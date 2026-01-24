«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες – Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα
Μία από τις χειρότερες χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών απειλεί 205 εκατ. Αμερικανούς
Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα χειρότερα «κύματα» κακοκαιρίας των τελευταίων ετών.
Περίπου 205 εκατ. άνθρωποι έχουν λάβει προειδοποιήσεις για ισχυρή χιονόπτωση, πάγο και ακραίο ψύχος στην περιοχή τους, λόγω χειμερινής καταιγίδας.
Το φαινόμενο θα αναπτυχθεί πάνω από τα Βραχώδη Όρη και τις πεδιάδες και θα φτάσει στο βορειοανατολικό τμήμα έως το βράδυ της Δευτέρας (26/01). Κατά τη διάρκεια 4 ημερών, πάγος και χιόνι θα επηρεάσουν δεκάδες πόλεις από τον βόρειο Τέξας έως το Μέιν, προκαλώντας καταστροφές, πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και αδιάβατους δρόμους.
Στις ενδιάμεσες περιοχές, όπως η Ουάσινγκτον, θα υπάρχει μείγμα χιονιού, χαλαζιού και παγωμένης βροχής, ενώ, το Βορειοανατολικό Μέσο Δυτικό θα αντιμετωπίσει ακραίο κρύο, με θερμοκρασίες από −40℃ έως −48℃.
Το μέγεθος της καταιγίδας οφείλεται στην σύγκρουση ψυχρών αερίων από τον πολικό στροβιλισμό με έναν ατμοσφαιρικό ποταμό.
Οι πόλεις που θα «χτυπήσει» η καταιγίδα, είναι οι:
- Οκλαχόμα Σίτι.
- Ντάλας / Φορτ Γουόρθ.
- Λιτλ Ροκ.
- Τούπελο.
- Νάσβιλ.
- Σινσινάτι.
- Πίτσμπουργκ.
- Σάρλοτ.
- Ρίτσμοντ.
- Ουάσινγκτον.
- Νέα Υόρκη.
- Βοστώνη.
Σοβαρές χιονοπτώσεις και παγετός θα διαταράξουν την κυκλοφορία, τις υποδομές και την καθημερινή ζωή, με διακοπές ρεύματος που μπορεί να διαρκέσουν ημέρες σε ορισμένες περιοχές. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν επικίνδυνα χαμηλές ακόμη και μετά την καταιγίδα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.