζονται νέα κρούσματα και χρειάζονται γρήγορα νέα εμβόλια και φάρμακα για την αντιμετώπισή τους και τη διάσωση ζωών, δήλωσε ο Γκόστιν.

Οι ΗΠΑ υποχρεούνται νομικά να ειδοποιήσουν ένα έτος πριν από την αποχώρηση — κάτι που έπραξαν — αλλά και να πληρώσουν τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταβάλει καμία από τις οφειλές τους για το 2024 και το 2025, αφήνοντας ένα υπόλοιπο άνω των 133 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Αξιωματούχος της κυβέρνησης αρνήθηκε την απαίτηση αυτή την Πέμπτη, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία υποχρέωση να πληρώσουν πριν από την αποχώρησή τους ως μέλος.

Διαβάστε επίσης