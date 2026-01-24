«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες – Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα χειρότερα «κύματα» κακοκαιρίας των τελευταίων ετών.

Περίπου 205 εκατ. άνθρωποι έχουν λάβει προειδοποιήσεις για ισχυρή χιονόπτωση, πάγο και ακραίο ψύχος στην περιοχή τους, λόγω χειμερινής καταιγίδας.

Το φαινόμενο θα αναπτυχθεί πάνω από τα Βραχώδη Όρη και τις πεδιάδες και θα φτάσει στο βορειοανατολικό τμήμα έως το βράδυ της Δευτέρας (26/01). Κατά τη διάρκεια 4 ημερών, πάγος και χιόνι θα επηρεάσουν δεκάδες πόλεις από τον βόρειο Τέξας έως το Μέιν, προκαλώντας καταστροφές, πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και αδιάβατους δρόμους.

Στις ενδιάμεσες περιοχές, όπως η Ουάσινγκτον, θα υπάρχει μείγμα χιονιού, χαλαζιού και παγωμένης βροχής, ενώ, το Βορειοανατολικό Μέσο Δυτικό θα αντιμετωπίσει ακραίο κρύο, με θερμοκρασίες από −40℃ έως −48℃.

❄️The stage is set for a major winter storm to produce widespread heavy snow & dangerous ice accumulations. Travel will be dangerous to impossible in the hardest-hit areas. Frigid temps in this storm's wake will make for treacherous travel conditions into early next week.

Το μέγεθος της καταιγίδας οφείλεται στην σύγκρουση ψυχρών αερίων από τον πολικό στροβιλισμό με έναν ατμοσφαιρικό ποταμό.

Οι πόλεις που θα «χτυπήσει» η καταιγίδα, είναι οι:

Οκλαχόμα Σίτι.

Ντάλας / Φορτ Γουόρθ.

Λιτλ Ροκ.

Τούπελο.

Νάσβιλ.

Σινσινάτι.

Πίτσμπουργκ.

Σάρλοτ.

Ρίτσμοντ.

Ουάσινγκτον.

Νέα Υόρκη.

Βοστώνη.

Χάρτης της Washington Post για τις πόλεις που θα βρεθούν στο «μάτι του κυκλώνα».

Σοβαρές χιονοπτώσεις και παγετός θα διαταράξουν την κυκλοφορία, τις υποδομές και την καθημερινή ζωή, με διακοπές ρεύματος που μπορεί να διαρκέσουν ημέρες σε ορισμένες περιοχές. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν επικίνδυνα χαμηλές ακόμη και μετά την καταιγίδα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

